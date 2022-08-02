В Красноярском крае мужчину избили за закрашивание буквы Z на плакате

Активиста Романа Балясин закрасил баллончиком букву Z на плакате с названием города Железногорск. Неподалеку его поджидали сотрудники регионального управления ФСБ — они затем напали и избили мужчину, в том числе дубинками.

Балясина рассказывает, что нападавшие называли его «украинским фашистом» и требовали отдать им пароль от телефона. Затем его увезли в СК и провели обыск. Активисту вменяют статью о «фейках», а также уголовную статью о насилии в отношении представителя власти. Теперь ему может грозить до 5 лет колонии.



Источник: телеграм-канал «Сирена»