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В Красноярском крае мужчину избили за закрашивание буквы Z на плакате

19:50 • 02.08.2022

Активиста Романа Балясин закрасил баллончиком букву Z на плакате с названием города Железногорск. Неподалеку его поджидали сотрудники регионального управления ФСБ — они затем напали и избили мужчину, в том числе дубинками.

Балясина рассказывает, что нападавшие называли его «украинским фашистом» и требовали отдать им пароль от телефона. Затем его увезли в СК и провели обыск. Активисту вменяют статью о «фейках», а также уголовную статью о насилии в отношении представителя власти. Теперь ему может грозить до 5 лет колонии.

Источник: телеграм-канал «Сирена»

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