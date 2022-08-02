Под санкции США попала Алина Кабаева

США в очередной раз расширили свои санкционные списки: на этот раз в них оказалась Алина Кабаева, несколько российских бизнесменов ( Андрей Гурьев и его сын Андрей, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников) и оккупационный «мэр» Мариуполя Константин Иващенко.



В списке также оказался замглавы оккупационной «военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов и «"глава" Херсонщины» Владимир Сальдо.



Ранее против Кабаевой санкции вводили Евросоюз, Канада, Австралия и Великобритания.



Источник: US Department Of Treasury