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Под санкции США попала Алина Кабаева

19:42 • 02.08.2022

США в очередной раз расширили свои санкционные списки: на этот раз в них оказалась Алина Кабаева, несколько российских бизнесменов (Андрей Гурьев и его сын Андрей, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников) и оккупационный «мэр» Мариуполя Константин Иващенко.

В списке также оказался замглавы оккупационной «военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов и «"глава" Херсонщины» Владимир Сальдо.

Ранее против Кабаевой санкции вводили Евросоюз, Канада, Австралия и Великобритания.

Источник: US Department Of Treasury

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