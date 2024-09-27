EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать

Вакансии

Требования
  • — с опытом работы в новостной журналистике
  • — отлично разбирается в новостной повестке
  • — способен работать в одиночку, в выходные, ранним утром и поздним вечером
  • — умеет писать грамотно, просто и понятно, не допуская фактических ошибок
  • — мультизадачный
Условия
  • — фултайм (работа по сменам)
  • — удаленная работа
  • — рыночная зарплата
  • — испытательный срок 2 месяца
Откликнуться
Требования
  • — с опытом работы в новостной журналистике
  • — отлично разбирается в новостной повестке
  • — способен работать в одиночку, в выходные, ранним утром и поздним вечером
  • — умеет писать грамотно, просто и понятно, не допуская фактических ошибок
  • — мультизадачный
Условия
  • — фултайм (работа по сменам)
  • — удаленная работа
  • — рыночная зарплата
  • — испытательный срок 2 месяца
Откликнуться