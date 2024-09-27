Вакансии
Требования
- — с опытом работы в новостной журналистике
- — отлично разбирается в новостной повестке
- — способен работать в одиночку, в выходные, ранним утром и поздним вечером
- — умеет писать грамотно, просто и понятно, не допуская фактических ошибок
- — мультизадачный
Условия
- — фултайм (работа по сменам)
- — удаленная работа
- — рыночная зарплата
- — испытательный срок 2 месяца
Требования
- — с опытом работы в новостной журналистике
- — отлично разбирается в новостной повестке
- — способен работать в одиночку, в выходные, ранним утром и поздним вечером
- — умеет писать грамотно, просто и понятно, не допуская фактических ошибок
- — мультизадачный
Условия
- — фултайм (работа по сменам)
- — удаленная работа
- — рыночная зарплата
- — испытательный срок 2 месяца