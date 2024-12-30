Политика использования Cookie

Holod Media, как и многие цифровые сервисы, использует файлы cookie для повышения функциональности своих услуг, обеспечения стабильности работы и проведения анализа данных. Цель настоящей политики — разъяснить принципы использования файлов cookie и предоставить пользователям возможность управлять своими предпочтениями в отношении их использования.

1. Определение файлов cookie

Файлы cookie — это небольшие файлы данных, которые сохраняются на вашем устройстве при посещении веб-сайтов. Эти файлы содержат информацию о взаимодействии с сайтом и могут использоваться для различных целей, таких как запоминание предпочтений пользователя, упрощение навигации по сайту и улучшение общего пользовательского опыта.

2. Типы используемых cookie и их назначение

Holod Media применяет несколько категорий файлов cookie:

Аналитические cookie: Эти файлы позволяют нам собирать статистические данные о взаимодействии пользователей с нашими сервисами. Данные помогают измерить размер аудитории, отслеживать активность и выявлять направления для улучшения как редакционных, так и рекламных продуктов. Для этого мы используем такие инструменты, как Google Analytics.

Рекламные cookie: Для предоставления таргетированной рекламы, соответствующей интересам пользователей, Holod Media использует рекламные системы, которые применяют cookie для показа контекстной рекламы.

Cookie для интерактивного контента: Некоторые интерактивные сервисы, такие как игры или другие элементы взаимодействия, требуют использования файлов cookie для хранения информации о прогрессе пользователя и его результатах.

3. Управление предпочтениями использования cookie

Если вы хотите ограничить или отключить использование файлов cookie, это можно сделать через настройки безопасности вашего браузера. Важно помнить, что изменения необходимо применить ко всем браузерам, которые вы используете на разных устройствах (как на компьютере, так и на мобильных). Отключение файлов cookie может привести к снижению функциональности некоторых сервисов Holod Media или к их непредсказуемой работе.

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно использования cookie или вам нужна помощь в управлении настройками, свяжитесь с нами, написав письмо на [email protected].