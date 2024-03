СМИ распространили фейковую новость о смерти британского короля

18 марта ряд российских и украинских СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Карла III. Соответствующие публикации, в частности, появились в прокремлевском телеграм-канале Mash, агентстве «Росбалт», издании «Настоящее время», газете «Ведомости» и телеканале «Царьград».

Также о смерти британского монарха со ссылкой на российские СМИ сообщило украинское агентство УНИАН. В качестве источника информации издания ссылались на скриншот документа на бланке Букингемского дворца, который ранее в этот день завирусился в англоязычном сегменте соцсети X.

Этот документ является фейком. Ни официальный сайт, ни аккаунт в соцсети X королевской семьи, ни британские СМИ не сообщали о смерти короля. Более того, содержание скриншота, распространенного СМИ, также заставляет усомниться в его достоверности. В нем не указано место смерти, а также используется конструкция "is made", а не "has been issued", которую обычно использует в своих заявлениях королевская пресс-служба.

На фейк также обратил внимание журналист The Guardian Эндрю Рот. «Российские СМИ распространяют сообщение о смерти короля Карла III, подкрепленное очень убедительным королевским заявлением, которое выглядит так, будто было скомпоновано в OpenOffice», — написал он.

В начале февраля стало известно, что врачи диагностировали у британского короля Карла III онкологическое заболевание.

Как сообщалось, заболевание выявили в ходе обследований, которые монарху назначили в связи с увеличением простаты. Дальнейшие процедуры показали, что у него рак.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и в надежде, что это поможет пониманию со стороны общества всех тех людей, которые во всем мире страдают от рака», — говорилось в заявлении Букингемского дворца.

В нем также сообщалось, что король приступил к плановому лечению. В связи с этим врачи рекомендовали ему отложить выполнение общественных обязанностей, но монарх намерен продолжить заниматься государственными делами и работой с документами, отмечалось в сообщении.

Карл III был провозглашен королем Великобритании в сентябре 2022 года. Он вступил на престол после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

