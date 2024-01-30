Журналист Олег Кашин и активистка движения Freedom Birds for Ukraine Дарья Богданова, известная в твиттере как Пепел Клааса, приняли участие в новом сезоне шоу «Ненавижу тебя?», которое выходит на ютуб-канале «Холода». Они поспорили о том, можно ли россиянам жертвовать деньги ВСУ. Олег Кашин убежден: если человек намерен связать свою жизнь с Россией, то делать этого не стоит. Дарья Богданова, напротив, уверена, что донатить украинской армии можно и нужно — именно этим она и занимается с начала войны. Вот их самые яркие утверждения.

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Богданова — о немцах во Вторую мировую

Это не единичный случай в истории человечества. Были немцы, которые помогали союзникам; были немцы, которые воевали в рядах союзников; были немцы, которые внутри Германии занимались сопротивлением. И сейчас мы на них смотрим как на героев. С точки зрения граждан России, любое сопротивление тем, кто начал эту войну, и тем, кто ее поддерживает, — это добро для их же собственной страны.

Кашин — о нестыдном поражении

Я против [донатов ВСУ] применительно к себе, к Олегу Кашину, к человеку, который работает пишущим журналистом, блогером преимущественно для российской аудитории — соответственно, рассчитывает на взаимодействие с ней и связывает свое профессиональное будущее с ней. Если бы я был человеком, который был бы готов отказаться от русской идентичности, от принадлежности к российскому обществу, был бы готов раствориться либо в обществе британском, в котором я живу, либо, допустим, в украинском — почему бы и нет, — я бы, наверное, смотрел на этот вопрос иначе.

[Философ и историк Андрей Тесля] сформулировал, что желает России нестыдного поражения, и меня эта формулировка устраивает.

Богданова — о том, как собирает донаты, и о балансе жизней

[У ВСУ] есть потребность в том или ином оборудовании. Им не картошку будут чистить — ты знаешь, что этим будут убивать людей. Я знаю, что на моей совести много жизней. И я знаю, что баланс между сохраненными жизнями и потерянными жизнями — в пользу сохраненных. Мне этого достаточно. Думают ли об этом люди, которые донатят? Я стараюсь, чтобы они об этом думали, потому что я стараюсь дискутировать на эти темы. Дальше это все остается на их усмотрение. Для себя я эти решения приняла.

Мы не можем донатами собрать на HIMARS, мы не можем собрать на дальнобойное оружие. Мы можем донатами собирать на дроны, которые действуют в радиусе 10 километров, допустим. Поэтому вероятность того, что это оружие будет применено по мирным российским городам, достаточно мала.

Кашин — об унижениях и деньгах

Безусловно, я считаю, что победа Путина, причем в любом виде, будет трагедией для России, которая на годы или десятилетия вперед оставит Россию в той пропасти, в которую Путин ее обрушил. Но если размышлять, фантазировать, мечтать о поражении, то мне бы хотелось, чтобы оно не было сопряжено с национальным унижением.

Репарации те же самые. Я ни в коем случае не отрицаю, что за те разрушения и те моральные страдания, которые Россия принесла Украине, ее народу придется платить. Но мне бы хотелось, чтобы эта плата не привела к обнищанию России и русских и чтобы она была разумной, а не, что называется, уничтожающей.

Богданова — о Москве и москвичах

Я обожаю Москву, я там выросла, я там прожила лучшие годы своей жизни. И я не хочу, чтобы этот красивый город был разрушен. Но если я знаю, что без этого невозможно обойтись, если этот режим невозможно уничтожить иначе… Я не говорю о том, что это будет обязательно делать Украина. Я подразумеваю, конечно, что прежде всего нужно уничтожить вот эти центры принятия решений. Все остальное: мирные люди и так далее — мне их будет очень жалко. Но для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги. Вот это я считаю очень важным пунктом: что, когда твоя страна воюет и ты в этом, в общем-то, косвенно участвуешь, важно понимать последствия. Люди последствия не понимают. Москва живет своей жизнью.

Если я бы находилась сейчас в Москве… Ну, упадет на меня бомба. Это справедливо. Это было бы справедливо.

Полную версию шоу можно посмотреть здесь.