Уборщик и повар бесплатно присматривали за постояльцами дома престарелых

В 2013 году власти в Калифорнии решили закрыть дом престарелых Valley Springs Manor из-за нарушений со стороны руководства. Руководители просто покинули учреждение, оставив 14 стариков с различными проблемами со здоровьем одних. Повар Морис Роуленд и уборщик Мигель Альварес — единственные, кто не бросили пациентов. «Холод» рассказывает эту трогательную историю.

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Если бы мы ушли, они остались бы одни

Повар Морис Роуленд и уборщик Мигель Альварес — два друга, которые работали в доме престарелых Valley Springs Manor в Калифорнии. Платили им мало: Альварес рассказал журналистам, что он получал восемь долларов в час за работу уборщиком. Он согласился, потому что хотел купить подарки своим детям на Рождество.

В октябре 2013 года Калифорнийский департамент социальных услуг (DSS) постановил закрыть дом престарелых из-за нарушений. Предполагалось, что постояльцев отправят в новые учреждения. Но руководство и персонал просто покинули дом престарелых до этого. Присматривать за постояльцами, многие из которых были прикованы к постели, решились только Альварес и Роуленд. За это им никто не заплатил.

«Мы сели на кухне и обсудили, что мы теперь будем делать. Если бы мы ушли, старики остались бы одни. Мы были обычными поваром и уборщиком. Но я стал ухаживать за ними — убирать и купать», — сказал Альварес. По его словам, решение остаться они приняли практически сразу и единогласно. Бросить стариков не позволила бы совесть, добавил Альварес.

Роуленд добавляет, что оставлять пациентов было еще и опасно: многие из них страдали деменцией и могли бы, например, случайно поджечь кухню.

Альварес с Роулендом работали почти 24 часа в сутки, но иногда ходили домой, чтобы принять душ и переодеться. С пациентами было нелегко — одни гуляли по коридорам ночью, другие пытались сбежать.

«Знаешь, было грустно иногда, но я не хотел показывать им [постояльцам дома престарелых], что так себя чувствую, понимаешь? Меня в детстве бросили родители. И я не хотел, чтобы они ощутили то же самое», — вспоминал Альварес со слезами на глазах. У него на тот момент были маленькие дети: он говорит, что благодаря этому знал, как нужно менять подгузники постояльцам учреждения.

Условия в доме престарелых были невыносимыми. Супруга Альвареса Синди Оровко рассказала, что еще до официального закрытия там была полная антисанитария, но парни все равно умудрялись оставаться с постояльцами. «Я увидела однажды огромную крысу на кухне, повсюду были мухи, везде очень плохо пахло», — сказала она.

О том, что двое сотрудников без опыта ухода за больными остались с 14 пациентами, полиция узнала лишь спустя несколько дней. СМИ со ссылкой на шерифа округа сообщили, что ситуация привлекла внимание полиции, после того как в дом престарелых приехала скорая помощь. После этого пациентов перевезли в другие социальные учреждения, а полиция начала расследование.

В ходе следствия департамент соцуслуг признал, что решение закрыть дом престарелых, не убедившись, что всех постояльцев устроили в другие учреждения, поставило под угрозу жизни оставшихся стариков. «Департамент не выполнил свою миссию по защите здоровья и безопасности жителей дома престарелых. Благодаря успешному взаимодействию с местными партнерами договоренности о переезде для всех постояльцев были завершены», — сообщили тогда в ведомстве.

После этого власти ввели новые правила по закрытию таких учреждений и переселению постояльцев, а в декабре 2015 года Калифорния приняла поправки в закон об уходе за пожилыми людьми в домах престарелых.

Что случилось со сбежавшим руководством

Полиция попросила Роуленда и Альвареса содействовать расследованию действий руководства дома престарелых. Владелице Valley Springs Manor Эрминигильде Новеде Мануэль и администратору Эдгару Бабаэлю предъявили обвинения в жестоком обращении с пожилыми людьми и запросили штраф в 84 тысячи долларов и 17 лет тюрьмы.

В 2015 году Мануэль арестовали в международном аэропорту Сан-Франциско, когда она возвращалась из Филиппин. На суде она признала свою вину в жестоком обращении с пожилыми людьми и была приговорена к году тюремного заключения. Администратора Бабаэля поместили под административный надзор.

На время почувствовать себя героями

История Роуленда и Альвареса привлекла внимание СМИ и общественности. Их стали приглашать на интервью в телевизионные программы. «Возле дома всегда стояли люди и журналисты с камерами. Мы действительно тогда почувствовали себя героями», — говорил Роуленд.

Они получили награду от Американской ассоциации ветеранов, сертификат особого признания от конгрессмена Эрика Свалвелла и благодарность от Законодательного собрания Калифорнии. Банк США в Сан-Франциско открыл счет, чтобы люди могли отправлять им свои пожертвования.

Однако со временем все изменилось: предложения о работе перестали поступать, денег не осталось.

В 2015 году — спустя 2 года после случившегося — Роуленд устроился в службу доставки. А Альварес рассказывал, что ему пришлось уволиться с работы, чтобы заботиться о своей матери, которую поместили в дом престарелых после серьезного инсульта, из-за которого ее частично парализовало.

«Моей семье было очень трудно ее видеть в таком состоянии, — объяснял Альварес, почему он согласился определить свою мать в дом престарелых. — Я провожу с ней большую часть своего времени. Также я ухаживаю за своим сыном, и поэтому моя жена может спокойно работать весь день».

«Получаем не так много, — добавляет он, — но мне всего достаточно в жизни, чтобы иметь счастливую семью. Вся семья вкладывает в ее лечение столько, сколько может».