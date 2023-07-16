Как селекция повлияла на здоровье собак?

Селекция позволила вывести корги, такс, лабрадоров и другие породы собак, однако она не всегда полезна для здоровья животных. Чтобы лучше разобраться, как искусственная селекция влияет на домашних питомцев, «Холод» обратился к ветеринару-репродуктологу Татьяне Гольневой, которая больше 20 лет работает с собаками.

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Что такое селекция?

Это искусственный отбор наилучших особей среди любых организмов. Селекция касается и животных, и растений, и даже микроорганизмов, существует во всех отраслях животноводства и растениеводства. Это очень полезная вещь, но в неграмотных руках она может приводить к мучениям животных.

В дикой природе работает принцип естественного отбора, но это не обязательно означает, что выживает сильнейший, — выживает наиболее приспособленный, и именно такие особи остались рядом с людьми. Люди же начали селекцию, чтобы собаки могли выполнять нужные им функции. Например, если человек охотился на мелких зверей, то он оставлял особей, обладающих небольшим ростом и длинным телом, чтобы они могли проникать в норы, — так появились таксы.

В XX веке человек выводил в основном собак рабочих пород, а вот в XXI веке начался расцвет селекции декоративных пород, что, к сожалению, привело к проблемам со здоровьем у питомцев.

В чем ее преимущества?

Она дает человеку возможность получить именно того питомца, который ему нужен, с конкретными породными признаками. Допустим, у спаниеля генетически заложена охота, и мы можем легко его на это надрессировать, а вот декоративную болонку так надрессировать не получится. Пудели будут прекрасно выступать в цирке и выполнять интересные трюки, потому что их отбирали как раз как цирковых животных, а попробуйте то же самое сделать, например, с ньюфаундлендом или с чихуахуа — они будут поддаваться дрессировке намного хуже. Также человечество смогло создать породы, которые ориентированы на охрану или спасение людей.

А есть ли негативные последствия для животных?

К сожалению, при усилении у породы каких-то ценных качеств параллельно можно закрепить гены с патологиями. Но часто самое привлекательное внешне потомство обычно имеет целый набор генов с заболеваниями — из-за чего они сохранились. Например, дисплазия (нарушение строения тканей, органов или частей тела) суставов у крупных пород или кожные заболевания у бульдогов (аллергии, высыпания, дерматит).

Еще многие декоративные породы имеют склонность к гидроцефалии (​​скопление лишней спинномозговой жидкости внутри головного мозга), заражению родничка, к эпилепсии и патологиям сетчатки. У шарпеев генетические проблемы с кожей, а у английских бульдогов целый список генетических болезней — воспаления, дерматит, повреждение связок, артрит, грыжа, алопеция и многие другие.

Есть даже окрасы, которые несут в себе предрасположенности к болезням. Например, модный «мерль» (искусственно выведенный пятнистый черный или красный окрас. — Прим. «Холода») наследуется вместе с различными патологиями и может нести ген глухоты.

Самая сложная патология, на мой взгляд, у собак с укороченной мордочкой — это бульдоги, мопсы, или, как их называют правильно, собаки брахицефалических пород. У них короткая морда, узкие ноздри, почти нет шеи, а в носоглотке и гортани множество аномально разросшихся тканей — из-за этого им трудно дышать. Они все время задыхаются. Я всегда предлагаю попробовать подышать одной ноздрей через, допустим, колпачок ручки. Так чувствует себя животное, когда не может нормально вдохнуть.

Можно ли сохранить разнообразие пород, снизив негативные последствия?

Да, и за это мы благодарны генетике, которая далеко шагнула за последние 30–40 лет. Сейчас можно обследовать собаку и узнать, какие у нее есть патологии.

Беда в безответственности заводчиков: некоторые не делают обследования либо игнорируют или подделывают результаты. Тестировать и не допускать к разведению потомство с патологиями — дорогостоящий процесс, плюс здоровыми оказываются особи и щенки, которые не обладают эталонной для породы внешностью. Поэтому часто выбор делается в пользу красоты животных, а не их генетического здоровья.

Но ответственные заводчики есть — и их становится все больше. Возможно, в будущем это поможет решить проблему.

Сейчас люди начинают думать не только о красоте, но и о здоровье пород — именно это должно быть в приоритете. Здесь Европа опередила нас в плане гуманности. Например, в некоторых странах запретили купирование (удаление или укорочение) ушей и хвостов. Еще в отдельных городах Европы запрещают разведение шотландских вислоухих, которые в России невероятно популярны. Все потому что ген, который прижимает их уши к голове, несет в себе патологию мутации хряща. Из-за селекции у шотландских вислоухих есть необратимые генетические заболевания суставов. Это их аномалия, с которой ничего нельзя сделать — только облегчать их жизнь обезболивающими и постоянным лечением.

Как будущим владельцам собак подходить к выбору породы?

Люди, которые выбирают себе питомца, должны четко понимать, для чего он им нужен. Как ветеринарный врач я сталкиваюсь на приемах с тем, что многие выбирают собаку по внешним данным, не уточнив, что из себя представляет эта порода, и получают не то, что хотели.

Я категорически отговариваю приобретать собак экстремального типа: бульдогов с очень сильно приплюснутой мордой, такс с максимально длинным телом. Еще сейчас стали модными мини-собаки, их еще называют «tea-cup» — с чайную чашку. К сожалению, миниатюризация собак приводит к множеству болезней: подавляющее большинство таких животных будет иметь неврологические проблемы или гидроцефалию.

Чем больше порода подвергалась изменениям в результате селекции, закрепляя неестественные особенности, тем больше будет проблем, потому что природа гармонична и стремится к норме, а ее насильственное изменение часто имеет побочные эффекты.

Стоит уточнять у заводчиков, делали ли родителям щенка генетические тесты, посмотреть на родителей. Когда приезжаешь за щенком, можно увидеть, что его мать, допустим, хромая: возможно, у нее дисплозия, которая передалась и потомству. То есть важно проверить своего будущего питомца, чтобы потом не ходить с ним по клиникам.