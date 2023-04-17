В Судане совершена попытка военного переворота, а в ЕГЭ появятся вопросы о войне в Украине. Главные новости минувших выходных

В Судане Силы быстрого реагирования совершили попытку военного переворота и вступили в бой с регулярной армией

15 апреля подразделения Сил быстрого реагирования заявили о взятии под контроль ряда ключевых объектов в суданской столице городе Хартуме.

По данным агентства Reuters, им удалось занять президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума, который после этого перестал принимать рейсы. Позже представители спецназа также заявили, что под их контролем находятся аэропорты в городах к северу и западу от столицы.

При этом подразделения СБР вступили в бой с частями регулярной армии, обвинив их в неспровоцированном нападении на одну из своих баз.

По данным ВОЗ, в результате столкновений погибли по меньшей мере 80 мирных жителей, еще более 1200 получили ранения. Всемирная продовольственная программа ООН объявила о приостановке своей работы в Судане после гибели троих своих сотрудников. Кроме того, в ходе боев в международном аэропорту Хартума загорелся самолет украинской авиакомпании.

В свою очередь, командование суданской армии заявило о проведении широкомасштабной военной операции против мятежников с применением всех видов легкого и тяжелого вооружения, включая авиацию. В сети распространились кадры авиаударов, которые армия нанесла по штабам Сил быстрого реагирования. К вечеру воскресенья армейское командование объявило о взятии под контроль нескольких баз СБР по всей стране.

В украинском Славянске закончилась спасательная операция на развалинах жилой многоэтажки, подвергшейся российскому удару

Российские военные обстреляли жилой дом в Славянске вечером 14 апреля. Все выходные там шла спасательная операция и разбор завалов. К вечеру воскресенья власти объявили о ее завершении.

Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко написал в телеграм-канале, что в итоге в результате попадания российской ракеты С-300 в пятиэтажку в Славянске 15 человек погибли и 24 получили ранения.

Российская сторона никак не комментировала эти сообщения.

В российский ЕГЭ по истории включат вопросы о войне в Украине

Об этом сообщили в Рособрнадзоре. «Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в контрольно-измерительные материалы (КИМ) государственной итоговой аттестации соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что учебник истории с разделом про войну в Украине будет доступен для 10-11 классов уже с 1 сентября текущего года.

До этого пресс-служба министерства сообщала, что массово использовать в школах эти учебники начнут в 2024-2025 годах, а сам Кравцов говорил, что вводить его в учебную программу будут постепенно.

По словам министра просвещения, в новом учебнике истории будут подробно изложены «причины и задачи военной спецоперации».

Польша и Венгрия запретили импорт украинского зерна

Власти двух стран с разницей в один день сообщили о запрете на ввоз украинской сельхозпродукции, в том числе пшеницы, семян подсолнечника и рапса. В обоих случаях представители правительств объяснили это решение стремлением защитить собственных фермеров, страдающих от засилья украинской продукции на рынке.

Ранее аналогичное решение о запрете импорта украинского зерна приняли власти Словакии.

В свою очередь, представители Киева назвали эти действия европейских стран нарушением достигнутых ранее договоренностей.

В начале апреля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза из-за проблем со скопившимся украинским зерном. Они просили Брюссель закупить его «на гуманитарные нужды» и освободить склады для местной продукции.

В Британии отредактировали романы о Дживсе и Вустере

Редактуре в новом издании подверглись две книги писателя Пелама Вудхауса «Спасибо, Дживс» и «Полный порядок, Дживс».

На первых страницах романов теперь напечатано предупреждение: «Обратите внимание, что эта книга была опубликована в 1930-х годах и содержит язык, темы и характеристики, которые могут показаться вам устаревшими. В настоящем издании мы стремились к минимальному редактированию слов, которые мы считаем неприемлемыми для современных читателей».

При этом в издательстве заверили, что внесенные правки никак не влияют на сюжет романов. Изучившие новые издания журналисты сообщили, что из книги удалили или заменили всю расовую терминологию.

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