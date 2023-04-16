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В Великобритании отредактировали романы про Дживса и Вустера, убрав из них расовую терминологию

17:56 • 16.04.2023

Британское издательство Penguin Random House отредактировало новое издание романов Пелама Вудхауса «Спасибо, Дживс» и «Полный порядок, Дживс». Об этом пишет газета The Sunday Telegraph. 

На первых страницах новых изданий книг напечатано предупреждение: «Обратите внимание, что эта книга была опубликована в 1930-х годах и содержит язык, темы и характеристики, которые могут показаться вам устаревшими. В настоящем издании мы стремились к минимальному редактированию слов, которые мы считаем неприемлемыми для современных читателей».

При этом в издательстве заверили, что внесенные правки никак не влияют на сюжет романов. Изучившие новые издания журналисты сообщили, что из книги удалили или заменили всю расовую терминологию. 

Ранее подобной редактуре в Британии уже подвергались романы Яна Флеминга и Агаты Кристи. 

В России романы Вудхауса стали известны благодаря британскому сериалу 90-х годов «Дживс и Вустер». Главные роли праздного джентльмена Берти Вустера и его находчивого камердинера Реджинальда Дживса сыграли Хью Лори и Стивен Фрай. 

Источник: The Sunday Telegraph

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