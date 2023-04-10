Украина изменила свои планы после утечки секретных документов из Пентагона, а в России с заключенными, которых вербуют на войну, стали заключать полуторагодовые контракты. Главные новости минувших выходных

Украина изменила некоторые военные планы после утечки секретных документов Пентагона, касающихся готовящегося украинского контрнаступления

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как утверждает телеканал, недавняя утечка также побудила Пентагон сократить поток особо важных документов, доступ к которым ежедневно имеют сотни людей в правительстве.

В первых числах апреля стало известно о публикации в соцсетях ряда секретных документов американского военного ведомства, которые касались, в частности, подготовки грядущего украинского контрнаступления и текущей ситуации на фронте в Украине.

8 апреля в сеть утекла новая порция документов Пентагона, чье содержание касалось уже не только Украины, но и вопросов борьбы с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке и взаимоотношений с Китаем.

Журналисты The Washington Post проанализировав 50 страниц из свежей утечки, выяснили, что ЧВК Вагнера пыталась купить в Турции вооружение и обмундирование для своих наемников. Кроме того, они пришли к выводу, что американская разведка настолько глубоко проникла в российскую армию, что предупреждает Киев о каждом шаге Москвы.

С заключенными, которых вербуют на войну, стали заключать полуторагодовые контракты

Об этом журналистам сообщила глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, уточнив, что сейчас такая практика наблюдается в Свердловской и Ярославской областях. По ее словам, речь идет о заключенных, которых вербует Минобороны, а не ЧВК Вагнера.

Романова отметила, что ранее с заключенными подписывали контракты на шесть месяцев, обещая им помилование и свободу после их истечения.

Увеличение сроков заключаемых контрактов, по мнению правозащитницы, может быть связано с тем, что российские власти не планируют заканчивать войну в ближайшее время. «То есть они рассчитывают воевать и в следующем году», — написала Романова в своем телеграм-канале.

В Украину вернули 31 ребенка, незаконно вывезенного с оккупированных Россией территорий

Об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба. По его словам, изначально в страну должны были вернуться 33 ребенка.

«К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двух детей, умерла во время этой миссии», — пояснил Кулеба. Он добавил, что теперь необходимо вернуть в страну тело этой женщины и детей, которых она должна была забрать.

Кулеба также отметил, что родные незаконно вывезенных украинских детей, которые отправляются за ними в Россию, проходят через многочасовые допросы в ФСБ.

Семьи мобилизованных из Тувы узнали о гибели своих родных из СМИ

Об этом пишет «Новая Тыва». По данным издания, родственники тувинских мобилизованных узнали об их смерти, благодаря фотографиям могил в Новосибирске, которые распространились в СМИ и соцсетях.

Военное командование не сообщило семьям ни о гибели мобилизованных, ни об их захоронении в другом регионе. Как полагают журналисты, информацию о смерти тувинцев скрыли от родных, чтобы не платить семьям страховое обеспечение и единовременные пособия.

Госдума рассмотрит поправки существенно ужесточающие наказание по целому ряду статей Уголовного кодекса. Депутаты, в том числе, предлагают установить пожизненные сроки за госизмену

Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василий Пискарев, который является одним из авторов документа.

По его словам, законопроект, в частности, предполагает увеличение максимального срока заключения по статье «теракт» с 15 до 20 лет. За «диверсию» максимальное наказание предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы, а за «акт международного терроризма» — с 10 до 12 лет.

«Также мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену», — написал Пискарев.

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