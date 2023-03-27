За последний год российские власти приняли новые репрессивные законы и с их помощью стали преследовать противников войны. По подсчетам «ОВД-Инфо», в течение этого времени как минимум 447 человек подверглись уголовному преследованию за антивоенные выступления, 128 из них находятся в заключении. «Холод» поговорил с адвокатом и сооснователем правозащитной организации «Первый отдел» Евгением Смирновым и составил памятку о том, что важно знать, если вы находитесь в России и опасаетесь преследования со стороны силовиков.

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Кому стоит опасаться преследования?

Адвокат и сооснователь правозащитной организации «Первый отдел» Евгений Смирнов говорит, что сегодня определить людей, которые подвержены риску преследования, непросто. «С начала войны правоохранительная практика стала абсолютно непредсказуемой, непонятной и рандомной, — говорит он. — Быть привлеченным к ответственности может как и неудачно выразившийся ура-патриот, так и противник войны. В стране уже не существует неприкасаемых категорий людей».

При этом тем, кто критически высказывается о войне и находится в России, грозит наибольший риск. «Статьи о “фейках” и “дискредитации” власть в первую очередь использует для того, чтобы пресечь инакомыслие», — добавляет Смирнов.

Что это за статьи и в чем разница между «фейками» и «дискредитацией»? Статья 207.3 Уголовного кодекса о «фейках» подразумевает наказание за публичное распространение «ложной» информации о российской армии. Что именно власть может посчитать такой информацией, в Уголовном кодексе не уточняется. Например, политика Илью Яшина осудили по статье о «фейках» за стрим, где он рассказал о событиях в Буче. Строгость наказания за «фейки» сильно разнится: от штрафа (700 тысяч — 1,5 миллиона рублей) до 15 лет лишения свободы. Статья о «дискредитации» армии есть как в административном, так и в Уголовном кодексах. Эти статьи запрещают публичные действия, которые направлены на «дискредитацию» армии России. Таковыми, например, считаются «публичные призывы к воспрепятствованию» использования российской армии в целях «защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Из текста статьи непонятно, какая именно информация может «дискредитировать» армию. Наказание по административной статье о «дискредитации» для граждан предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, содержат ли действия, «дискредитирующие» армию, призыв к несогласованной акции и создают ли они, например, «угрозу причинения вреда здоровью граждан». Уголовное дело по статье о «дискредитации» заводят в том случае, если человек уже имел одну «административку» за «дискредитацию» армии в течение года. Наказание по этой уголовной статье разнится от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет, а в случае, если эти действия привели к «массовым нарушениям общественного порядка» или к другим тяжким последствиям — до пяти лет.

Нередко поводом для преследования становятся высказывания в соцсетях. По данным «ОВД-Инфо», из 5846 административных протоколов по «дискредитации», о которых известно «ОВД Инфо», 2032 связаны с социальными сетями, чаще всего «ВКонтакте». Евгений Смирнов подтверждает, что соцсети активно мониторятся на предмет дискуссий о войне.

При этом привлечь человека к ответственности могут как за собственный пост, так и за репост — в том случае, если человек не прокомментирует, что он не согласен с оригинальной публикацией. Не важна также и дата публикации высказывания: привлечь к ответственности могут и за старый пост, даже если тот был удален.

«Правило простое: если не хотите быть преследуемым по этим статьям, не высказывайте мнение о войне в интернете — даже в кругу близких людей и где бы то ни было еще, где силовикам может удасться его зафиксировать, — предупреждает Смирнов. — Потому что именно эти слова потом станут предметом оценки и основанием для возбуждения уголовного дела».

Но у меня уже были антивоенные посты в соцсетях, и я не хочу молчать. Как снизить риск преследования?

В таком случае Смирнов советует соблюдать правила информационной безопасности: использовать VPN, установить надежное шифрование (так ваши данные невозможно прочитать без ключа), использовать многоуровневую аутентификацию (когда, чтобы войти в приложение, нужно ввести не один пароль, а минимум два) и по возможности вести анонимные аккаунты в интернете.

Также думайте над формулировками, если хотите что-то опубликовать. Например, обратите внимание на то, как высказывают свои суждения о войне и политической ситуации в стране у себя в соцсетях оппозиционные политики, которые остаются в России. По словам Смирнова, они выверяют свои тексты, советуются с юристами и пытаются донести свое мнение таким образом, чтобы не дать лингвистических поводов для их преследования. Хотя, например, по мнению адвоката Марии Эйсмонт, гарантированно безопасных формулировок не существует вообще.

Что еще я могу сделать на всякий случай, если понимаю, что ко мне могут прийти?

Обычно люди узнают о том, что ими заинтересовались силовики, только когда к ним уже приходят с обыском по уголовному делу, говорит Смирнов.

«До этого понять, что за вами наблюдают органы, крайне сложно. В случаях значимых для власти дел они, бывает, устанавливают за человеком наружное наблюдение. Обычно это происходит за неделю до так называемой реализации, то есть задержания. Следят за тем, как человек перемещается, где чаще всего бывает, и на основе этих сведений устанавливают место, где его удобнее всего будет задержать, — рассказывает Смирнов. — Без специальных навыков заметить за собой наружное наблюдение сложно. Конечно, есть методы обнаружения и выявления за собой слежки. Например, можно внимательнее следить за происходящим вокруг, записывать марки и автомобильные номера подозрительных машин. Но, как правило, толку от этого мало, люди просто начинают подозревать всех вокруг, у них развивается паранойя и существенно портится качество жизни».

Поэтому лучше не ждите явных «сигналов» от органов, а уже сейчас найдите адвоката, которому вы доверяете и который будет готов вас защищать. Смирнов советует отнестись к этому внимательно: «Этот человек будет вашим защитником и советником в сложной ситуации, а если случится так, что против вас будет возбуждено уголовное дело и вас отправят в СИЗО, и вовсе станет единственным вашим офлайн-собеседником вне камеры». Выучите его имя, фамилию и номер телефона, чтобы вы могли связаться с ним и без своего смартфона.

Помните, что если вам вменяют административное дело о дискредитации, то задерживать в отделе полиции дольше трех часов вас не должны: когда на вас составят протокол, вас должны отпустить.

А что нужно знать об этих трех часах в полиции? В отделе полиции вам предложат дать письменные объяснения: либо в самом протоколе, либо на отдельной бумаге. Там следует зафиксировать допущенные полицейским нарушения ваших прав и написать, что вы не согласны с содержанием протокола, если в нем содержится неправда или если вы не согласны с вменением вам правонарушения. Если вас задержали за антивоенное высказывание, в графе «Объяснения» в протоколе стоит также ходатайствовать о проведении лингвистической экспертизы этих слов. Нужно требовать, чтобы в протоколе перечеркнули пустые места, и написать о нарушении в протоколе, если этого не делают.

Как подготовиться к обыску, если вдруг до него дойдет?

Самое главное — это заранее сделать доверенности на родственников или близких людей. Эти документы позволят им управлять вашим имуществом и вести ваши дела.

Смирнов говорит, что силовики нередко пытаются «обескровить человека», который попал в их поле зрения: арестовывают его счета, недвижимость. То есть делают все, чтобы у человека не осталось денег на свою защиту: проведение экспертиз, оплату труда адвокатов и элементарные передачи в следственный изолятор. Поэтому он советует подумать над тем, как вы можете диверсифицировать финансовые риски. Например, не стоит хранить все средства на одном счету или в одной банковской ячейке.

Обсудите план действий с близкими заранее: что им сделать сразу, в случае вашего задержания, а что — попозже. Также попросите их перевести все ваши деньги в безопасное место в течение нескольких часов или дней после вашего задержания, чтобы их не успели арестовать.

«К самому обыску тоже нужно готовиться, чтобы не совершать глупостей, — говорит Смирнов. — У некоторых находят старые патроны, которые они принесли из леса, ржавое дедово ружье или оставшиеся после вечеринки наркотики. Все это значительно облегчает работу системы: так вы сами даете поводы для того, чтобы отправить себя за решетку. Также не стоит хранить на своих гаджетах запрещенную информацию: например, порнографию и экстремистские материалы. Важно соблюдать и меры информационной гигиены: как минимум заведите привычку чистить историю браузера, чтобы ее не посмотрели при обыске».

Ко мне уже стучат в дверь. Это конец?

Возможно, нет. Вы все еще можете избегать встречи с силовиками: даже если они у порога, вы не обязаны им открывать до тех пор, пока они не покажут вам в глазок постановление об обыске или о возбуждении против вас уголовного дела.

Если у вас есть основания ожидать визита силовиков, также стоит поговорить с близкими, которые живут с вами или по месту вашей прописки. Подготовьте их ко встрече с силовиками, расскажите об их правах, а именно: что они могут не открывать дверь, не свидетельствовать против себя и вас и не делиться с силовиками вашим местонахождением и контактами.

Если же к вам все-таки пришли с обыском, удостоверьтесь, что у полицейских действительно есть постановление на обыск. Вы имеете право попросить их подождать прибытия вашего адвоката и до тех пор не впускать их внутрь квартиры. Но если вы вовсе откажетесь их впускать, оперативники могут выломать вам дверь. В таком случае не стоит пытаться удерживать ее изнутри, толкать силовиков и всячески сопротивляться: за это на вас могут завести уголовное дело.

Когда следователь попадет в квартиру, проследите за тем, чтобы он вам представился, показал свое удостоверение, сообщил вам, с каким уголовным делом связаны следственные действия, показал вам постановление об обыске и разъяснил вам ваши права. Это поможет быстрее ввести адвоката в курс вашего дела и самому понять, в связи с чем вас преследуют. Вы также имеете право переписать информацию из постановления об обыске и удостоверения следователя на бумажку. Фотографировать их может оказаться бессмысленным, так как при обыске телефон у вас, скорее всего, изымут.

«Стоит помнить, что количество привлеченных к ответственности людей — это тот показатель эффективности и качества работы полицейских, с которым считается их начальство. Поэтому не стоит пытаться убедить их в том, что они совершают ошибку, — говорит Смирнов. — Для того чтобы минимизировать риски, нужно минимизировать и общение с силовиками при обыске и задержании. Следователи могут оценить ваши слова как оскорбления в свой адрес или даже зафиксировать их как доказательство совершения вами того деяния, которое вам вменяется».

Смирнов подчеркивает, что, если к вам пришли сотрудники органов, потому что с вашего аккаунта якобы был написан комментарий, дискредитирующий армию, не стоит пытаться оправдаться и говорить, что вы совсем не то имели в виду. Такой фразой вы подтвердите, что сообщение было написано вами, и упростите их доказывание по уголовному делу.

Без юридической подготовки справиться с общением с силовиками в одиночку будет сложно. «Даже адвокаты пользуются услугами других своих коллег в таких случаях, потому что в стрессовых ситуациях часто нужен трезвый взгляд со стороны, — рассказывает Смирнов. — У любого из нас есть право хранить молчание, предусмотренное 51-й статьей Конституции. Пользуйтесь им и требуйте вызвать к вам вашего адвоката. Это два самых основных права — молчать и требовать защиты, — которыми, к сожалению, очень многие в таких ситуациях пренебрегают».

Помните, что вы также имеете право присутствовать при обыске и следить за действиями оперативников. Вы также не обязаны сообщать следователю пароли от вашей техники: это право обеспечено все той же 51-й статьей Конституции. Смирнов рекомендует также фиксировать все возможные нарушения, которые совершаются в ходе любых следственных и процессуальных действий, в том числе и обыска. «Вести аудио или видеозапись вам, скорее всего, запретит следователь. Он может поступить хитрее: позволит вам все заснять, а под конец обыска изымет ту технику, на которую вы записывали ход этого мероприятия. Вашими надежными друзьями в такой ситуации будут блокнот с ручкой. Нарушения надо будет записать в блокнот, а потом вписать их в протокол обыска».

Если в ходе обыска были нарушены ваши права, напишите об этом в графе «Замечания» в протоколе, а также убедитесь, что вы согласны с тем, как следователь описал ход обыска и составил опись изъятого у вас имущества.

«Помните, что вы имеете право получить копию и требовать от следователя перечеркнуть пустые места в протоколе, чтобы туда не могли что-либо вписать за вас после того, как вы его подпишете. Если следователь этого не делает — тоже зафиксируйте это в качестве замечаний в протоколе», — советует Смирнов.

После обыска меня задерживают. Что надо знать об этом?

Скорее всего, после обыска вас отвезут на допрос в отдел полиции или в Следственный комитет. Велика вероятность, что дальше вас задержат и арестуют. К этому тоже можно подготовиться заранее, если вы понимаете, что есть вероятность обыска. Как минимум вы можете собрать необходимые вам вещи: смену одежды и белья, предметы личной гигиены.

Если же вас задержали по уголовному делу, то не стоит пренебрегать услугами адвоката на допросе и уповать на помощь защитника по назначению, которые могут работать на следствие. «Пользоваться услугами защитника по назначению не всегда плохая идея, — объясняет Смирнов. — В России многие мои коллеги, исполняющие такую роль, работают ответственно, честно и действительно оказывают своим подзащитным квалифицированную юридическую помощь. Но есть и те, кто не настроен защищать права своего клиента, а присутствует во время следственных действий только как элемент декора».

Как определить, что адвокат по назначению именно такой? Смирнов говорит, что если адвокат по назначению без подготовки, изучения дела, разговора с вами и согласования позиции сразу предлагает вам давать показания в ходе первого допроса, то велика вероятность того, что он не заинтересован в оказании вам помощи.

«Если вас доставляют к следователю, в кабинете которого сидит защитник по назначению, и он, поговорив с вами 10 минут, предлагает рассказать “все как было”, то он совершает большую ошибку. С таким адвокатом лучше не сотрудничать, — уверен Смирнов. — То же самое касается и признания вины человека. Никакой адекватный адвокат не будет советовать человеку сразу признать вину, не разобравшись в деталях дела».

Ура, меня не стали арестовывать после допроса и отпустили. Я могу уехать из России?

Если на вас возбуждено уголовное дело, на выезд могут быть наложены ограничения, о которых вас не всегда могут проинформировать. А если уголовного дела еще нет, узнать, являетесь ли вы невыездным, в разы проще.

Служба судебных приставов накладывает запрет на выезд из страны в случае, если человек имеет долги выше определенной суммы (например, не выплатил алименты, которые должен по закону, или не оплатил штраф за митинг). Однако наличие долгов не всегда гарантирует запрет на выезд. Для того чтобы вас не выпустили за рубеж, ваш долг должен быть признан судом, а информация о запрете выезда передана приставами в ФСБ.

Еще примеры причин, по которым не выпускают из страны: допустим, у вас есть допуск к государственной тайне или вы предоставили недостоверную информацию при оформлении загранпаспорта. Если мы говорим про долги, эту информацию можно найти на сайте судебных приставов, на сайте налоговой службы и в личном кабинете «Госуслуг». Если о допуске к государственной тайне и предоставлении неверной информации при оформлении паспорта — то решение об ограничении права на выезд должно быть до вас доведено заранее. На практике же часто бывает, что люди узнают об этом только на паспортном контроле.

Смирнов говорит, что уголовная ответственность за нарушение ограничения выезда из страны предусматривается только в том случае, если человек секретоноситель и был письменно предупрежден о наличии запрета. На практике такого человека просто откажутся выпускать из страны, выдадут бумагу с основанием для запрета на выезд с указанием статьи. А после могут провести опрос и осмотр личных вещей.

Если на вас уже заведено уголовное дело, то вас не просто не выпустят из страны через официальные пункты пропуска, но и, скорее всего, ужесточат меру пресечения. Но люди умудряются сбегать даже из-под домашнего ареста: так, например, получилось у экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой.