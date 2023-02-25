Люди пишут доносы на коллег, переписка в соцсетях перестала быть приватной, мужчин поджидают у подъезда с повестками — в такой стрессовой обстановке людям может начать казаться, что за ними постоянно следят. «Холод» попросил психиатра Анну Корендюхину рассказать, что такое мания преследования и как понять, что у вас она, а не просто страх.

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Как называются навязчивые мысли о слежке?

Обычно люди говорят о страхе слежки, называя его манией, но чаще специалисты называют это бредом. Бред преследования — это убежденность человека в том, что другие к нему плохо относятся, вступают в сговор или планируют причинить вред ему или его близким, в том числе с помощью слежки.

Бред преследования — не только отдельное расстройство, но и симптом других заболеваний. Такое состояние может возникать при расстройствах шизофренического спектра, нейродегенеративных заболеваниях (например, болезни Альцгеймера), эпилепсии, обсессивно-компульсивном расстройстве, расстройстве вследствие употребления различных психоактивных веществ, биполярном аффективном расстройстве, депрессии тяжелой степени тяжести, ПТСР, острой реакции на стресс.

Если человеку кажется, что кто-то пытается подкараулить его в подъезде, это не обязательно бред преследования. Во-первых, у страха могут могут быть рациональные причины. Во-вторых, с параноидальными мыслями могут регулярно сталкиваться и люди без ментальных заболеваний. Согласно оценке Дэниела Фримена, клинического психолога, профессора Оксфорда и Национального института медицинских исследований, таких примерно 10–15%. Такие страхи и убеждения можно считать патологией тогда, когда они не просто возникают время от времени на фоне стрессовых ситуаций, а присутствуют длительное время и серьезно ухудшают качество жизни.

Как проявляется бред преследования?

Бред преследования проявляется и влияет на жизнь по-разному. Например, человек может перестать выходить на улицу, посещать работу или учебу, общаться с другими людьми. Иногда — конфликтовать с соседями, коллегами и даже друзьями, если человеку кажется, что именно они за ним следят. Другой вариант, когда человек выбирает незнакомца, которого подозревает в преследовании, и сам начинает преследовать его, чтобы таким образом обезопасить себя.

Мысли о преследовании могут негативно влиять не только на социальную жизнь, но и на физиологические процессы: может возникать бессонница, снижение аппетита, постоянно ощущение тревоги, подавленность.

Вот несколько гипотетических примеров высказываний при бреде преследования:

«Они читают мои мысли».

«Мои соседи помогают ФСБ шпионить за мной, чтобы они могли похитить и убить меня».

«Мой коллега копирует всю мою работу и сообщения, он хочет, чтобы меня уволили».

«Квадрокоптеры специально летают в моем районе, потому что следят за мной».

«В мою квартиру проникают незнакомые люди и переставляют вещи, чтобы свести меня с ума».

Что делать, если мне кажется, что меня могут преследовать?

Страх преследования может быть обоснован. Например, вас действительно может преследовать сталкер: ходить по вашим регулярным маршрутам, поджидать у дома или у работы. В таком случае нужно прилагать усилия, чтобы оказаться в безопасности. Сегодня люди могут больше бояться не столько преследования на улице, сколько в социальных сетях. Однако если человек переживает, что его переписку читают спецслужбы, не публикует свои фото и ставит сложные пароли, это не обязательно признак бреда. Все зависит от контекста, от рода занятий. Возможно, все это — рациональная забота о своей безопасности в сети.

Если вы чувствуете, что у вас есть страх или ощущение, что за вами следят, поделитесь опасениями с партнером или друзьями. Иногда разговора с близким может быть достаточно, чтобы тревожные мысли отпустили. Если рационализация происходящего и поддержка окружающих не помогают, то стоит проконсультироваться с психологом или психиатром. Даже если страх обоснован, он может снижать качество жизни, вызывать депрессию или общую тревогу. Важно помнить, что все мы живые люди, и не стыдиться обращаться за помощью.

Если мысли о преследовании доставляют проблемы, то лучше не затягивать с обращением к психотерапевту или психиатру. Необходимо понять, вследствие чего возникают мысли и убеждения о преследовании. Важно определить, какие у человека есть триггеры, какие эмоции они вызывают, как он с ними справляется. В зависимости от всех этих факторов различаются и подходы в помощи. Кому-то будет достаточно психотерапии, а кому-то может потребоваться медикаментозное лечение.

Откуда берутся такие страхи?

Иногда люди чрезмерно реагируют на разные события. Например, если человек эмоционален, происходящее может приобретать для человека больший смысл, чем он есть на самом деле. На подобные страхи влияет и тревожность. Если она повышена, то человек может быстрее формировать убеждения о том, что к нему плохо относятся или его преследуют.

Также причиной страха слежки могут быть различные предубеждения. Например, если человек часто смотрит детективы, он может увидеть машину, которая ездит вперед-назад по улице, и посчитать водителя шпионом.

Страх и тревога — нормальные эмоции, особенно сегодня, когда они возникают на фоне сложных событий и изменений. К сожалению, нет способа полностью избавиться от тяжелых эмоций, это естественная часть нашей жизни. Однако если они «парализуют», а качество вашей жизни снижается, то стоит обратиться к специалисту. Это вовсе не означает, что у вас диагностируют расстройство, просто так будет легче найти способ справляться с этими эмоциями и двигаться дальше.