Об эвакуации из Херсона и Херсонской области ходят слухи с начала октября. При этом оккупационные власти в лице главы оккупационной администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова регулярно делают противоречащие друг другу заявления. «Холод» пообщался с жителями Херсонской области: некоторые из них остаются на оккупированной территории, а остальные — выехали, но поддерживают связь с родными.

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Что происходит?

«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от Речпорта на Левый берег», — такие смс-сообщения на свои телефоны получили жители Херсонской области утром 19 октября.

Один из собеседников «Холода» рассказывает, что смс-оповещение пришло всем жителям Херсонской области, которые еще весной получили российские сим-карты: в том числе и тем, кто и так живет на левом берегу от Днепра. Херсонская область разделена рекой Днепр: на правом берегу находится сам Херсон, правый берег граничит с Николаевской областью, которая контролируется украинской армией. На левом берегу — такие населенные пункты, как Новая Каховка, Алешки. Левый берег граничит с оккупированным Россией Крымом, и именно туда сейчас пытаются эвакуировать оккупационное руководство и население региона.

Что говорят о ситуации пророссийские силы?

В начале октября глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Крым, Краснодарский и Ставропольские края готовы принять херсонских детей «на отдых». Замглавы оккупационной власти в Херсоне Кирилл Стремоусов при этом неоднократно писал в своем телеграм-канале, что в Херсоне все спокойно и нет никаких поводов для панических настроений.

Через несколько дней Сальдо заявил, что администрация решила «организовать возможность выезда для жизни и учебы херсонских семей». Выехать «для жизни и учебы», по словам Сальдо, могли все желающие жители Херсонской области, но в первую очередь те, кто живет на правом берегу. «Никакой эвакуации нет, никто никуда не собирается выходить. Это не эвакуация, это возможность сохранить жизни», — с таким обращением вслед за Сальдо выступил Стремоусов.

В последующие дни и Сальдо, и Стремоусов через свои обращения в телеграм-каналах пытались демонстрировать, что никакой паники нет, ситуация в Херсонской области находится под контролем.

Кирилл Стремоусов выложил 18 октября два видеообращения, в которых предсказывал скорую капитуляцию украинских войск. Кроме этого, он сказал, что в скором будущем оккупационная власть «откатит фронт подальше от Российской Федерации. Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены». Но позже в тот же день Владимир Сальдо рассказал о принятии «тяжелого решения о перемещении гражданского населения» четырех муниципалитетов Херсонской области дальше от линии фронта. Стремоусов сразу же изменил свое мнение и анонсировал битву за Херсон в самое ближайшее время. Свое обращение Стремоусов сказал воспринять как сигнал для максимально быстрой эвакуации из города.

В тот же день, 18 октября, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о том, что все желающие выехать из Херсона смогут получить жилищный сертификат. С помощью сертификата, если верить заявлениям Хуснуллина, херсонцы смогут выбрать для себя жилье в любом регионе России.

Назначенный недавно командовать объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин вечером 18 октября в интервью сообщил, что дальнейшие планы в Херсоне будут зависеть от «складывающейся военно-тактической ситуации: она уже сегодня, на сегодняшний день, весьма непростая». Также он не исключил «непростых решений».

После того как жители региона получили смс о срочной эвакуации, в одном из телеграм-каналов оккупационной администрации появилась инструкция: жителям рекомендовано взять с собой документы, деньги, зарядки и пауэрбанки для телефонов, немного личных вещей и запас продуктов на 2-3 дня. Согласно инструкции, жителям разрешено вывозить из региона не более 50 килограммов личных вещей.

В полдень 19 октября Стремоусов заявил о том, что украинская армия перешла в наступление на Херсонскую область. Въезд на правобережную часть Херсонской области закрыли на семь суток. Через пару часов после этого Владимир Путин объявил о введении с 20 октября военного положения в четырех оккупированных Россией областях: Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой.

Что говорят о ситуации жители Херсона?

Собеседники «Холода» (их реальные имена и фамилии в целях безопасности не используются в тексте) рассказывают, что 17 октября с полуночи и примерно до двух часов дня отключали интернет. Херсонский журналист Константин Рыженко пишет в своем телеграм-канале, что, по его сведениям, во время отключения интернет-связи российские войска перевозили с правого на левый берег боеспособную военную технику, ценные вещи, машины. Кроме техники, из Херсона якобы вывозили и офицеров, а на их место привозили мобилизованных солдат. Такое же мнение высказывается в проукраинском телеграм-канале, посвященном Херсону.

Одна из жительниц Херсона рассказывает «Холоду», что российских военных на улицах в последние дни стало заметно меньше. Зато, по ее словам, появилось много молодых [мобилизованных] парней, которые «покупают 14-е айфоны». При этом другая жительница Херсона, с которой поговорил «Холод», говорит, что, по ее оценке, военных на улицах так же много, как и обычно.

«Люди ведут себя по-разному: кто-то сидит пиво пьет, а кто-то бегает и продукты закупает: консервы, хлеб, картошку, печенье, конфеты, — рассказывает “Холоду” жительница Херсона. — У нас уже был опыт после 24 февраля, когда в город не завозили продукты, поэтому теперь все, кто решил остаться, делают запасы. Но сегодня [19 октября] все магазины, рынки, аптеки работают, огромных очередей нет». Другой собеседник «Холода» рассказывает, что знакомые ему врачи из поликлиник Херсона говорят, что сегодня у них обычный рабочий день.

«Я сегодня ездила на Речной порт, откуда проходит эвакуация населения. У людей действительно паника, там, по моим оценкам, собралось две-три тысячи людей, — рассказывает собеседница “Холода” из Херсона. — При том, что на паром [который перевозит херсонцев на правый берег Днепра] влезает около 450 пассажиров».

«В моем доме осталось около 10% жителей, остальные уезжали постепенно, волнами. Первые уезжали в начале оккупации, потом был большой поток в конце весны. Те, кто решил остаться, сделали запасы, у нас закрутки, вода в подвале, поддоны, теплые одеяла. Мы готовы, — рассказывает “Холоду” та же жительница Херсона. — Плохо будет, только если отключат свет, газ и воду: ночами в квартирах уже холодно, мы включаем электрические обогреватели. Но в целом давно было понятно, что оставаться нужно только тем, кто готов ко всему».

Одна из собеседниц «Холода» рассказывает, что на юге Херсонской области, которая граничит с Крымом, очень много военной техники. Об этом же сегодня пишет херсонский телеграм-канал: «Ближе к границам Крыма готовят обустройство масштабных укрепленных районов. Акцент на создании сооружений с применением инженерных средств, кадров и техники. Очень масштабных, повторюсь».

«Сегодня нам ввели военное положение. Мы ожидаем, что в городе после этого может быть больше обстрелов», — рассказывает собеседница «Холода». Херсонский телеграм-канал пишет, что в жизни херсонцев после введения режима военного положения по сути ничего не изменится, ведь они и так по сути живут на войне.

«На улицах многие ходят с расширенными глазами и не знают, что им делать. То ли эвакуироваться из-за этих смсок, то ли закупаться продуктами, — рассказывает “Холоду” жительница Херсона. — Позавчера было тихо, без прилетов, вчера чуть громче. Сегодня весь день громко, но не в самом Херсоне, а за городом. Я думаю, что сейчас нам надо запастись продуктами, обезопасить себя и молиться».