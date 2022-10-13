Феминистка и журналистка Настя Красильникова выпустила подкаст «Ученицы» в студии «Либо/Либо». Это расследование о Летней экологической школе (ЛЭШ): по словам его героинь, преподаватели там годами домогались несовершеннолетних школьников. Всего эпизодов подкаста — 11. «Холод» рассказывает, почему важно его не пропустить.

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Как появился подкаст «Ученицы» и о чем он

Создательница подкаста Настя Красильникова пишет, что занималась этим расследованием почти полгода. Изначально с Красильниковой связалась Аша Комаровская: она рассказала про учителя ЛЭШ, который выстраивал «отношения» с ней и другими школьницами. Но в процессе выяснилось, что в школе таких преподавателей было несколько и сексуализированная эксплуатация школьников длилась годами. История, с которой все началось, рассказана в первом эпизоде подкаста.

В интервью «Медузе» Красильникова рассказала, что подкаст задумывался как исследование скандалов, связанных с учебными заведениями: 57 школой, делом Елизарова, Александра Кобринского, Александра Палия. «Где-то на второй неделе я поняла, что наткнулась на совершенно невероятную, огромную структуру, где люди совершали злоупотребления в отношении подростков. <...> Я много лет занимаюсь темой насилия и знаю, что оно бывает серийным. Но мне не хотелось верить, что такое вообще возможно, я сопротивлялась», — говорила Красильникова.

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Для подкаста Красильникова поговорила с двумя десятками пострадавших от насилия: «Приходилось преодолевать нереальное сопротивление на пути к тому, чтобы все это собрать и поговорить с этими людьми. Помимо того что это закрытая система, это еще и закрытая тема, на которую не все разговаривают. Надо понимать, что то, что я накопала, — это только кусок. Какой был на самом деле масштаб злоупотреблений, я не знаю».

В одном из эпизодов Красильникова вместе с клиническим психологом, врачом-сексологом и юристом обсуждают, почему у взрослых может возникнуть влечение к несовершеннолетним, где граница между педофилией и злоупотреблением властью и как уголовный кодекс регулирует преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Помимо десятка бывших школьников и школьниц ЛЭШ в подкасте высказались люди, которых обвиняют в домогательствах и насилии.

Как на подкаст отреагировали ЛЭШ и ее бывшие ученики

Через день после выхода расследования руководство ЛЭШ выпустило небольшое заявление на своем сайте и в группе во «Вконтакте». В нем говорится: «Случаи неприемлемого поведения на школе действительно были. Мы разбирались отдельно с каждым конкретным кейсом, как только о нем узнавали. Иногда, признаем, это получалось с опозданием. Но так или иначе во всех случаях, о которых нам стало известно, мы приняли меры».

Под этой публикацией во Вконтакте за пару суток оставили более 600 комментариев. Часть комментаторов отнеслась к заявлению руководства ЛЭШ критически, некоторые герои подкаста и другие ученицы ЛЭШ рассказали, что преподаватели вели себя неэтично и совершали насилие по отношению к ним. Одна из них написала, что ее история выйдет отдельным эпизодом подкаста в ноябре. Есть комментарии бывших участниц ЛЭШ, которые, наоборот, считают, что тема насилия в подкасте раздута, а единичные истории случаются везде.

Редактор издания «Холод» Александр Горбачев ездил на выезды ЛЭШ несколько лет подряд, начиная с 1997 года. Он пишет, что ЛЭШ сделал его тем, кто он теперь есть. В отличие от обычной школы, где быть «ботаником» было некруто, жизнь в ЛЭШ, по рассказам Горбачева, строилась вокруг курсов, факультативов и разговоров про науку и литературу. «Вокруг были такие же люди, как я, — и им, как и мне, в библиотеке было лучше, чем на дискотеке. Мне были интересны они, и я был интересен им. — делится Горбачев. — В общем, у меня было чувство, что я попал в рай. ЛЭШ дал мне десятки друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, хотя перестал ездить в ЛЭШ 20 лет назад (ни с одним из своих одноклассников по обычной школе я не общаюсь уже очень давно). И даже со своей будущей женой я познакомился именно в ЛЭШе в 2000 году».

Горбачев вспоминает, что атмосфера на выездах ЛЭШ всегда была дружеская, отношения между взрослыми и детьми строились вопреки иерархиям. Сокращение дистанции между преподавателями и учениками, по его словам, создавало довольно специфическую культуру общения: «Все обнимались друг с другом в рамках этих дружеских отношений, и это казалось нормальным. Иногда из дружб рождались “романы”, и это тоже казалось нормальным. Иногда это были романы между “детьми” и “взрослыми”, и это тоже казалось нормальным. <...> Однако зачастую это не было нормальным. <...> Эти злоупотребления не были какой-то тайной целью существования ЛЭШа, но они и не были просто эксцессами. Коммуникативная структура школы была устроена так, чтобы их не замечать и не проблематизировать».

Единственным взрослым из ЛЭШ, который воспринял всерьез сообщения о домогательствах еще в 2016 году, был Алексей Макаров, преподаватель истории. После того как несколько бывших школьниц рассказали ему о произошедшем, он провел собственное расследование и добился отстранения преподавателя, которого обвинили в домогательствах.

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Уже после выпуска подкаста «Ученицы» Алексей Макаров написал о том, что он вместе с другими коллегами готов собирать свидетельства о случаях неэтичного и небезопасного поведения взрослых в ЛЭШ: «Мы подозреваем, что можем многого не знать, и хотим получить всю возможную информацию, чтобы разобраться с каждым случаем, принять меры и сделать школу более безопасной для всех».

Как отреагировали те, кого обвинили в домогательствах

Настя Красильникова в интервью «Медузе» рассказала, что один из обвиняемых в домогательстве преподавателей — ​​Илья Иткин — угрожал ей уголовным делом за клевету. В самом подкасте Красильникова рассказывает, что другой преподаватель — Евгений Таранов, который, по словам героинь подкаста, годами заводил сексуализированные отношения со школьницами — угрожал ей гражданским иском и уголовным преследованием.

Красильникова считает, что подавать в суд им будет невыгодно. «Количество свидетельств против них, которые даже я собрала, такое, что, подавая на клевету, они рискуют своей репутацией еще сильнее, чем после выхода расследования. Если вдруг кто-то из них подает иск о клевете, он делает так, что их имена в этом контексте звучат еще долго», — сказала Красильникова.

Один из героев, с которым поговорила Красильникова — Игорь Окштейн, первый директор ЛЭШ, — не разрешил ей включить в подкаст запись их интервью.

«Холоду» Красильникова сообщила, что после выпуска подкаста «ни один господин не выходил [с ней] на связь».

Послушать подкаст можно по этой ссылке.