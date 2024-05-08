Российские миллиардеры стали возвращать свои деньги в Россию

Российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, начали переводить свои активы на родину несмотря на риск их приватизации, пишет Bloomberg. По информации агентства, на фоне введенных против них ограничений представители элиты столкнулись с проблемой передачи своего состояния наследникам.

Bloomberg отмечает, что даже популярные у россиян Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России. В то время как некоторые миллиардеры все еще ищут способы сохранить свои деньги на Западе, другие пытаются перевести их в так называемые дружественные страны, включая Объединенные Арабские Эмираты. Третьи — большинство попавших под санкции миллиардеров — возвращают деньги в Россию, пишет агентство.

Двое российских миллиардеров на условиях анонимности сообщили Bloomberg, что теперь они могут вести бизнес только в России и стараются не думать о возможной конфискации их активов в пользу государства. Другой собеседник издания, попавший под западные санкции и перевезший активы на родину, сказал, что решил строить новую жизнь в России. Как он будет распоряжаться своим наследством, он еще не придумал.

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Совокупное состояние 26 россиян из списка миллиардеров Bloomberg составляет около 350 миллиардов долларов. Эти деньги принадлежат людям, средний возраст которых составляет 63 года. То, в какой стране и каким образом они решат передать свое состояние наследникам, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех отраслях бизнеса, пишет агентство. Некоторые российские миллиардеры, например, экс-глава химического холдинга «ФосАгро» Андрей Гурьев и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, возможно, хранят значительную часть своего состояния наличными в неизвестных местах, добавляет Bloomberg.

Россия давно пытается вернуть уехавших миллиардеров, отмечает агентство. Например, в 2018 году в стране появились специальные административные районы с налоговыми льготами для репатриантов. В 2020 году правительство пересмотрело договоры об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, включая Кипр, и из-за этого держать активы в этой стране стало дороже. Затем российские власти приняли закон о личных наследственных фондах, которые упрощают передачу крупных состояний наследникам и позволяют владельцу еще при жизни распорядиться всеми своими активами. С момента вступления в силу закона в начале 2022 года было создано около 30 таких фондов, и бизнесмены продолжают их регистрировать.

Однако Россия отличается от других стран в том числе тем, что ее деловая среда во многом зависит от неформальных соглашений и гарантий, пишет Bloomberg. Издание называет хорошие отношения с властями ключом к предотвращению конфискации активов.

По данным «Новой газеты Европа» и Transparency International Russia, в прошлом году прокуратура подала почти в пять раз больше исков о национализации активов, чем в 2022 году.

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