Из-за войны и вынужденной эмиграции у многих людей рухнули планы на будущее. В условиях неопределенности кажется, что не на что опереться и что в будущем все будет только хуже. «Холод» поговорил с клиническим психологом Анной Заморниковой о том, как строить планы в кризисной ситуации и нужно ли вообще это делать.

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Планы могут как помогать, так и мешать

На вопрос, нужно ли строить планы, нет правильного ответа. Главный вопрос в том, помогает ли это конкретному человеку.

Наличие планов может дать ощущение устойчивости, стабильности и контроля над собственной жизнью. А их отсутствие может повышать гибкость в принятии решений, помогать чувствовать меньше обязательств перед собой или другими.

Одному и тому же человеку в одних сферах жизни планы могут помогать, а в других — сковывать и мешать. Например, у женщины, для которой было важно строить планы, рождается ребенок. Она больше не может четко все планировать, но у нее появляется возможность для спонтанности. Другой пример: планирование отдыха в течение рабочего дня может быть полезным для человека (иначе он забывает про это и к вечеру сильнее устает). Но во время отпуска те же четкие планы могут мешать: если увлечься, можно вместо отдыха заниматься только тем, что вычеркивать из списка планов музеи и достопримечательности.

Не существует одной верной стратегии на все случаи жизни. Сегодня мы можем построить планы, а через полгода понять, что они нам уже не подходят, — и это абсолютно нормально. Например, человек хотел найти друзей. Для этого он знакомился и откликался на разные приглашения, которые в другой период он бы проигнорировал. Но через полгода у него появились отношения, и потребность в поиске друзей снизилась. Изначальные планы в таком случае пересматриваются.

Ощущение, что впереди не будет ничего хорошего, можно преодолеть

Когда человеку тревожно или плохо, он склонен видеть только одну сторону реальности. Поэтому у него может возникнуть мысль: «Ничего хорошего больше не случится». Это пример когнитивного искажения (систематическая ошибка мышления), которое называется «катастрофизация» и «сверхобобщение».

Человеческий мозг тяжело переживает неопределенность. Для него любая определенность, даже если она негативная, лучше неведения. Но правда в том, что мы не знаем, что будет дальше. В ситуации, когда нам кажется, что ничего хорошего больше не будет, можно попробовать отловить эту мысль и проговорить: это просто моя мысль, а не факт. Ее можно услышать и отпустить, как и любые другие.

Даже если допустить, что, например, из-за войны в вашей жизни ничего хорошего никогда больше не будет, можно задаться вопросом: повод ли это жить плохо прямо сейчас? Если человек соглашается с этим, то получается, что он отдает свою жизнь войне. Она и так влияет на многое вокруг. Хотим ли мы отдать ей все, что у нас есть?

Разрушение планов может вывести человека из равновесия, но всегда можно перестроиться

Когда планы рушатся в какой-то обычной ситуации, это неприятно, но человек может быстро перестроиться и понять, что у него еще есть что-то важное. Гораздо сложнее сделать это, когда мы сталкиваемся с такими большими потрясениями, как война или экстренная эмиграция. В таком случае важно отгоревать разрушенные планы или даже оплакать их. Когда мы теряем что-то важное, мы грустим и горюем — это нормально. Человек легко расстается только с тем, на что ему было все равно.

Когда резко рушатся планы, подрывается доверие к жизни и возникает ощущение ненадежности. Из-за этого сразу начать строить новые планы может быть сложно. Можно вспомнить о том, что вряд ли в мире есть хотя бы один человек, которому никогда не казалось, что он находится в безнадежной ситуации. Но тот период прошел и остался в прошлом, а значит, трудности преодолимы.Строить планы возможно в любых обстоятельствах. В мирной жизни человек скорее планирует что-то глобальное: взять ипотеку, родить троих детей, построить карьеру. А когда идет война (и мы каким-то образом ею затронуты), важно ставить себе хотя бы небольшие цели: проснуться пораньше, погулять, встретиться с друзьями, купить продукты, приготовить суп. Это помогает сохранить себя в экстремальной ситуации. Небольшие планы как бы напоминают нам, что жизнь продолжается.

Если человек обнаруживает, что ему плохо без планов, или, наоборот, планы тревожат его, можно сделать что-то из списка:



1. Задать себе вопрос: как у меня было раньше? Я люблю планировать, но сейчас по какой-то причине отказался от этого? Или же это всегда меня сковывало? В зависимости от ответа можно лучше понять причины тревожности. И после этого определить, строить планы или нет.



2. Выписать пять прогнозов (ваши или чужие) за предыдущий год, которые не сбылись. Это поможет ощутить связь с реальностью и понять, что на самом деле никто не знает, какое будущее нас ждет. Поэтому ощущение, что ничего хорошего с нами больше не случится, ложное



3. Спросить близких, как у них обстоят дела с планированием. Как они поступают, что чувствуют? Такие разговоры сами по себе могут поддержать, помочь расширить картину мира и понять, что существуют разные варианты.



4. Задать себе вопрос: «Я отказался от планов, потому что боюсь разочарований?» Если это так, то можно попробовать принять, что разочарования — неизбежная часть жизни. Избегая их, мы можем случайно отказаться от того, что для нас на самом деле важно, и в итоге лишить себя радости, которая дает силы двигаться дальше



5. Обратиться за помощью к специалисту. Чем лучше мы знаем себя и свои особенности, тем проще будет найти способ самопомощи в критической ситуации.