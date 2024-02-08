«Люди, которые узнали, что их подписи признаны недействительными, готовы прийти в суд» — руководитель кампании Надеждина 

Люди, чьи подписи в поддержку Бориса Надеждина ЦИК признал недействительными, готовы выступить в суде. Об этом «Холоду» сообщил руководитель предвыборной кампании Надеждина 29-летний Дмитрий Кисиев.

«Нам нужно отбить около пяти тысяч подписей. Это реально сделать в Верховном суде. Мы принесли максимально качественные подписи. У нас есть контакты людей, которые эти подписи оставляли. Мы готовы этих подписантов приглашать в суд, чтобы они выступили в нашу защиту», — сказал он.

На вопрос готовы ли люди идти в суд, Кисиев ответил: «Те люди, которые узнали, что их подписи признаны недействительными, готовы прийти в суд и публично выступать».

Кисиев считает, что у его команды есть шанс оспорить решение ЦИК о недопуске Надеждина до регистрации на президентских выборах в Верховном суде. «Все государственные органы в какой-то момент могут расправить плечи и начать выполнять законы Российской Федерации», — подчеркнул он.

Кисиев также отметил, что глава ЦИК Элла Памфилова могла бы «проявить героизм» и отказать в регистрации Владимиру Путину или ценой карьеры допустить Надеждина до голосования. Так, по словам Кисиева, «выборы бы пошли по незапланированному сценарию».

8 февраля ЦИК не допустил до президентских выборов выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Комиссия признала действительными 95 587 подписей при необходимом минимуме в 100 тысяч. Кроме того, в подписных листах якобы нашли данные 11 умерших людей. Надеждин заявил, что будет оспаривать решение ЦИК в Верховном суде.

По словам Памфиловой, в президентских выборах будут участвовать четыре кандидата — Владимир Путин, который идет как самовыдвиженец, а также Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий — от ЛДПР и Николай Харитонов — от КПРФ.

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