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«Люди, которые узнали, что их подписи признаны недействительными, готовы прийти в суд» — руководитель кампании Надеждина 

23:05 • 08.02.2024

Люди, чьи подписи в поддержку Бориса Надеждина ЦИК признал недействительными, готовы выступить в суде. Об этом «Холоду» сообщил руководитель предвыборной кампании Надеждина 29-летний Дмитрий Кисиев. 

«Нам нужно отбить около пяти тысяч подписей. Это реально сделать в Верховном суде. Мы принесли максимально качественные подписи. У нас есть контакты людей, которые эти подписи оставляли. Мы готовы этих подписантов приглашать в суд, чтобы они выступили в нашу защиту», — сказал он. 

На вопрос готовы ли люди идти в суд, Кисиев ответил: «Те люди, которые узнали, что их подписи признаны недействительными, готовы прийти в суд и публично выступать».

Кисиев считает, что у его команды есть шанс оспорить решение ЦИК о недопуске Надеждина до регистрации на президентских выборах в Верховном суде. «Все государственные органы в какой-то момент могут расправить плечи и начать выполнять законы Российской Федерации», — подчеркнул он. 

Кисиев также отметил, что глава ЦИК Элла Памфилова могла бы «проявить героизм» и отказать в регистрации Владимиру Путину или ценой карьеры допустить Надеждина до голосования. Так, по словам Кисиева, «выборы бы пошли по незапланированному сценарию». 

8 февраля ЦИК не допустил до президентских выборов выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Комиссия признала действительными 95 587 подписей при необходимом минимуме в 100 тысяч. Кроме того, в подписных листах якобы нашли данные 11 умерших людей. Надеждин заявил, что будет оспаривать решение ЦИК в Верховном суде. 

По словам Памфиловой, в президентских выборах будут участвовать четыре кандидата — Владимир Путин, который идет как самовыдвиженец, а также Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий — от ЛДПР и Николай Харитонов — от КПРФ. 

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