Против экс‑координатора «Голоса» возбудили уголовное дело по «иноагентской» статье

Против бывшего координатора псковского отделения движения «Голос» Владимира Жилинского возбудили уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы». Жилинскому грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

В сентябре 2021 года Минюст объявил Жилинского вместе с еще 19 сотрудниками движения «Голос» «иноагентами». В случае с Жилинским поводом для такого решения стало получение им гранта в 109 тысяч рублей от финской International Solidary Foundation и перевода на 460 рублей от гражданина Узбекистана.

Возбудить дело по уголовной «иноагентской» статье могут против человека, который уже дважды был признан виновным по административной статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (19.34 КоАП). Как подсчитала «Медиазона», достаточное для возбуждения уголовного дела количество штрафов по административной статье на сегодня есть у 93 «иноагентов».

В 2023 году уголовное дело, связанное с «иногентским» статусом, также возбудили против редактора «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Ее обвинили в непредоставлении документов для включения в реестр «иностранных агентов». Дело Курмашевой стало первым известным применением 3-й части статьи 330.1 УК. В октябре Советский районный суд Казани отправил ее под арест.

Позже против Курмашевой также возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения дела стала антивоенная книга, которую Курмашева готовила к публикации в качестве редактора.

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