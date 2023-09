«Люблю тебя, детка»

Влюбленные часто используют бэби-ток: сюсюкают, придумывают прозвища и слова, значение которых известно только им, как будто разговаривают с младенцем. Это кажется совершенно нормальным. Но когда и почему это начало происходить? «Холод» разбирается в этом и других вопросах, связанных с бэби-током.

Специалисты по языковой подготовке Preply опросили 1966 человек, говорящих на 14 языках, чтобы узнать, каким словом влюбленные чаще всего называют друг друга. В пятерке самых популярных слов оказалось «baby» («малыш»). Также туда вошли «love», «babe», «honey» и «dear».

«Baby», возможно, самое интернациональное слово, которым обращаются как к детям, так и ко взрослым. Предположительно, его начали использовать еще в XIV веке для имитации звуков, издаваемых младенцами. Примерно три столетия спустя, в начале XVII века, так начали называть инфантильных взрослых.

Одно из первых зафиксированных употреблений слова в контексте романтических отношений было обращено к женщине. В романе Афры Бен «Любовная переписка дворянина и его сестры» герой называет свою сестру и возлюбленную «милым ребенком» («lovely baby»), причем возраст героини не уточнялся. Первая часть произведения была издана в 1684 году. Позже это слово, выражающее нежность у взрослых, было популяризировано в литературе и музыке. «Hello! Ma Baby», — пел король регтайма Артур Коллинз в 1899 году. В течение следующих 20 лет слово «baby», которое трансформировалось в «boo», «babe», а затем и в «bae», звучало в песнях Уитни Хьюстон, «Битлз», Джастина Бибера, Моби, Бейонсе, «Роллинг Стоунз», Арианы Гранде — список почти бесконечный.

А вот как обращение к мужчинам в массовой культуре его начали использовать, предположительно, в 1963 году в песне «Be My Baby» герлз-бенда The Ronettes, которое через год подхватила Руби Тернер в песне «Baby, I Need Your Lovin». Сейчас «baby» применяется к детям, животным и партнерам любого пола и гендера.

В русском языке используют англицизм или вольный перевод вроде «детка», «крошка», «малышка» или «малыш» — эти слова тоже применимы как по отношению к взрослому, так и к ребенку. В советских песнях встречались «девчата» и «милая девочка», но со временем тексты стали смелее, в них появились «крошка» и даже обращение к мужчине «мальчик мой».

Массовая культура повлияла на распространение бэби-тока. Его начали использовать романтические партнеры, и он трансформировался: стал как нежным, так и грубым и даже вульгарным.

Почему мы используем бэби-ток

Изначально бэби-ток (baby talk) — это упрощенная форма языка, обращенная к маленьким детям, которые не могут коммуницировать как взрослые. Подражание детям — способ говорить с ними на одном языке. Лингвист Максим Кронгауз объясняет, что так ребенок может освоить язык быстрее — это метод обучения от простого к сложному.

Похожую на бэби-ток речь можно услышать и у влюбленных. Исследователи из нью-йоркских университетов в Нью-Палце и Бингемтоне установили, что примерно две трети пар прибегают к «детской» лексике: они сюсюкают, используют уменьшительно-ласкательные или вымышленные слова — совсем как родители со своими детьми. Так пары выражают интимную привязанность и «обращаются к раннему опыту материнской любви», объясняет антрополог Дин Фальк.

Использование бэби-тока взрослыми помогает создавать «групповую идентичность» и «телесную близость на лингвистическом уровне», похожую на ту, что есть в общении между матерью и ребенком, рассказывает «Холоду» профессор Таллинского университета, специалистка по социолингвистике Капитолина Федорова.

Подобие бэби-тока используется не только влюбленными, а, например, семьями или друзьями как внутренний код общения «со своими» — для этого люди прибегают к определенным словам или акцентам. Например, в семьях какие-то детские слова, которые ребенок говорил 20 лет назад, могут сохраняться в общении между родителями и детьми. «Это феномен межличностного общения, когда люди создают свой язык в маленьких семейных или дружеских группах, который непонятен и чужд другим. Используя его, они показывают себе и другим особую связь между друг другом», — объясняет популярность бэби-тока Федорова.

Чем бэби-ток между взрослыми отличается от детско-родительского

«В love talk нет местоименного сдвига — это когда вместо “я, ты, он, она, вы” используется “мы”. Например, женщина говорит про свою дочь: “Сейчас мы Машеньку расчешем”, хотя расчесывать девочку будет только мама. Представить такое между влюбленными довольно трудно», — объясняет Капитолина Федорова.

Второе отличие — общение с детьми строится не на равных. Взрослый несет ответственность за ребенка, и их роли не меняются: родитель заботится, а ребенок принимает заботу. «Во взрослых же отношениях чаще всего роли меняются, люди взаимно используют “зая”, “котя”, “малыш” или “малышка”», — говорит Федорова.

Сексолог Логан Левкофф уверена, что употребление слова «детка» в отношениях может быть сигналом о желании владеть партнером, сравнимое с тем, как некоторые взрослые считают детей своей собственностью. И нет ничего удивительного, что многим такое обращение просто не нравится. Но, по мнению Федоровой, сам по себе взрослый бэби-ток не говорит о неравенстве: «Здесь нужно смотреть на контекст, на роли и на их симметричность. Языковые проявления — это симптом, а не причина. Нужно смотреть на динамику отношений. Власть всегда связана с асимметрией: если один человек всегда использует бэби-ток, императивы, а второй молчит или постоянно просит что-то, это изначально неравные отношения».

При чем тут животные

Императивный, то есть повелительный, бэби-ток используется не только с детьми, но и с животными. Из двух тысяч американцев, опрошенных агентством OnePoll, каждый четвертый называет питомца своим ребенком, а каждый третий называл себя «мамой» или «папой» своего животного. С ними, объясняет Капитолина Федорова, как и с младенцами, взрослый «как бы играет за двоих», имитируя диалог. В то же время с животными, в отличие от детей, человек не использует гиперартикуляцию для обучения их звукам — в этом интонации разговора с животными похожи на речь влюбленных или друзей.

Тут стоит сказать еще об одной роли животных. Помимо бэби-тока и общения друг с другом как с детьми, пары придумывают анималистические метафоры. Речи влюбленных полны «заек» и «котиков».

Слово «pet» появилось в письменном английском в XVI веке и означало одновременно и «домашнее животное», и «испорченного ребенка». В России XVIII века использовали слово «питомец» тоже в нескольких значениях, среди которых было «чей-то воспитанник» и «домашнее животное». Почти сразу слово перекочевало в язык влюбленных — в 1776 году императрица Екатерина использует его в письмах к Потемкину, который был у нее под покровительством.

Обращение с ребенком, животным и партнером может быть очень похожим — к животным обращаются как к детям, а для детей используют анималистические метафоры. Влюбленные же используют в речи оба конструкта.

Почему дети и детеныши животных кажутся нам «милыми»

Бэби-ток строится на образах ребенка и животного, потому что они часто кажутся «миловидными» из-за эволюционной адаптации. По одной из теорий, человек впервые приручил тех особей волков, которые меньше всех внешне и поведенчески напоминали диких — были более дружелюбными и любопытными, поэтому получали подкормку.

В 1970-е годы советский генетик Дмитрий Беляев начал эволюционный эксперимент с целью повторить весь путь одомашненных животных. Для этого он отобрал несколько диких чернобурых лисиц, которые меньше всего боялись человека. Через несколько поколений лисы стали полностью ручными, виляли хвостами, облизывали руки. Также они изменились внешне: морды и лапы стали короче, шерсть — мягче, уши свисали, а хвосты закручивались. Такие черты называются педоморфизмом: современные домашние животные внешне часто напоминают молодняк их предков.

Исследовательница Джулиана Камински год наблюдала за приютами и заметила, что чаще забирали собак, которые могут менять мимику. Они поднимали брови и округляли глаза, из-за чего они казались больше, совсем как у щенков. Биолог Илья Колмановский объясняет, что человек не может игнорировать животных, похожих на детенышей, потому что у него включается «кормящее поведение» — потребность заботиться. Такое же «поведение» возникает и по отношению к детям.

В середине ХХ века австрийский зоолог Конрад Лоренц предположил, что миловидность младенцев — это тоже эволюционная адаптация, без которой они не выжили бы: нужно было давать взрослым стимул, вызывающий желание заботиться. Лоренц разработал концепцию детскости в чертах лица и форме тела, обнаружив, что их обладатели кажутся другим взрослым более привлекательными.

Естественная симпатия к педоморфным чертам внедрилась в культуру. Например, у Микки-Мауса увеличивались глаза и голова, уши стали отведены назад, а ноги и руки толще. Такой образ персонажа гораздо больше подходит под критерии миловидной внешности, составленные Конрадом Лоренцем.

Как бэби-ток стал частью индустрии бесконечного детства

Одним из первых о вечном детстве как убежище заговорил писатель Джеймс Барри, создавший Питера Пэна и мир, в котором дети никогда не взрослеют. «Когда я был мальчиком, я с ужасом осознавал, что настанет день, когда мне придется оставить игры, и я не знал, как это сделать, — писал Барри. — Я чувствовал, что продолжу играть, но втайне». Позже взгляды Джеймса Барри изучал психоаналитик Дэн Кайли. В 1983 году он написал книгу «Мужчины, которые так и не выросли», в которой описывал «Синдром Питера Пэна», свойственный взрослым образованным мужчинам, которые увлекаются играми и мультиками. Позже для этого явления придумали термин «кидалты» (от kid — «ребенок», и adult — «взрослый»).

«Культура и правда становится инфантильной. Например, стираются гендерные стереотипы. Если раньше доминировал дискурс “парни не плачут”, а сюсюкать взрослый мужчина не может, то, соответственно, современная культура смягчилась, и эти вещи стали более допустимыми», — говорит филолог Капитолина Федорова.

Взрослая жизнь может быть угнетающей и утомительной, особенно если принять во внимание количество эмоциональной энергии, которую люди тратят на создание образа полноценного взрослого. И тогда появляется бэби-ток, объясняет психотерапевт Нэн Уайз. В отношениях бэби-ток также напоминает нам о том, каково это — быть ребенком, и сигнализирует, что мы вернулись к «уязвимости и беззащитности», которые были в нашем детстве.