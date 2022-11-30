Либертарианца Егора Бесчастнова из Самары насильно доставили в военкомат. Призывная комиссия проигнорировала его заявление на прохождение альтернативной службы и выдала ему повестку на 6 декабря. Бесчастнов смог обжаловать это решение и уехал из страны. Похожая история произошла в Москве, где полицейские задержали 23-летнего Данила Шершева. Угрожая физическим насилием, они доставили его в военкомат, откуда уже спустя несколько часов отправили в часть для прохождения срочной службы. «Холод» разобрался, почему одним удается избежать планового призыва, а других отправляют служить, задействуя силовиков.

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Безальтернативная служба

28 ноября в Самаре во время оформления доверенности полицейские задержали 20-летнего члена незарегистрированной Либертарианской партии, бывшего кандидата в муниципальные депутаты Егора Бесчастнова. У него отобрали телефон, после чего против его воли посадили в машину и привезли в военкомат. Там экстренно собранная призывная комиссия, проигнорировав заявление на прохождение альтернативной службы, решила отправить активиста в армию.

Фото: страница Егора Бесчастнова в инстаграме

Первую повестку Бесчастнов получил в марте. Ее вручили сразу на выходе из спецприемника, где он провел 28 суток за организацию антивоенного марша в Самаре в конце февраля.

«Обычно люди встают на [военный] учет в школе, а я вместе со всеми не ходил, не помню почему. Меня не трогали до 2022 года. Они, видимо, просто обо мне не знали или не помнили. И вот на выходе из спецприемника мне вручили повестку. Я встал на учет и подал заявление на альтернативную гражданскую службу. В апреле мне отказали. С этого момента мы начали судиться с военкоматом», — рассказал Бесчастнов «Холоду».

Дело выиграть не удалось — тогда активист подал повторное заявление на прохождение альтернативной службы. Защитник Бесчастнова Арсений Левинсон говорит, что в повторном заявлении были новые доводы и новая аргументация. «Егор просил призывную комиссию заслушать свидетелей, и призывная комиссия — сейчас, 28 ноября — призвала его и вообще не стала рассматривать его новое заявление на альтернативную гражданскую службу. Что, конечно, полное беззаконие и произвол», — говорит Левинсон.

По словам юриста, в его практике были дела, когда призывникам дважды отказывали в прохождении АГС, но на третий раз призывная комиссия все же принимала другое решение. В случае с Егором Бесчастновым призывная комиссия просто проигнорировала это заявление.

Пока Бесчастнов был в военкомате, его знакомые звонили сотрудникам и требовали отпустить парня. Спустя несколько часов его действительно отпустили, обязав явиться 1 декабря, а также выдали ему повестку на отправку в армию на 6 декабря. После этого Левинсон сразу подал жалобу в суд. Решение призывной комиссии тем самым было приостановлено. В ночь на 29 ноября Егор Бесчастнов уже выехал из России в Казахстан. Он говорит, что границу перешел без проблем.

«Егор уехал, столкнувшись с произволом. Он разуверился в том, что можно защитить свои права. Государство своими политическими преследованиями и лишением права на альтернативную службу фактически выдавливает из страны молодых людей, которые в принципе готовы проходить службу, но альтернативную», — говорит Левинсон.

Из квартиры — в воинскую часть

29 ноября в Москве полицейские задержали 23-летнего Данила Шершева. Как рассказала «Холоду» его девушка Екатерина (она попросила не называть фамилию), люди в штатском задержали молодого человека в подъезде дома, представились уголовным розыском и, угрожая физическим насилием, доставили его в военкомат.

Фото: личный архив

«Его забрали, не дав повестку даже подписать — ее просто не было. Его удерживают без связи, без адвоката», — рассказала Екатерина. Данил Шершев в отличие от Егора Бесчастнова не состоял на воинском учете и не попадал в поле зрения полиции. А в съемную квартиру, около которой его задержали, по словам Екатерины, он переехал всего пару дней назад.

После задержания Шершева сразу доставили в военкомат, а оттуда — на сборный пункт. Там молодого человека удерживали несколько часов. У него отобрали телефон, не допускали к нему ни родных, ни адвоката, а после отправили его в воинскую часть в Тверской области для прохождения срочной службы.

В автомобиле, который вез его в часть, Шершев попросил у водителя телефон, чтобы позвонить матери. Он рассказал, что сотрудники военкомата сфальсифицировали все необходимые документы, подписав их вместо него. Только благодаря этому звонку близкие Шершева узнали, что его увезли

«Данилу даже медкомиссию на сборном пункте не провели и дали повестку на отправку в этот же день. Все зависит от того, насколько люди состоящие в призывной комиссии готовы грубо нарушать закон, — только в этом разница. В Москве, как мы видим, вообще готовы хватать людей на улице, не соблюдая минимальные формальности, и отправлять в воинскую часть», — говорит Левинсон, который также консультировал родных Шершева.

По словам защитника, после отправки в часть помочь Шершеву будет гораздо сложнее. Формально после подписания документов он уже был признан военнослужащим. Пока юрист будет обжаловать незаконные действия правоохранителей и сотрудников военкомата, Шершев, вероятно, вынужден будет находиться в войсках.

«Это, впрочем, не значит, что мы опустим руки и откажемся от борьбы. У Данила есть проблемы со здоровьем — язвенная болезнь. Мы начнем с того, что будем добиваться его госпитализации», — заверил Левинсон.

Как обезопасить себя от срочной службы

Если человек получил повестку, но неоднократно по ней не явился в военкомат, то его могут объявить в розыск как уклониста и возбудить уголовное дело об уклонении от призыва по статье 328, объясняет юрист Анастасия Буракова.

«Человек не чемодан, чтобы просто взять и отправить его в армию. Процедура должна быть следующая. Сначала проводится розыск лица: законно, по просьбе военкомата, если человек уклонялся от постановки на воинский учет и от получения повесток. Далее человека, например, доставляют в военкомат, и за этим должно следовать вручение повестки», — говорит Буракова.

Ни Данил Шершев, ни Егор Бесчастнов до задержания и отправки в военкомат повесток не получали. По словам Левинсона, в ситуации с Бесчастновым помогла доверенность на юриста: «Доверенность дает больше инструментов, чтобы вытащить человека. Это гарантия того, что все-таки можно будет как-то защитить свои права, даже когда человек оказывается полностью лишенным связи, в изоляции».

Коалиция юристов «Призыв к совести» из-за облав на призывников тоже рекомендует оформить доверенность. Также они советуют носить с собой блок питания, запасной кнопочный телефон и документы (нотариально заверенную копию паспорта, заявление на альтернативную гражданскую службу, копии документов об острочке и медицинских документов).

Защитники рекомендуют не открывать дверь, если за вами пришли домой. Если к вам подошли на улице — стоит как можно скорее оповестить об этом близких или доверенное лицо, записать ФИО сотрудника полиции или военкомата, а также фиксировать происходящее на видео или аудио. Нельзя отдавать сотрудникам паспорт. Юристы отмечают, что ничего нельзя подписывать. По их словам, необходимо требовать повестку, а если полиция настаивает, что вас нужно привезти в военкомат, — нужно потребовать от сотрудников составления протокола о задержании и доставлении.

В военкомате правозащитники рекомендуют отказываться от прохождения медицинской и призывной комиссии и также требовать от сотрудников выдать повестку. Если раньше вы не подавали заявление на альтернативную гражданскую службу, то стоит написать его и потребовать, чтобы призывная комиссия приняла документ. Заявление подается через отдел делопроизводства военкомата, на его копии вам должны поставить отметку о принятии.

Родственникам как можно раньше советуют связаться с правозащитниками. Также им нужно наладить связь с самим призывником — например привезти ему кнопочный телефон. Важно оставаться на связи и консультировать призывника о его правах и дальнейших действиях.