Евросоюзу предложили упростить эмиграцию россиян

Европейский центр анализа и стратегии (Center for Analysis and Strategies in Europe), в экспертный совет которого входят такие известные российские оппозиционеры как Дмитрий Гудков, Сергей Алексашенко и Андрей Мовчан, предложили властям Евросоюза ряд мер по облегчению релокации россиян в Европу. По задумке авторов, они должны создать новые вызовы путинскому режиму, увеличив отток состоятельных и образованных россиян из страны.

В частности, в своем докладе CASE предлагает властям Евросоюза ввести новый документ — «карту релоканта». Предполагается, что она поможет россиянину, решившему покинуть страну, получить ВНЖ в ЕС, открыть счет в банке, арендовать недвижимость или устроиться на работу.

Как отмечается в докладе, документ может действовать год с возможностью его продления. За год, который будет считаться «испытательным периодом», релокант должен будет подтвердить высшее образование, знание хотя бы одного языка, аренду или владение недвижимостью, а также доказать, что он трудоустроился или открыл бизнес и прожил три четверти времени в стране, которая выдала ему ВНЖ. При этом в качестве финансового обеспечения своего нахождения в ЕС можно будет предоставить ликвидные активы в России.

«Важно, что это работа европейских специалистов, которая подтверждает наши давние тезисы: новые переселенцы из России придерживаются европейских взглядов, выступают против войны, их с полным правом можно назвать "русскими европейцами". Они безопасны и представляют экономический и социальный ресурс для европейских обществ», — пояснил в интервью DW оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Согласно исследованию, в ходе которого опросили 3,5 тысячи граждан России, проживающих сейчас во Франции, Германии, Польше и на Кипре, более 60% респондентов заявили, что зарабатывают в месяц около трех тысяч евро и более. Гудков подчеркнул, что эти люди не только не будут подаваться на европейские пособия, но внесут свой вклад в экономику европейских стран.

