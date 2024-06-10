Вдова главы «Исламского государства» связала его взгляды с пытками в военном лагере США

Умм Худайфа, вдова лидера террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади, которого называют террористом №1, в интервью Би-би-си рассказала, что ее муж стал радикалом после того, как он, вероятно, подвергся сексуализированному насилию со стороны американских военных.

В 2004 году Абу-Бакра аль-Багдади задержали американские военные и около года он находился в лагере Кэмп-Букка на юге Ирака. По словам Худайфы, после освобождения ее супруг «стал вспыльчивым».

«Он начал страдать от психологических проблем», — сказала она. По словам Худайфы, ее муж, вероятно, подвергался сексуализированным пыткам. При этом она добавила, что прямо аль-Багдади ей об этом не говорил, но намекал, что во время заключения с ним произошло то, чего «она понять не сможет».

Би-би-си отмечает, что в том же году, когда лидер ИГ был в заключении, в другой американской тюрьме в Ираке заключенных заставляли «имитировать сексуальные действия и принимать унизительные позы». Издание подчеркивает, что аль-Багдади поддерживал контакты с «Аль-Каидой» еще до ареста.

Сама Умм Худайфа сейчас находится в иракской тюрьме. Ее обвиняют в сговоре с целью похищения и сексуализированного порабощения девушек и женщин из деревень езидов.

Абу-Бакра аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри, отпустили в конце 2004 года, так как власти США не смогли доказать, что он причастен к нападениям на американских чиновников. После этого аль-Багдади стал членом «Совещательного собрания моджахедов в Ираке», а в 2010 году возглавил все повстанческое движение в стране.

Читать еще Педофил выкрал школьницу и внушил ей, что ее похитили инопланетяне Ему удавалось уйти от ответственности благодаря сексуальной связи с родителями девочки

Иракские власти пытались задержать его несколько раз, но безуспешно. Летом 2012 года аль-Багдади и его группировка перебрались в Сирию, а к середине 2013 года повстанцы Ирака объединились в террористическую организацию «Исламское государство».

Спустя год они захватили второй по величине город Ирака Мосул и территории на границе с Сирией. Тогда же аль-Багдади провозгласил себя главой всемирного государства мусульман — халифом.

В 2014-2015 годах сторонники «Исламского государства» совершили более 140 терактов в 29 странах, а с 2016 по 2019 годы — еще около 1100. Их жертвами стали около 15 тысяч человек по всему миру.

Аль-Багдади умер в ночь на 27 октября 2019 года, взорвав «пояс смертника», пытаясь скрыться от американских военных. Бывший тогда президентом США Дональд Трамп сказал, что самый разыскиваемый террорист умер, «как трус».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.