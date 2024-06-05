Российский космонавт впервые провел в космосе тысячу дней

Олег Кононенко, 59-летний российский космонавт стал первым человеком, который провел в космосе тысячу дней. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Роскосмос» отмечает, что Кононенко поставил рекорд по пребыванию в космосе еще 4 февраля 2024 года во время своего пятого полета, который начался в сентябре прошлого года. Тогда он находился в космосе 878 суток.

К 4 июня Кононенко провел в космосе тысячу дней. По информации «Роскосмоса», полет планируют завершить осенью этого года. К этому времени «суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток».

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Как уточняет Associated Press, в этот полет Кононенко отправился вместе с американским инженером и астронавтом НАСА Лорел О’Хара и россияниным Николаем Чубом. Он начал участвовать в орбитальных полетах в 2008 году.

Кононенко рассказал, что его американские коллеги из Центра управления полетами были первыми, кто его поздравил с рекордом. «Зарубежные коллеги внимательно отслеживали, когда факт тысячи дней свершится, потому что считают это событие значимой вехой для всей мировой космонавтики. И в своем поздравлении они это отметили», — добавил космонавт.

«Коммерсантъ» отмечает, что, согласно статистике «Роскосмоса», рекордсменами по времени, проведенному в космосе, являются восемь россиян. На втором месте находится предыдущий рекордсмен Геннадий Падалка, который провел в космосе 878 дней к 2015 году. Третье место занимает Юрий Маленченко. На девятом месте находится первая женщина в этом рейтинге, командир МКС Пегги Уитсон.

Как пишет Associated Press, Международная космическая станция — одна из немногих областей, в которых Соединенные Штаты и Россия все еще тесно сотрудничают после начала войны в Украине. В декабре «Роскосмос» объявил, что его программа совместных полетов с НАСА по доставке астронавтов на МКС была продлена до 2025 года включительно.

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