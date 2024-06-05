Байден запретил предоставлять убежище нелегально пересекшим границу с Мексикой

Президент США Джо Байден ввел временный запрет на предоставление убежища тем, кто незаконно пересек американскую границу с Мексикой. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

В нем говорится, что такая мера облегчит высылку из США тех, у кого нет законных оснований находиться на территории страны. В администрации Байдена также пояснили, что запрет вступит в силу немедленно, но будет действовать не постоянно.

Так, запрет будет действовать лишь когда южная граница США «перегружена». При этом если поток миграции сократится и американские чиновники смогут «эффективно управлять миграционными операциями», то убежища вновь начнут предоставлять.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, чье имя не называется, поясняет, что перегруженной южная граница США будет считаться, если в течение недели там будут задерживать в среднем 2500 и более человек, которые незаконно пересекли границу. При этом при снижении среднего количества задержаний до уровня в 1500 человек в день запрет на предоставление убежища перестанет действовать. Собеседник агентства подчеркнул, что принятые меры «значительно усилят последствия для тех, кто незаконно пересекает южную границу».

Он также уточнил, что запрет на предоставление убежища не будет распространяться на детей, которые пересекают границу без сопровождения родителей или опекунов, а также на жертв торговли людьми и тех, чьей жизни грозит серьезная опасность, в том числе из-за состояния здоровья.

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