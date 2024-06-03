В России могут запретить торговые знаки религиозной тематики

РПЦ совместно с Роспатентом разработала законопроект, запрещающий регистрацию товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, а также использование религиозных коннотаций для фирменного наименования коммерческих организаций. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.

По ее словам, использование религиозной символики в качестве товарных знаков противоречит принципам морали и может привести к оскорблению чувств верующих. В качестве примеров недопустимых, с точки зрения церкви, товарных знаков она привела вина «Душа монаха» и «Исповедь грешницы», сигареты «Saint George», средства гигиены «Кроткая монашка», а также торговую марку «Батюшка онлайн».

«Новый закон установит запрет на предоставление исключительного (монопольного) права физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — сообщила игуменья Ксения.

При этом она уточнила, что действие закона не будет распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до его вступления в силу.

Как пишет «Коммерсантъ», инициативу РПЦ поддержали представители иудейского и мусульманского духовенства России. Так, главный раввин России Берл Лазар заявил, что «любая община нуждается в финансовой помощи, но, когда она начинает заниматься бизнесом, это неправильно». «Святое называется святым, потому что оно отделено от мирского — конкуренции, интриг. У нас государство отделено от религии, а значит, религия отделена и от бизнеса», — подчеркнул он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов пожаловался, что «на свиных сосисках и на алкогольных напитках используется эмблема "халяль", и люди, которые доверяют, употребляют это в пищу».

По данным издания, законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

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