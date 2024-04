Снятый по видеоигре сериал Fallout набирает миллионы просмотров в России и в мире

Сериал Fallout — экранизация знаменитой игры о постапокалиптическом мире — собирает миллионы просмотров и похвалы критиков в мире и в России.

Так, через неделю после релиза сериал занял первое место по просмотрам на Amazon Prime Video. А на портале Rotten Tomatoes Fallout называют одной из лучших игровых адаптаций в истории. Там сериал собрал 100 рецензий кинокритиков, из них положительных — 93%.

В рейтинге экранизированных игр Rotten Tomatoes Fallout занимает четвертую строчку, уступив лишь сериалам Last of Us, Cyberpunk: Edgerunners и Arcane: League of Legends.

В индексе «Кинопоиск Pro», который измеряет интерес жителей России к сериалам, телевизионным и онлайн-проектам, Fallout на прошлой неделе занял вторую строчку, сразу после российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». И это несмотря на то, что легально посмотреть экранизацию в России нельзя.

Сериал Fallout, основанный на одной из самых популярных видеоигр в истории, вышел на Amazon Prime Video 10 апреля. Картину снял младший брат режиссера Кристофера Нолана Джонатан, известный, в частности, по сериалу «Мир Дикого Запада» и фильму «Интерстеллар».

Повествование в Fallout начинается спустя 200 лет после ядерной войны, превратившей планету в радиоактивную пустыню. Главная героиня, которая всю жизнь прожила в бункере, отправляется на поверхность, чтобы найти своего похищенного отца.

«Мне по первым 10-15 минутам понятно, буду я это смотреть или не буду. В данном случае мне захотелось продолжить посмотр, хотя я не играл в игру. Как самостоятельное произведение сериал вполне себе работает. В нем есть интересная предыстория, есть три замечательных фактурных персонажа, у которых есть хорошие сюжетные линии, есть пространство для развития, есть цели у всех трех, которых они пытаются достигнуть», — прокомментировал сериал кинокритик Евгений Ухов.

Fallout уже продлили на второй сезон. Комиссия по кинематографии Калифорнии предложила сериалу налоговую льготу в 25 миллионов долларов при условии, что съемки продолжатся в Калифорнии, а не в штате Нью-Йорк.

