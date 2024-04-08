Российские производители электроники попросили запретить параллельный импорт

Консорциум АНО «Вычислительная техника» от лица российских производителей электроники направил в Минцифры письмо с просьбой запретить параллельный импорт в Россию смартфонов, планшетов и ноутбуков любых брендов. Об этом пишет The Bell.

Как отмечает издание, фактически АНО «Вычислительная техника» просит запретить ввоз в Россию продукции ведущих мировых производителей электроники, ушедших из России после начала войны в Украине, включая Apple и Samsung. Отечественные компании, подписавшие обращение к властям, убеждены, что их продукция не хуже импортной и способна полностью заменить продукцию мировых IT-гигантов на российском рынке.

Также в письме российские производители электроники просят о льготных кредитах и квотах для своей продукции на полках отечественных маркетплейсов.

Как напоминает The Bell, ранее АНО «Вычислительная техника» уже просила власти запретить госкомпаниям закупать для своих нужд импортную электронику, а также предлагала ввести на гаджеты иностранного производства акцизы и утильсбор, доходы от которого направлять отечественным производителям.

Механизм так называемого параллельного импорта был узаконен в России в 2022 году, когда после начала вторжения в Украину западные страны ввели масштабные санкции, а зарубежные компании стали сворачивать свою деятельность в России. Параллельный импорт позволяет ввозить в Россию товары без согласия правообладателей, что ранее прямо запрещалось российским законодательством.

В начале апреля также стало известно, что в российском правительстве появится специальный орган, который будет заниматься принудительным лицензированием патентов, принадлежащих иностранным компаниям.

Создать такой орган в феврале распорядился Владимир Путин. Как следует из документов, эта подкомиссия будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их законных владельцев. Получить такое разрешение смогут российские государственные и частные компании, направив соответствующий запрос, который должен будет включать в себя, в частности, задокументированный отказ законного правообладателя.

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