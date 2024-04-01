В Амурской области прекратили поиски оказавшихся под завалами горняков

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области прекращена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Покровский рудник». Там пояснили, что такое решение было принято в связи с риском повторного обвала и затоплением всех горизонтов шахты, где могли находиться люди.

Авария на руднике «Пионер» произошла 18 марта. В результате под землей оказались заблокированы 13 шахтеров, находившихся в это время на смене.

В связи с аварией власти Амурской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Василий Орлов.

«На помощь специалистам рудника прибыли отряды горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса», — написал Орлов.

«По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов», — добавил он.

Спасатели в ходе операции пробурили четыре скважины к вероятному месту нахождения людей. Однако камеры, опущенные в отверстия, показали, что все они затоплены водой.

Управляющего директора рудника Алексея Бирюкова на прошлой неделе арестовали. Ему предъявлены обвинения в нарушении требований безопасности при производстве работ (статья 216 УК РФ).

Администрация рудника пообещала выплатить семьям оставшихся под землей шахтеров компенсацию в виде годового заработка погибших. Несовершеннолетним детям шахтеров будут платить их ежемесячный заработок до наступления совершеннолетия.

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