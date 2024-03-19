В Амурской области под завалами в руднике оказались 13 человек

В Зейском муниципальном округе Амурской области произошел обвал горных пород на руднике «Пионер» местного горно-гидрометаллургического комбината. Об этом вечером 18 марта сообщило МЧС России. По данным ведомства, под завалами могут находиться 13 человек.

Эту информацию, как передает РБК, также подтвердили в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение. Там сообщили, что обвал произошел примерно в 20:40 по местному времени (14:40 мск), когда под землей находились 13 работников.

Как уточнили в МЧС, в спасательной операции задействованы 25 специалистов ведомства и четыре единицы техники. По данным ведомства, к блокированным под землей горнякам по вентиляционному уклону направлена группа спасателей. Одновременно ведутся работы по восстановлению связи и механизированной расчистке транспортного уклона.

В связи с аварией власти Амурской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Василий Орлов.

«На помощь специалистам рудника прибыли отряды горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса», — написал Орлов.

«По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов», — добавил он.

Орлов также сообщил, что региональные власти «готовы разместить в пунктах временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа» родных оказавшихся под завалом горняков.

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