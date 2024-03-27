Секонд-хенд займет 10% рынка одежды

Бывшая в употреблении одежда, которая попадает обратно в магазины, займет 10-ю часть мирового рынка моды в следующем году, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет GlobalData. Рост вторички связан с кризисом стоимости жизни, а также с тем, что бизнес по продаже подержанных вещей чувствует себя устойчивее, чем привычные всем ритейлеры: одежда, которая уже кому-то полюбилась, гарантированно нравится покупателям — и лучше продается.

Мировые продажи секонд-хенд одежды в прошлом году выросли на 18% — до 197 миллиардов долларов. Отчет GlobalData прогнозирует, что к 2028 году продажи вырастут до 350 миллиардов долларов. При этом уже ожидается, что прогноз исполнится на год позже: рост рынка вторички не такой быстрый, как ожидалось. Несмотря на это, рынок секонд-хенд одежды в США рос в семь раз быстрее, чем рынок моды в общем — там продажи оставались низкими весь 2023 год.

Джеймс Рейнхарт, сооснователь и исполнительный директор комиссионного онлайн-магазина ThredUp, отчет которого также вошел в отчет GlobalData, заявил, что рынок перепродаж продолжает расти в тяжелых условиях глобального рынка из-за своей устойчивости и стабильности — именно к нему люди могут обращаться, когда их бюджеты не выдерживают растущих цен на коммунальные услуги и еду.

По его словам, когда потребитель чувствителен к высоким ценам, он стремится покупать подержанные вещи. Он также заявил, что интерес к секонд-хендам есть не только у молодых поколений, но и у людей постарше.

Помимо этого, в отчете говорится, что в 2023 году больше половины покупателей всего рынка одежды покупали что-то подержанное. Среди них 65% — зумеры и миллениалы: то есть люди от 12 до 43 лет. Двое из пяти, или 38% покупателей, заявили, что покупают вещи в секонд-хендах, потому что так они могут позволить себе более дорогие бренды.

Секонд-хенд шоппинг в европейских странах давно переходит в онлайн-формат — на такие сайты как ThredUp, Vinted и Depop. Только их продажи, по данным отчета, в следующие пять лет достигнут отметки в 40 миллиардов долларов. Люди старшего поколения предпочтут онлайн-шоппингу поход в благотворительный офлайн-магазин или специализированный бутик.

Детскую одежду, являющуюся самым быстрорастущим сегментом рынка, пытаются догнать популярные бренды и известные дизайнеры. Они обращаются к таким площадкам, как ThredUp, в надежде перепродать вещи, распроданные в официальных магазинах. Покупатели, при этом, приходят на онлайн-площадки, чтобы выгодно приобрести вещь любимого бренда.

Мотивация брендов приходить на рынок подержанной одежды во многом заключается в том, чтобы уменьшить отходы, вызванные «быстрой модой», и заработать. По мнению Рейнхарта, рынок подержанных вещей будет только расти, потому что продукты «быстрой моды» все равно так или иначе оказываются на свалке — лучше их перепродать.

При этом онлайн торговые площадки и продавцы практически не делают никакой прибыли с продаж. Несмотря на их рост в 51%, убыток до уплаты налогов онлайн-площадки Vinted составил 47,1 миллионов евро, а убытки магазина Depop до налогообложения превысили прибыль — 59,4 миллиона фунтов убытков против 54,3 миллиона фунтов, сделанных на продажах.

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