Провластный блогер запатентовал товарный знак «Прекрасная Россия будущего»

Провластный блогер Илья Ремесло заявил, что он запатентовал товарный знак «Прекрасная Россия будущего». Он опубликовал в своем телеграм-канале соответствующее свидетельство о регистрации.

Блогер подал заявку в Роспатент в 2021 году. «Экспертиза по товарному знаку продолжалась 2,5 года и решение о регистрации было принято только в феврале 2024 года. […] Теперь уже можно объявить официально — да, я обладатель торгового знака "ПРБ". […] лузеры-экстремисты из ФБК потеряли главное — Прекрасную Россию Будущего. Она им не принадлежит более, а принадлежит патриотам России», — написал он.

По словам Ремесла, он собирается использовать этот товарный знак «в общеполезных и коммерческих целях». Также он будет «изучать нарушения своих прав со стороны ФБК».

Sota отмечает, что блогер запатентовал не наименование «Прекрасная Россия будущего», а два логотипа, которые Фонд борьбы с коррупцией использовал в своем мерче в 2018-2019 годах. Таким образом охрана товарного знака распространяется только на них, утверждает издание.

В ответ Ремесло признал, что зарегистрировал право на «два конкретных изображения, включающих в себя как графическое изображение, так и сочетание слов».

«Но есть нюанс: закон запрещает посторонним использовать не только эти товарные знаки, но и схожие с ним до степени смешения. То есть претензии могут быть распространены на иные похожие изображения и словосочетания, такая практика имеется», — написал он.

Илья Ремесло называет себя юристом и общественным деятелем. По его словам, уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального возбудили после его заявления в Следственный комитет. По этому делу оппозиционера приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.

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