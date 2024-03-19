Названы самые грязные страны по качеству воздуха

Швейцарская компания IQAir, разрабатывающая технологии по очистке и замеру качества воздуха, опубликовала ежегодный отчет за 2023 год. Он показал, что только в семи крупных странах качество воздуха соответствует норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Исследование проводилось в 134 странах, а данные собирали ученые с помощью 30 тысяч доступных станций по измерению качества в 7812 разных локациях.

Качество воздуха измеряют с помощью количества твердых микрочастиц размером не более 2,5 микронов (РМ2,5). Они настолько маленькие, что с легкостью попадают в кровь — и приводят к миллионам преждевременных смертей в год: они являются причиной возникновения многих заболеваний — от болезней легких и сердца до диабета, рака и преждевременных родов. В атмосферу твердые частицы попадают при сжигании топлива, бытовом отоплении, производстве электричества или движении автомобиля, а также в результате взаимодействия химических элементов. Согласно рекомендациям ВОЗ, воздух должен содержать не более пяти микрограмм на один кубический метр.

Выполнить эту рекомендацию ВОЗ удалось только 10 странам. В их число попали: Финляндия, Эстония, Пуерто-Рико, Австралия, Новая Зеландия, Бермуда, Гренада, Исландия, Маврикий, Французская Полинезия. Наиболее загрязненными странами оказались Бангладеш, Пакистан, Индия, Таджикистан, Буркина Фасо, Ирак, ОАЭ, Непал, Египет, Демократическая Республика Конго.

Россия находится на 94 месте из 134 (список ведется от меньшего к большему: 1-е место — самое грязное), качество воздуха в два раза превышает норму из рекомендаций ВОЗа. Самым чистым городом 2023 года в России стал Челябинск (в нем качество воздуха соответствует нормам ВОЗ), а самым грязным — Красноярск (качество воздуха в четыре раза хуже, чем по норме). В Москве загрязнение воздуха превышает норму в два раза, во Владивостоке — в три, зато в Санкт-Петербурге качество воздуха в пределах нормы.

Исследователи признают, что данные по таким странам, как Россия, могут быть неполными, потому что в них нет достаточного количества станций мониторинга, чтобы достоверно замерить качество воздуха. Например, в действительности Челябинск половину дней в году проводит в режиме НМУ (Неблагоприятные метеорологические условия) — когда ветра нет и вредные выбросы не рассеиваются, а зависают в атмосфере. Старший научный сотрудник, изучающий качество воздуха в Greenpeace International Эйдан Ферроу отмечает, что принимаемых на текущий момент усилий для мониторинга качества воздуха недостаточно — количество станций мониторинга необходимо увеличивать, что ученые и планируют делать в том числе с помощью волонтеров и ученых-любителей.

В большинстве европейских стран качество воздуха выше, чем в России: Испания — 95-е место; Австрия — 98-е, Франция — 99-е, Бельгия — 100-е, Германия — 103-е, а Швейцария — 104-е. США и Япония также впереди — 102-е и 96-е места соответственно. Украина в этом списке занимает 107-е место, а Латвия — 109-е. Зато воздух грязнее в Чехии, Канаде, Литве и Польше: 89-е, 93-е, 92-е и 74-е места.

Загрязнение воздуха более чем в трети городов Южной и Центральной Азии превышает допустимую норму более чем в 10 раз. Ученые связывают это с экологическими загрязнениями и экономической деятельностью человека: газы машин, угледобывающая и тяжелая промышленность, а также сжигание отходов среди фермеров.

Большой прогресс в борьбе с загрязнениями продемонстрировал Китай, который в 2014 году объявил войну загрязнению воздуха. С тех пор, невзирая на экономический рост, воздух стал грязнее только на 6,3%. При этом во многих городах его качество значительно повысилось, особенно это было заметно в период пандемии коронавируса.

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