Военное производство России оказалось «тенью советского»

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) не смог справиться со спросом на военную продукцию, резко выросшим из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. ОПК был вынужден привлечь сотни гражданских компаний, чтобы закрыть собственные потребности. К такому выводу пришли экономисты и эксперты, опрошенные «Холодом» в рамках большого исследования реального сектора российской экономики.

Необходимость выполнять рекордный гособоронзаказ вынудила российские военные предприятия расширять производства и нанимать новых сотрудников. Например, в Омской области всего за два первых месяца 2023 года на предприятия ОПК вышли 1,7 тысячи новых работников, а в Свердловской области за 2023 и 2024 год планируют трудоустроить на предприятия, работающие на войну, почти девять тысяч человек. Эта тенденция актуальна для всей страны, а активный найм продолжается до сих пор.

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«Холод» изучил, как работают 20 крупнейших предприятий ОПК, и выяснил, что за 2022-2023 там появилось в десятки раз больше вакансий, чем за предыдущие два года. Если в 2020 году на этих предприятиях в общей сложности было открыто 315 вакансий, в 2021 — 195, то в 2022 их стало 1505, а в 2023 — 2283. На некоторых предприятиях до войны не было ни одной вакансии, а с началом вторжения в Украину — появились десятки. Но даже расширенных мощностей ОПК все равно не хватает для того, чтобы покрыть все военные нужды, из-за чего к выполнению оборонзаказа стали привлекать гражданские предприятия. На «военные рельсы» за последние два года перешли сотни гражданских предприятий, выяснил «Холод».

«Дело в том, что на предприятиях ОПК ограниченное количество производственных мощностей. Российский ОПК далек от советского, это, скорее, его тень. И даже увеличение количества рабочих смен не спасает. Поэтому нужны какие-то другие мощности для производства вооружения. И российское правительство пытается произвести больше продукции как раз на других предприятиях», — говорит экономист Николай Кульбака.

Проанализировав открытые данные, «Холод» насчитал 652 гражданских предприятия, которые частично или полностью переориентировались на войну. Однако эта цифра может быть завышена, так как она во многом строилась за счет публичных высказываний чиновников, которые зачастую желают похвастать достижениями. Поэтому «Холод» анализировал юрлица, которые публично заявили о смене профиля.

В этот верифицированный список попали только 62 предприятия, в реальности же число переориентировавшихся на войну гражданских предприятий, по консервативным оценкам «Холода», находится в диапазоне 200-300 юрлиц — многие компании публично не заявляют о работе на оборонку, потому что информация о гособоронзаказе секретная.

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