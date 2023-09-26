«Пропаганда Третьего рейха и Путина использует одни и те же методы»

Вышла книга немецкого философа советского происхождения Андреаса Буллера «Мораль и язык тоталитаризма: большевизма, национал-социализма, путинизма». Автор сравнивает три тоталитарные системы и находит между ними немало общего. Но что именно? И можно ли вообще говорить о морали в случае Гитлера и Путина? Об этом по просьбе «Холода» с Буллером поговорил журналист Алексей Славин.

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В своей книге вы сравниваете режим Путина с большевизмом и национал-социализмом. Что их объединяет?

— Все три системы, большевизм, национал-социализм и путинизм, — тоталитарные. Их объединяет опора на групповую мораль. Например, в гражданской войне, которая развернулась в России в XX веке, люди, принадлежащие к одной культуре и говорящие на одном языке, уничтожали таких же, опираясь на тезисы марксизма. Универсальная мораль требует уважать каждую личность и жизнь, а в таких системах ее пытаются уничтожить.

Псевдомораль национал-социализма имеет расовую основу. Ее основной тезис в уникальности германской расы. Опора большевизма в классовости, которой были оправданы, например, гражданские войны. В основе путинизма лежат «традиционные ценности» и «великая история российского народа», где тоже нет места для универсальной морали.

Пик национал-социализма и большевизма был почти 70 лет назад, и за это время мир полностью изменился. Почему отрицание универсальной морали в современной России стало возможным?

— Из-за пропаганды, которую, в частности, направляют на детей с ранних лет. Недавно выпустили сводки, из которых понятно отношение к развитию в детях самостоятельного мышления и самосознания, — большая часть бюджета российских школ в этом году ушла на покупку автоматов и гранат, в то время как на оборудование для уроков химии и физики — в разы меньше.

В своем исследовании я пришел к тому, что пропаганда Третьего рейха и Путина сильно схожа, и для оправдания тирании, установления диктатуры используются одни и те же методы. Я посмотрел цитаты Гитлера, и они мне очень напоминают цитаты Путина. Например, прежде чем Германия напала на Польшу и развязала Вторую мировую войну, она обосновала свой шаг провокацией со стороны Польши и угнетением немецкого меньшинства на ее территории.

Фото: архив Андреаса Буллера

Какие еще схожие черты вы видите?

— Во-первых, символика. Гитлер использовал свастику, нынешние российские власти — знак Z. Многим она напоминает об ужасах фашистской Германии, часть которых остались в ХХ веке, а другие, к несчастью, перекочевали в наше столетие.

Во-вторых, утверждение о том, что страна окружена врагами: в России, как и в Германии, начала развиваться тенденция осуждения «империалистов» Америки и Англии.

В-третьих, неприкосновенность фигуры лидера. Пропаганда может говорить о чем угодно, но никогда не назовет Путина «‎бункерным дедом» и не укажет на его ошибки.

И все же мы живем в эпоху, когда доступ к информации есть у каждого. Почему люди подвергаются влиянию пропаганды?

— Изменение сознания происходит планомерно и неторопливо, альтернативные точки зрения практически не распространяются, большая часть СМИ подконтрольна государству. Я думаю, если бы Россия за одну ночь оказалась в той точке, где находится сейчас, то люди были бы шокированы. Немецкий филолог [Виктор] Клемперер, который занимался изучением фашизма, писал, что слова становятся ядовитыми, и люди этого не замечают. Через время их организм оказывается отравленным.

В своем исследовании национал-социализма вы говорите о том, что тоталитаризм устанавливается через унификацию языка. Видите ли вы сейчас такую тенденцию в России?

— Да, школы, газеты, телевидение, официальные выступления, — все общество начинает использовать единую «правильную» риторику. Клемперер образно обозначил этот феномен как «gleichzeitige Betätigung» — одновременное включение. Это напоминает цветение диких полей, где раньше росли тысячи цветов, а теперь вместо всего разнообразия есть лишь одно растение.

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Несмотря на это, летом Евгений Пригожин едва ли не устроил военный переворот. Почему в России стал возможен конфликт внутри системы?

— Возникновение противодействующей силы внутри системы неизбежно, если исчезают альтернативы. Даже в Германии, например, было Движение Сопротивления, которое устанавливало контакт с оппозицией.

Оппозицию невозможно убрать из страны полностью. А конфликт возникает в тот момент, когда люди начинают сомневаться в правильности решений главы: большие жертвы, нехватка оружия, проигрыши и неспособность удержать территории. Пригожин нашел виновных — Министерство обороны.

В главе о путинизме вы пишите, что после начала полномасштабной войны в Украине российские власти «сбросили маску демократии». Что это значит?

— У многих россиян уже сформировалось что-то вроде веры в государство, потому что не видеть и отрицать некоторые факты невозможно. Я не знаю, как можно прощать путинскую ложь. Например, он говорил, что никогда не будет продлевать пенсионный возраст, или за два дня до начала вторжения говорил, что готов вести переговоры. Эта ложь длится уже 20 лет.

Я пишу о том, что цель пропаганды заключается не только в том, чтобы обмануть человека, но еще и в том, чтобы разрушить его моральную основу. Человек должен следовать только национальным интересами или признавать только тезисы Кремля. Люди даже не задумываются о том, что в России мораль установил человек, который никогда не изучал этого понятия и не имеет никакого представления о практической философии.

Например, Путин осуждает сексуальные меньшинства. Он считает, что все в порядке, когда мужчины идут на войну и убивают друг друга, но не в порядке, когда они любят друг друга.

Тем не менее в России есть Александр Дугин, который обосновывает войну с точки зрения моральной философии. Он говорит, что страна ведет борьбу за свое выживание и сражается против глобализма.

— В своем исследовании я указываю на то, что эта философия в России инструментализирована властью. Философия, как и, к слову, религия, давно стали инструментами. Те размышления, которыми занимается Дугин, — это философский мусор. Философия должна быть независимой, обращаться к актуальным темам, иметь право свободно говорить обо всем, быть доступной.

Философия на службе путинского режима не может себе позволить здраво рассуждать о политической власти в Кремле, о деяниях Путина говорить невозможно, как и сказать об аморальности его решений.

Люди, которые оказались у власти, не видят перспектив. С одной стороны, они говорят, что нам не нужна западная этика и совесть, с другой — они опираются на этические категории, пользуются ими, когда желают «восстановить справедливость» и возместить ущерб за то, что их постоянно обижают. Ведь и вести войну можно в том случае, когда можно аргументировать ее обидой.

Современные государства могут существовать без пропаганды?

— Могут. Я считаю, что в Германии нет пропаганды. В немецкой прессе существует два типа статей: одни содержат только сухие факты, другие могут содержать комментарии с разными мнениями. В такой прессе трудно пропагандировать.

В России тотальная пропаганда разрушает человека как личность. Поддержка и доверие к Путину, поддержка войны, распространение фейковых новостей препятствуют тому, чтобы у человека сформировалась взвешенная позиция. Чем беднее население, тем легче им манипулировать в интеллектуальном отношении.

Немецкий историк Кристиан Хардингхаус говорил о том, что сравнение Путина с Гитлером — тоже форма пропаганды. Что при всех ужасах Путина Гитлер все равно хуже. Что скажете?

— Я не согласен с этим. Историки обязаны сравнивать, это невозможно запретить в свободной науке. Замалчивать — значит, идти по путинской линии. А через сравнения, исследователь приходит к своим выводам.

Можно сравнивать политическую, экономическую, моральную, нравственную системы, потому что между ними существуют параллели. Сравнивать можно абсолютно все, и я попытался сравнить три режима именно в области морали. Конечно, я выявил массу различий. Гитлер — абсолютный расист, а про Путина я не могу сказать этого. Но тем не менее он использует абсолютно те же элементы пропаганды, потому что для тоталитарных государств, желающих подчинить себе волю людей, других методов не существует.

Гитлер утверждал, что думать никому и никогда не нужно, только если дело не касается того, как выполнить приказ. К этому стремятся и другие тоталитарные системы.

В России у власти находится один человек: он определяет ее жизнь, переписывает конституцию, начинает войны, у него есть сильнейший аппарат, устраняющий протесты, пропаганда. Этот человек обладает практически безграничной властью.

В России многие признают, что война — это ошибка, но считают, что в любой ситуации «‎надо быть со своей страной». Как вы прокомментируете такие высказывания с этической точки зрения?

— Это люди, которые просто закрывают глаза и не хотят чувствовать себя виноватыми. Именно поэтому важно говорить о морали и нравственности. Подавив их, можно делать с людьми все, что угодно, — тогда будет стерта граница между человеком и животным. Человек — страшное существо, потому что он убивает тогда, когда в этом нет необходимости. Воспрепятствовать этому может только мораль.

Но многие при этом просто не знают о том, что армия совершает военные преступления. Как вы думаете, должен ли народ разделять ответственность за действия властей, если народ постоянно обманывают? Или он такая же жертва тоталитарного режима?

— Не исключаю, что есть люди, которые искренне считают, что Россия наносит удар только по стратегически важным точкам, что война была необходимостью, что украинцы совершают преступления. Винить их напрямую я не имею права. Другое дело — те, кто сознательно поддерживают Путина.

Здесь мы снова вынуждены провести параллель с нацистской Германией. Немецкое общество не чувствовало себя виноватым — чувство вины пришло после войны. Если люди в эйфории поддерживали преступления Гитлера, то они тоже причастны к этому. Это ответственность, которую нужно поделить на всех. Гитлер один не смог бы совершить столько преступлений — ему нужна была общественная поддержка. Те, кто радовался бомбежкам украинских городов женщин и детей, те, кто помогал и поддерживал пропаганду, — тоже преступники. Для меня это морально падшие личности.

Как вы думаете, сможет ли российское общество, после того как закончится режим Путина, пойти по пути развития немецкого общества и полностью переосмыслить себя?

— Я думаю, что это неизбежно. Российская история богата трагедиями, страна была не только агрессором, но и жертвой. Понадобится сила самоопределения, саморефлексии. Пока доминирует желание победить, население не сможет пересмотреть свое отношение. Однако мы можем наблюдать, что сомнения растут, и рано или поздно настанет день, когда придется со всем этим разбираться.