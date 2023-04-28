Джафар Панахи — самый известный кинорежиссер Ирана — впервые за 14 лет смог выехать за пределы страны. Его жена Тахира Саиди рассказала, что они вместе улетели в путешествие на несколько дней. Работы Панахи получали самые престижные международные награды, но сам он не присутствовал на вручении премий из-за запрета покидать страну. За всю карьеру только одна его картина выходила в иранском прокате. Джафара Панахи не раз отправляли в тюрьму, запрещали снимать фильмы и писать сценарии, но снимать кино он не перестал. «Холод» рассказывает о его удивительном пути.

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Запрещенный, но популярный

Джафару Панахи 62 года. Он родился в азербайджанской многодетной семье в городе Миане, провинции Восточного Азербайджана в Иране. Как рассказывал его сын Панах Панахи, еще в детстве Джафар Панахи «влюбился в кино»: начиная с 12 лет он работал, чтобы купить билеты в кинотеатр.

В подростковом возрасте Джафар Панахи посещал Институт интеллектуального развития детей и молодежи, в котором знаменитый иранский режиссер Аббас Киаростами организовал отделение кино, но учебу пришлось прервать: началась ирано-иракская война, и 20-летнего Панахи призвали в армию. Там он прослужил два года — с 1980-го по 1982-й — и за это время снял короткометражный документальный фильм об этих событиях. Позднее его показали на иранском телевидении.

Вернувшись из армии, Панахи поступил в Тегеранский колледж кино и телевидения. В 1988 году у режиссера вышел еще один короткометражный документальный фильм «Раненые головы» о траурной практике кровопускания, распространенной среди некоторых мусульман-шиитов; позже его запретили. Через несколько лет после окончания учебы Панахи начал работать с Киаростами, став его ассистентом на фильме «Сквозь оливы», который вышел в 1994 году.

Через год у Панахи состоялась премьера собственного полнометражного фильма «Белый шар», сценарий для которого написал Киаростами. Так началась международная карьера режиссера. За этот фильм об иранской девочке, которая мечтает купить на рынке золотую рыбку, он получил награду «Золотая камера» в Каннах. Картина стала очень популярной и в Иране — ее показывали по телевидению в канун иранского Нового года.

Через два года у Панахи вышла вторая полнометражная картина — «Зеркало», которую тоже удостоили престижной международной награды «Золотой леопард» на фестивале в Локарно. Но на родине режиссера фильм не разрешили показывать в прокате. Третью картину Панахи «Круг» (получила «Золотого льва» в Венеции) о дискриминации женщин в Иране и вовсе запретили.

Это не фильм

В 2006 году Джафар Панахи получил новую награду — «Серебряного медведя» в Берлине за фильм «Офсайд» — о том, как иранские девушки, которым запрещено присутствовать во время футбольных матчей мужских команд, проникают на стадион. После выхода фильма Панахи несколько лет не мог получить разрешение на съемки, а в 2010 году его арестовали и обвинили в «антииранской пропаганде».

Режиссера приговорили к шести годам тюрьмы и 20 годам запрета на съемку кино и написание сценариев, а также запретили общаться с журналистами и выезжать за пределы Ирана. После того как в защиту Панахи выступило мировое киносообщество, его отпустили, но запрет на выезд из Ирана и съемки кино не отменили.

В 2010 году Панахи с помощью своего знакомого кинематографиста снял на айфон и HD-камеру документальный фильм о своей работе над будущим кино. В нем он читает сценарий неснятого фильма и пытается сконструировать его сцены. Панахи назвал свою работу «Это не фильм». Флешку с записью спрятали внутрь пирожного и тайно вывезли из Ирана. В 2011 году фильм показали на Каннском кинофестивале.

Последнюю картину Панахи «Нет медведей» (2022) показывали и награждали в Венеции, как обычно, без участия режиссера. Незадолго до этого, 11 июля 2022 года, Панахи задержали, когда он пришел в здание государственной прокуратуры, чтобы узнать о судьбе своих коллег-режиссеров Мохаммада Расулофа и Мостафы Алеахмада. При задержании режиссеру сообщили, что у него есть неотбытый срок заключения по приговору 2010 года.

В октябре 2022 года Верховный суд Ирана отменил шестилетний срок Панахи из-за истечения срока давности приговора, однако режиссера не освободили. Тогда он объявил голодовку против «незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности». «Я останусь в этом состоянии, пока, возможно, мое безжизненное тело не освободят из тюрьмы», — заявил режиссер, находясь в заключении. В тюрьме он пробыл полгода — его отпустили под залог в феврале 2023 года.

В конце апреля 2023 года жена Джафара Панахи опубликовала в инстаграме фотографию, на которой они вместе идут по аэропорту с чемоданами. Она подписала ее: «Наконец-то мы вместе отправляемся в путешествие на несколько дней».

Уехать не сложно

Панахи называют одним из виднейших представителей «новой волны» иранского кинематографа. Как писал журнал «Сеанс», главным предметом размышлений для Панахи всегда были ограничения, а материалом — сама жизнь. Главный принцип Панахи заключается в том, что его кино не существует в отрыве от реальности, а иногда даже она «вторгается в кинематограф». Так, например, происходит в фильме «Зеркало» 1997 года. Семилетняя девочка Мина, которую никто не забрал из школы, решает добраться до дома сама. Внезапно зритель узнает, что актриса, которая играет главную героиню, хотела попасть вместо съемок на день рождения и что ей обидно из-за роли первоклассницы: сама она учится уже во втором классе. Мина (так девочку зовут и в жизни) сбегает с площадки домой, а операторы тайно следуют за ней.

Еще одна особенность Панахи как режиссера — в фильмах он часто снимается сам. Например, в «Такси» 2015 года он садится за руль автомобиля, подвозит якобы случайных пассажиров и разговаривает с ними. Одна из пассажирок в фильме — племянница Панахи, которая позже получала за него «Золотого медведя» в Берлине.

В последнем фильме Панахи «Нет медведей» он тоже играет сам себя. По сюжету режиссер приезжает в деревню, расположенную недалеко от ирано-турецкой границы. Жители деревни подозревают, что Панахи планирует нелегально сбежать из страны. На самом же деле неподалеку, в Турции, идут съемки его нового фильма и Панахи дистанционно управляет этим процессом. В одной из сцен Панахи вместе со своим ассистентом оказывается на самой границе, а когда он это понимает, то резко разворачивается и идет назад, на иранскую сторону. Панахи не раз говорил, что не собирается уезжать из Ирана, даже когда власти настойчиво предлагали ему это сделать: «Когда суд вынес решение о тюремном заключении и запрете на съемки, некоторые друзья говорили мне: может быть, так власть дает понять, что тебе лучше уехать? Уехать не сложно, но я не хочу бежать из своей страны».

В каждой картине Панахи, писал для «Медузы» кинокритик Антон Долин, «демонстрирует поразительный уровень как мастерства, так и внутренней независимости от любых запретов и табу»: «Во все времена такие художники становились жертвами и вместе с тем ценились особенно высоко».