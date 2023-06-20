Война в Украине изменила значение слова «мир». Для российских судов оно теперь — «дискредитация» армии, для российской пропаганды — символ слабости и пораженчества. Противников вторжения «мир» тоже больше не устраивает. Разгром армии агрессора — это ведь не «мир», а капитуляция, поэтому призывы к «миру» воспринимаются значительной частью украинцев как пророссийские. О том, как и кто обесценил главное слово пацифистского движения, по просьбе «Холода» объясняет журналист, кандидат филологических наук, член экспертного совета конкурса «Слово года» Ксения Туркова.

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11 мая 2023 года Церковный суд Москвы лишил сана иерея Иоанна Коваля — клирика храма Андрея Первозванного в районе Люблино. На священника написали донос бдительные прихожане: кто-то из них заметил, что батюшка, читая молитву «О святой Руси» (новая молитва, впервые прочитанная патриархом Кириллом в 2022 году. — Прим. «Холода»), заменил в тексте слово «победа» на слово «мир». Вместо «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» Коваль произнес «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир». После этого патриарх Кирилл, по благословению которого в московских храмах и читалась молитва, лично запретил клирика в служении.

Только одна эта история позволяет судить о том, как исказил значение слова «мир» российский военный дискурс. «Мир» в тексте молитвы был воспринят патриотически настроенными прихожанами не как синоним окончания войны, а как антоним победы. «Мир» в словаре российской власти — это нечто опасное, отказ от «священной миссии» России и притязаний на чужие территории.

Сам факт того, что слово «мир» было замечено в устном тексте, что оно режет слух и воспринимается как инородное тело, — важный симптом. Официальный запрет на слово «война» в России сменился негласным запретом на слово «мир». В то время как «войну» вроде бы уже разрешили (это слово произносит даже Путин, говоря о «войне России и НАТО»), «мир» все больше уходит в тень и кажется российской власти все более опасным.

На первомайских демонстрациях, прошедших в российских городах и в 2022, и в 2023 году, активно задерживали людей за лозунги «Мир! Труд! Май!» или «Миру — мир!». На многих при этом составляли протоколы о «дискредитации» армии РФ — еще одно свидетельство искусственно созданной антонимии «мир» vs. «победа, успех армии РФ».

Страх перед «миром» доходил до абсурда: в апреле 2022 года московские полицейские задержали Константина Голдмана, который стоял в Александровском саду с романом Льва Толстого. Примерно тогда же в Москве был задержан мужчина, который поднял над головой упаковку ветчины «Мираторг» — вторая половина слова при этом была зачеркнута таким образом, чтобы получилось слово «мир».

Боятся мира и на телевидении. Продюсер Александр Роднянский в интервью каналу «Настоящее время» говорил, что на российских телеканалах, в том числе развлекательных, опасаются, как бы не только слово «война», но и слово «мир» не пролезли в эфир. «Хотя я уверен, что никто им из Кремля не писал, — отмечал Роднянский. — Они просто боятся; это такое безумие, многократно описанное в качественной литературе».

Получается, что у слова «мир» под влиянием установок власти и пропагандистских нарративов сформировалось абсолютно новое значение. Кремль, как и в случае со многими другими словами, «перепридумал» это существительное, наделил его новым смыслом — в рамках того искусственного языка, который он (Кремль) сам создает.

Все эти выводы — не просто рассуждения и домыслы. Под это подведена в том числе и «научная» база. Слову «мир» как синониму антироссийской войны и поражения российской армии посвящают статьи ученые.

К примеру, Нина Ищенко, кандидат философских наук, культуролог, литературный критик и член Союза писателей самопровозглашенной ЛНР, недавно опубликовала в журнале «Вестник Тюменского государственного института культуры» статью под названием «Призывы к миру на Украине как прием военной пропаганды».

По словам Ищенко, призывы к миру — это «манипуляция, направленная на повышение тревожности в обществе и провокацию антиправительственных действий». В аннотации к статье Ищенко пишет, что исследует это явление «с применением культурно-антропологического метода и контент-анализа информационного содержания антирусской пропаганды в современном информационном пространстве». Однако, к удивлению читателя, ни анализа, ни контента в статье нет: в тексте не приведено ни одного (подчеркиваю: ни одного) примера.

Зато Нина Ищенко приводит развернутую дефиницию слова «мир» — в его новом, пропагандистском значении. «В призывах за мир на Украине, — пишет она, — эксплуатируется чувство сострадания к жертвам военных действий, вырабатывается чувство вины, требующее немедленного снятия, и формируется чувство ненависти и страха по отношению к российской армии и российскому руководству, предпринявшему эти действия. <...> Призывы к миру базируются на дегуманизации жителей Донбасса».

Получается, что «мир» в этом новом, параллельном словаре — не только синоним ненависти к власти и российской армии, но и синоним дегуманизации жителей Донбасса. Призываешь к миру — обнуляешь «зверства нацистов» за все пресловутые восемь лет.

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Впрочем, парадокс заключается в том, что российская власть боится слова «мир» в устах граждан, но сама при этом активно этим словом пользуется. И для этого у нее припасено еще одно, третье значение этого существительного. «Нынешние киевские власти должны с уважением отнестись к свободному волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Только таким может быть путь к миру», — заявлял президент РФ.

В этой и других подобных цитатах слова «мир» и «мирный» (процесс, переговоры) используются уже в другом значении. «Мир» в словаре Путина — это окончание войны на его условиях, триумф захватнической войны.

Украинский Центр противодействия дезинформации, а также американский Институт изучения войны в декабре 2022 года отмечали: Россия усилила в западной прессе нарратив о мирных переговорах и их необходимости. В качестве примеров аналитики приводили публикацию в издании The American Conservative, в интервью которому полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор якобы заявил, что единственным решением «украинского конфликта» являются «мирные переговоры и признание законных интересов безопасности России в регионе» (на самом деле такой цитаты в статье Макгрегора нет, но общее настроение текста она отражает. — Прим. «Холода»).

Российские телеграм-каналы распространяли опрос болгарского издания «Факты» о перспективе мирных переговоров. В публикациях приводились комментарии простых болгар, которые якобы высказывались за то, что украинцы должны перестать сопротивляться российской агрессии.

Слово «мир» в итоге оказалось настолько отравлено агрессивной риторикой и пропагандой, что стало токсичным и за пределами России. Именно поэтому любые абстрактные призывы к «мирным переговорам» от мировых лидеров, общественных деятелей и публичных фигур воспринимаются как поддержка агрессора.

Таким образом, российская власть «изобрела» два новых значения слова «мир»: одно — для внутреннего пользования («мир» — это провал российской армии, возвращение к исходной точке), а другое — на экспорт («мир» = абсолютная победа России и удовлетворение всех аппетитов Кремля).

Токсичность этого слова привела к тому, что в украинском информпространстве лозунгов о мире нет — есть главный нарратив о победе. И само это слово («победа») сейчас и есть синоним мира, который мы потеряли.