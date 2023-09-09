Почему мы бескорыстно помогаем другим

Один из главных хитов твиттера последнего времени — опрос про красную и синюю таблетку. Условия такие: если больше 50% людей выберут синюю таблетку, выживут все. Если меньше 50% — выживут только те, кто выбрал красную. Результат эксперимента вы увидите на картинке ниже: «синие» добились своей цели, они перекрыли 50-процентную отметку с хорошим запасом. Но самое интересное началось уже после завершения опроса — в комментариях под постом и во многих других постах в твиттере. Люди задавались вопросом: почему кто-то отказывался от гарантированного выживания и рисковал, чтобы помочь другим? Что движет этими альтруистами? Воспитание? Или это врожденное свойство человека? «Холод» разбирается, что наука знает о природе альтруизма и действительно ли эта черта — свойство человеческой природы.

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Poll question from my 12yo:



Everyone responding to this poll chooses between a blue pill or red pill.



- if > 50% of ppl choose blue pill, everyone lives

- if not, red pills live and blue pills die



Which do you choose? — lisatomic (@lisatomic5) August 14, 2023

Твит, о котором мы говорим, по сути, воспроизводит хорошо известную «дилемму заключенного», которая была основой множества психологических экспериментов. В этом сценарии два преступника сталкиваются с выбором: довериться партнеру и хранить молчание или же предать его и признаться. В первом случае заключенный должен рассчитывать на солидарность подельника: только в случае, если он промолчит, оба заключенных получат небольшой срок. Но если один из них признается, то получит свободу, зато его напарник окажется в тюрьме надолго. Этот выбор, как и в эксперименте с красной и синей кнопкой, сложен потому, что нельзя предсказать действия другого человека: будет ли он солидарен, согласится ли рисковать в расчете на солидарность?

Альтруизм существует?

Философы и ученые давно спорят о том, что такое альтруизм и существует ли он вообще. Одни уверены, что люди совершают бескорыстные поступки благодаря естественному, присущему им качеству — доброте. Противостоят им те, кто считает, что за каждым актом альтруизма есть скрытый мотив, например желание казаться «хорошим» в глазах общественности.

Термин «альтруизм» был придуман Огюстом Контом — философом и социологом первой половины XIX века. В широком смысле альтруизм — это бескорыстное поведение, приносящее пользу другим людям, при этом связанное с какими-то затратами действующего человека.

Те исследователи, которые утверждают, что альтруизм заложен в человеческой природе и выражается во врожденной склонности к сотрудничеству и помощи другим, предполагают, что альтруизм сформировался эволюционно для социальной сплоченности и коллективного благополучия нашего вида.

Сторонники эволюционной перспективы указывают на проявление эмпатии и альтруистического поведения у маленьких детей, что может являться свидетельством врожденной склонности к альтруизму. Предвестники эмпатии могут проявляться в очень раннем возрасте. В эксперименте детям в возрасте одного, трех, шести и девяти месяцев проиграли записи плача других младенцев, чтобы зафиксировать их реакцию. Оказалось, что новорожденные испытывают повышенное беспокойство, когда слышат плач других младенцев. При этом «заразительная» реакция была одинаковой у мальчиков и девочек.

В другом исследовании изучили, как вели себя дети в возрасте 19 месяцев, когда им давали сладкие фрукты. Когда исследователь уронил фрукт и притворился, что не может до него дотянуться, больше половины детей подняли его и отдали. Но если исследователь не пытался дотянуться до фрукта, только 4% детей попытались помочь.

Для другой группы выбрали детей непосредственно перед запланированным приемом пищи, когда они, скорее всего, были голодны, и повторили эксперимент. Даже несмотря на голод, 37,5% детей предложили фрукт исследователю, который делал вид, что не может его достать.

Свои и чужие

Согласно одной из теорий, которая основывается на идее Дарвина, межгрупповые конфликты, вероятно, сыграли важнейшую роль в эволюции человеческого сотрудничества и альтруизма. Именно в таких условиях сочетание альтруизма внутри «своей» группы с враждебностью к «чужакам» обеспечивало наибольшую вероятность успешного размножения и передачи генов.

Это называется парохиализм, то есть склонность к альтруистическому поведению по отношению к членам своей этнической, расовой или любой другой социальной группы и безразличие, враждебность или отсутствие доверия по отношению к «чужакам».

Причина этого явления также может быть эволюционной, ведь с точки зрения поведения помощь друзьям отличается от помощи незнакомцам. Альтруизм в любом случае сопряжен с затратами — усилиями и временем. Но есть важное отличие: помощь другу означает потенциальные дивиденды, которые основаны на том, что помощь может быть взаимной в будущем.

Многочисленные исследования подтверждают, что членство в группе действительно влияет на готовность людей к кооперации и взаимопомощи: люди, как правило, предпочитают сотрудничество с членами своей группы, а не с кем-то извне.

Любопытно и то, что альтруизм по отношению к друзьям (по сравнению с помощью незнакомцам) чаще выражается в спланированных поступках, а не в спонтанных. Напротив, помощь незнакомым чаще бывает импульсивной.

Альтруизм и эмпатия

В 1970-х годах социальный психолог Дэниел Бэтсон начал исследовать мотивы, стоящие за альтруистическим поведением. Он стал широко известен благодаря гипотезе о том, что люди помогают другим из чувства эмпатии и сострадания к ним, не рассчитывая на какую-либо компенсацию. Бэтсона даже описывают как «самого сильного сторонника того, что люди часто помогают другим исключительно по доброте душевной», однако многие его исследования подверглись жесткой критике.

Сейчас психологи выделяют три основных вида эмпатии:

когнитивная эмпатия — это способность поставить себя на место другого человека и рационально понять, что он чувствует и о чем он может думать;

эмоциональная эмпатия отвечает за переживание тех же чувств, что и другой человек;

эмпатическая забота — способность понять, в чем нуждается другой человек, чтобы проявить заботу и помощь о ком-то.

Но с тем, что эмпатия — единственное, на чем основывается альтруизм, согласны не все.

А что происходит в мозгу?

Впервые на «альтруистичный мозг» решили посмотреть нейроученые Джордан Графман и Хорхе Молл с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Их работа — первое исследование мозга, которое указывает на то, что альтруизм, по всей видимости, не высшая моральная способность, которая подавляет основные эгоистические побуждения, а нечто «запрограммированное» в мозге.

С помощью экономической игры (подробности по ссылке) они показали, что и получение денежного вознаграждения, и пожертвование благотворительной организации активируют одну и ту же часть мезолимбической системы — области мозга, которая, как правило, реагирует на еду и секс. Это стало первым подкреплением предположения, что пожертвования на общественные цели и получение денег имеют общую анатомическую систему положительного подкрепления и ожидания награды.

В другом исследовании с фМРТ ученые пришли к схожим выводам: когда участники решали пожертвовать на благотворительность, активировались участки мозга, связанные с обработкой неожиданных вознаграждений — в частности, прилежащее ядро.

Прилежащее ядро? Прилежащее ядро играет решающую роль в системе вознаграждения мозга. Это своего рода центр удовольствия, который несет ответственность за обработку и переживание чувств вознаграждения и подкрепления. А выброс дофамина в прилежащем ядре только усиливает поведение, делая человека склонным к поиску и повторению приятных переживаний. Таким образом, результаты указывают на то, что люди сами ощущают вознаграждение, помогая другим.

Однако не у всех участников эксперимента активировались одни и те же участки мозга при выполнении задания. Исследователям удалось условно разделить испытуемых на «эгоистов» и «альтруистов» в зависимости от того, когда прилежащее ядро было более активным: при получении личной выгоды или при пожертвованиях. Поскольку у некоторых эта зона активировалась сильнее, чем у других, когда они думали о том, что их деньги пойдут на благотворительность, была выдвинута гипотеза, что, вероятно, люди испытывают разный уровень удовлетворенности от пожертвования. Связь оказалась прямой: чем сильнее была «приятная» активация мозга, тем больше была вероятность того, что испытуемые будут больше жертвовать на благотворительность.

Глава лаборатории нейробиологии и поведения при Рокфеллеровском университете Дональд Пфафф согласен с тем, что человеческий мозг альтруистичен. Он указывает на важность альтруизма и социальных связей в эволюционном развитии человека. По его словам, человек рождается «преждевременно» по сравнению с его ближайшими родственниками — обезьянами. Это означает, что мы как вид нуждаемся в большом количестве заботы и поэтому эволюционно наше выживание зависело не только от заботы матерей, но и от внимания отцов и других родственников. Пфафф цитирует эволюционного психолога Майкла Томаселло: «В беспрецедентной степени Homo sapiens приспособлен к совместным действиям и мышлению в культурных группах, и действительно, все наиболее впечатляющие когнитивные достижения человека — от сложных технологий до лингвистических и математических символов и запутанных социальных институтов — являются результатом действий не отдельных личностей в одиночку, а взаимодействующих индивидов».

Альтруизм благотворно влияет и на биологические процессы: снижает реакцию на стресс, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и стимулирует выработку веществ «хорошего самочувствия» — в том числе дофамина и эндорфинов. Именно эндорфины ответственны за чувство тепла и удовлетворения, возникающее от бескорыстной помощи другим.

Итак, откуда же взялись альтруисты?

Профессор биологии и антропологии Дэвид Слоан Уилсон утверждает, что зачастую дискуссии об альтруизме упускают суть. По словам Уилсона, Дарвин с самого начала был прав, когда предположил, что человеческие черты сводятся к естественному отбору. Индивидуальная черта может передаваться по наследству, потому, что она помогает людям выжить (например, темная кожа в жарком климате), или потому, что она помогает одной группе превзойти другую группу, даже если наличие этой черты дорого обходится. Согласно Уилсону, альтруизм относится именно к последней категории.

Сейчас теории существования альтруизма сводятся к нескольким основным:

Семейный отбор

Ключевой моделью альтруизма является семейный отбор, который предполагает, что люди (как и животные) с большей вероятностью проявляют альтруистическое поведение по отношению к близким родственникам — по сравнению с более дальними родственниками и посторонними.

Эта идея проистекает из концепции совокупной приспособленности, в которой с эволюционной точки зрения помощь родственникам увеличивает шансы на передачу общих генов.

Реципрокный альтруизм

Реципрокный альтруизм предполагает, что люди совершают бескорыстные поступки, но рассчитывают на взаимность в будущем. Например, помогая кому-то сегодня, человек может увеличить вероятность получения ответной помощи в будущем, если это будет необходимо.

Альтруизм, основанный на эмпатии и морали

Наконец, альтруизм также рассматривается как поведение, основанное на эмпатии и моральных чувствах к другим. Главную роль здесь играет сопереживание и эмоциональная связь, которые стимулируют бескорыстное поведение. Когда люди искренне понимают чувства других и разделяют их, они с большей вероятностью будут действовать альтруистично.

Теория морального альтруизма исследует идею о том, что люди обладают внутренним моральным компасом, побуждающим их бескорыстно действовать во имя всеобщего блага. Эта модель подчеркивает важность этических принципов и моральных ценностей в альтруистическом поведении.