Мы часто думаем, что просить о помощи — это признак слабости. Но изображать, что все в порядке, когда на самом деле вам нужна помощь, ничуть не лучше: так вы вредите своему ментальному здоровью и рискуете выгореть. Психолог, гештальт-терапевт Маргарита Фридеман по просьбе «Холода» рассказывает о том, какие общественные установки и психотравмы мешают нам получать помощь, как признаться самому себе и другим, что она вам нужна, и что делать, чтобы страх ушел.

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Откуда проистекает страх?

Некоторые люди охотно помогают другим по первому зову, но не могут обратиться к кому-то, когда помощь требуется им самим. Одна из причин — родительские установки, усвоенные в детстве. Они могут быть эмоционально окрашенными либо нейтральными: «надейся только на себя», «не верь, не бойся, не проси», «все равно никто не поможет» и так далее. Однако совсем необязательно, чтобы эти или подобные установки прямо проговаривали ребенку. Родители могут просто жить по ним, а дети неосознанно их перенимать.

Если ребенок просит родителей о помощи, а получает жесткий отказ и раздражение («Ты что, совсем безрукий? Сам сделать не можешь?»), он приходит к выводу, что просить опасно, что его отвергает самый важный для него человек, поэтому лучше все сделать самому, лишь бы не разрывать своими просьбами связь с родителем. Бывает, что ребенку помогают, но делают это нехотя, с яркими проявлениями раздражения: «Я так устала, а тут еще и ты! Что бы ты без меня делал!». Тогда ребенок чувствует себя виноватым и пристыженным, и во взрослой жизни не будет просить помощи из страха нарушить чужие границы, доставить неудобство, показаться наглым, навязчивым.

Избавиться от таких установок непросто: их сложно отследить, потому что зачастую человек действует неосознанно.

К слову, мужчинам в этом смысле сложнее: во многих культурах существует идея, что женщина может быть слабой, а мужчина — нет. «Ты что, слабак? Будь мужиком!» — часто этого требуют даже от мальчиков. И чем сильнее сопротивление молодого поколения, которое пытается строить свою жизнь вне гендерных стереотипов, тем активнее противится этому старшее.

Бывает, что страх просить помощи появляется во взрослом возрасте. Это может быть следствием травматического опыта, в результате которого человек приходит к выводу: «Никто не пришел на помощь, когда меня грабили/избивали/насиловали — значит, я больше не доверяю этому миру и не хочу сближаться с людьми».

Как то, что человек не просит помощи, вредит ему?

Просьба о помощи глобально — это способ приблизиться к другим людям. Когда человек ничего не просит, он отказывается от одной из форм естественной связи с другими людьми. Ему приходится тратить больше сил, времени и иногда денег для достижения своих целей, а какие-то вещи становятся для него и вовсе невозможными, потому что человек не всемогущ и не может все на свете сделать сам. У него будет обостряться ощущение изоляции от мира, чувство одиночества, появится недовольство, неудовлетворенность, а возможно, и злость. Ведь мы можем не просить помощи, но на самом деле ждать и искренне желать ее — но только при условии, что окружающие сами бы об этом догадались.

Такой страх негативно сказывается на всех формах отношений: дружеских, романтических, рабочих. Если вы никогда не просите вам помочь, это может считываться другим человеком — например, вашим партнером, — как то, что он вам не нужен и не важен для вас, а это может внести напряжение в отношения. Человек может думать: «Если мой партнер все делает сам и ничего не просит, может, он мне не доверяет? Или считает меня недостаточно умным?».

Как научиться просить и принимать помощь?

В первую очередь надо разобраться, чего именно вы боитесь, на чем базируется ваш страх просить о помощи. Задайте себе вопрос: вы боитесь получить отказ? Почувствовать, что вы кому-то обязаны? Или, например, столкнуться с неадекватной реакцией на вашу просьбу? Затем нужно сопоставить этот страх с ситуацией. Допустим, прохожий фыркнет в ответ на просьбу помочь — это глобально не повлияет на вашу жизнь.

Не додумывайте за других. Считаете, что другой человек сильно перенапряжется или как-то пострадает от исполнения вашей просьбы? Или сочтет вас слишком наглым? Но этот человек примет решение самостоятельно, на основании собственных взглядов на ситуацию и свои ресурсы. Об этом нужно помнить.

Кто-то не просит о помощи из страха получить отказ. В этом случае нужно ответить себе на вопрос: что значит для вас этот отказ? Что вы недостойны помощи? Что вас не любят? А может быть, отказ значит, что человек, к которому вы обратились, занят? Многие люди склонны принимать отказ на свой счет и не учитывать, что у другого могут быть свои причины не прийти на помощь, не связанные с самим просившим.

Также вспомните, как вы сами реагируете на чужие просьбы. Если они не ввергают вас в шок и не заставляют бежать от человека куда подальше, может быть, и другой человек воспримет их нормально? Есть вероятность, что ему даже может быть приятно оказать вам ту или иную услугу.

Мы так концентрируемся на страхе, попытках избежать или не чувствовать его, что забываем о других своих чувствах и потребностях. Попытайтесь признать свой страх. Возможно, вы обнаружите в себе что-то еще: усталость, желание получить помощь, опереться на кого-то, приблизиться к другому через просьбу. Эти чувства имеют право на существование, а вы — на то, чтобы принимать их во внимание.

Выделите себе несколько минут и пофантазируйте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы могли смело просить о помощи. Сколько бы тогда у вас было свободного времени, как бы поменялись отношения с другими людьми? Можете представить себя на месте реального человека, который не боится просить о помощи, подумать, как живется ему.

Начинайте с малого. Например, попросите другого помочь вам донести тяжелую сумку. Главное, чтобы вы чувствовали себя более-менее безопасно: для одного будет проще попросить о помощи постороннего, для другого — близкого человека.

Обратите внимание на то, что вы почувствовали, когда вам помогли. Это может быть благодарность или гордость, что вы все-таки осмелились на просьбу. Вполне возможно, что будут и сложные переживания — например, ощущение себя в положении берущего, а значит, слабого и уязвимого, или ощущение неоплачиваемого долга. Вы можете проговорить ваши чувства, сказать: «Я не хотел тебя беспокоить, но спасибо, что ты согласился». Вам станет легче. Главное, не переборщите с извинениями.

Не забывайте, что мы живем в окружении других людей. И весь этот обмен — просить, брать, получать, отдавать — просто невозможно исключить из круговорота нашей жизни. Участвовать в нем нормально.