Профессиональный сервис «Справочник врача» провел опрос среди 1,6 тысяч медиков об их отношении к идее ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, которая обсуждается в Минздраве. Большая часть респондентов, 59%, высказались против этой инициативы, пишет «Коммерсантъ».

Еще 19% опрошенных сказали, что относятся к этой теме нейтрально, потому что сомневаются, что запрет будет реализован в полной мере. 22% врачей оценили инициативу положительно.

Участников опроса попросили выбрать несколько возможных вариантов, к которым может привести внедрение такой меры. О снижении количества абортов и приросте населения сказали лишь 10% респондентов. 87% врачей отметили, что это приведет к росту числа криминальных абортов; 64% — к росту числа отказов от детей; 57% — к росту количества женщин, которые будут делать аборт в других странах; 47% — к увеличению случаев убийств новорожденных; 44% — к росту случаев материнской смертности.

Большинство медиков (71%) сказали, что для эффективной профилактики нежелательных беременностей нужна масштабная санитарно-просветительская работа с населением при господдержке. 77,5% врачей выбрали вариант «увеличение доходов населения в целом». 58% отметили, что для этого нужно усиление финансовой поддержки молодых семей и матерей-одиночек. 57% сказали про строительство достаточного количества яслей, детских садов и школ.

55% респондентов упомянули госпрограммы по контрацепции для малообеспеченных россиян и доступность процедуры стерилизации. 47,5% — юридическую защиту матери и ребенка. 44% сказали про уроки секс-просвета в учебных учреждениях. Еще 11,2% врачей предложили передать функции профилактики нежелательных беременностей частным клиникам.

Отдельно авторы исследования опросили врачей, которые делают аборты. Это был 101 респондент или 6% от общего количества опрошенных. Большинство из них (71%) сказали, что у них есть негласное правило — убедить женщину сохранить беременность. 50% медикой всегда стараются переубедить женщину, даже если она пришла делать аборт по своему желанию. 43,6% признались, что это зависит от конкретной ситуации. Только 5,9% гинекологов сказали, что никогда не пытаются изменить решение женщины об аборте.

22% врачей, которые отговаривают женщин от прерывания беременности, действуют по методичке, согласованной с руководством. 11% пользуются методичками, которые нашли в свободном доступе. 67% приводят доводы на свое усмотрение, иногда из собственной практики. Большая часть врачей (90%) считают, что их пациентки приняли правильное решение, отказавшись от аборта.

В целом 45% от общего числа опрошенных врачей сказали, что решающим в вопросе абортов должно быть только мнение женщины. 33% считают, что это должно быть решение пары. За то, чтобы у женщины был свободный доступ к экстренной контрацепции, высказались 50% медиков. Еще 33% сказали, что решение воспользоваться экстренной контрацепцией должно приниматься в паре.

Только 5% опрошенных врачей согласились с утверждением, что экстренная контрацепция является медикаментозным абортом и должна быть запрещена. 68% респондентов сказали, что это актуальный метод предотвращения нежелательной беременности, поэтому продажа таких препаратов не должна жестко контролироваться.

В начале августа похожий опрос среди врачей провел портал «Медвестник». В опросе поучаствовали 317 медиков из 91 города России. Почти 80% из них не одобрили идею ввести ограничения на свободную продажу препаратов для прерывания беременности. 47% респондентов назвали предложенные Минздравом меры «профанацией» и заявили, что снизить количество нежелательных беременностей поможет рост благосостояния населения и увеличение объема соцгарантий.

Ранее Минздрав сообщил о планах поместить под особый контроль два препарата для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Ожидается, что это произойдет весной 2024 года.

Перед этим министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подобные препараты должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях. Также Мурашко пожаловался на «порочную практику», сложившуюся в России, когда женщины делают карьеру, а не рожают.

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