Продажу препаратов для прерывания беременности могут ограничить до конца года — Минздрав￼

В Минздраве поддерживают ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для прерывания беременности. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эта работа должна завершиться в 2023 году.

Об этом решении он сообщил на заседании президиума фракции «Единая Россия». «Блок вопросов касался демографических, в том числе, направлений, в частности, ограничение продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности», — объяснил Мурашко. По его словам, препараты для медикаментозного аборта должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях.

Это не первая инициатива, связанная с ограничением репродуктивных прав. 14 июня 2023 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к Мурашко с просьбой серьезно рассмотреть вопрос запрета абортов в коммерческих клиниках, «которые делаются с нарушением законодательства ради прибыли».

В 2022 году вице-премьер Татьяна Голикова поручала Минздраву изучить вопрос о запрете проведения абортов несовершеннолетним в возрасте 15-18 лет без согласия родителей, а в 2015 году с предложением запретить розничную продажу препаратов для прерывания беременности выступала Елена Мизулина.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.