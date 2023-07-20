Не рассчитали амбиции

Аризона — один из самых быстрорастущих штатов в США. Его города регулярно входят в топ-10 по скорости развития, а цены на недвижимость бьют рекорды. Однако теперь прогресс поставлен на паузу: жадность местных властей и строительного сектора не учла зависимость пустынного штата от источников воды, столь необходимых для дальнейшего развития. Решить проблему пытаются скупкой земель вблизи водоемов и прямыми закупками воды, но эти полумеры лишь разгоняют цены и могут привести к тотальному кризису в штате. Некоторые города уже буквально остались без воды — жителям приходится закупать ее самостоятельно, чтобы принять душ или приготовить еду. «Холод» рассказывает о рукотворном кризисе.

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Власти Аризоны запретили строить новые дома в агломерации столицы штата — Финиксе и его окрестностях. Причина — дефицит воды. Запасов текущих источников стало не хватать, чтобы обеспечить новые жилые проекты. Ключевая проблема региона — слишком бурный рост, в 2021 году сразу четыре из 10 самых быстрорастущих городов в США приходились на Аризону. В 2022 году в топ-10 пробился только Квин-Крик, однако другие города по-прежнему активно развиваются, что хорошо видно по динамике численности Финикса, который два года подряд занимает вторую строчку в рейтинге прироста населения. Общее население штата за пять лет выросло с 7,02 миллиона в 2017 году до 7,36 в 2022-м.

Рост населения сопровождался подъемом местной экономики. Помимо рынка жилья, который продемонстрировал настоящий бум, в штате открывались офисы технологических компаний, заводы по производству чипов и аккумуляторов, активно развивалась пищевая промышленность, а близость к Мексике превратила штат еще и в крупный логистический хаб. ВВП Аризоны за пять лет вырос на 17,4%: с 303,6 миллиарда долларов в 2017 году до 356,4 миллиарда по итогам 2022 года — не помешали даже эпидемия коронавируса и энергетический кризис в прошлом году.

Невзирая на бурное строительство и экономическое развитие штата, резкого роста потребности в воде в штате долгое время не наблюдалось. Более того, долгое время спрос находился на примерно одном уровне — в районе 8,6 миллиарда кубометров (7 миллионов акр-футов). Именно столько воды штат потратил в 2017 году, и ровно столько же он тратил в 1957-м.

Удерживать уровень потребления воды властям удавалось за счет повышения доли вторичного использования воды: около 93% всей воды для муниципальных нужд используется повторно после очистки. На фоне бурной урбанизации местное сельское хозяйство, напротив, сокращает использование воды: если раньше на него приходилось 90%, то теперь чуть более 70%. На городские нужды сейчас тратится около 22% потребляемой воды, на промышленность — около 6%.

Оазис в пустыне

Система водоснабжения Аризоны диверсифицирована и пополняется из нескольких источников: 36% черпается из реки Колорадо, 18% — из других рек штата, около 5% приходится на воду вторичной переработки, то есть после использования ее для городских нужд. Ключевой источник для штата — грунтовые воды, именно с ними в последние годы возникли проблемы — из-за роста потребления воды, вызванного бурной урбанизацией, подземные источники перестали восполнять свои запасы в должном объеме, что и побудило местные власти ввести запрет на строительство новых объектов, которые застройщик будет не в силах обеспечить достаточным количеством воды.

Проблема в том, что с 1980 года под «достаточным количеством воды» в некоторых частях штата понимается возможность обеспечить постройку водой на протяжении следующих 100 лет. Эту возможность каждая компания обязана доказать перед надзорными органами, лишь после подтверждения запасов со стороны властей компании получают разрешение на строительство.

Свое веское слово сказал и климатический кризис. С начала 2000-х на Западе США начался сезон экстремальной засухи, что вынудило Калифорнию, Неваду, Аризону и другие штаты проводить особую политику в отношении водных ресурсов. При этом в 2022 году весь Запад США столкнулся с последствиями мегазасухи — аномального природного явления, которое привело к осушению многих рек и водоемов. Природных катаклизмов подобного масштаба на Западе США не было около 1200 лет.

Засуха негативно сказалась на восполнении грунтовых вод, а также рек и водохранилищ, объемы которых значительно истощились. В результате Аризоне пришлось сократить свое потребление воды из реки Колорадо сперва на 21%, а в мае 2023 года, вместе с соседями из Невады и Калифорнии, еще на 13%.

Более того, запасы воды в двух крупнейших водохранилищах региона (озера Пауэлл и Мид) за более чем 20 лет обмелели в 3,7 раза: если в 1999 году совокупный объем водохранилищ оценивался в 59 миллиардов кубических метров воды, то теперь там остается всего 16 миллиардов кубометров. Оценки же запасов штата, согласно сообщению властей, неутешительные: в течение следующих 100 лет они снизятся на шесть миллиардов кубов. Именно этот прогноз и вынудил власти остановить развитие и поставил под угрозу строительство 93 тысяч частных домов.

Дикий Запад

Закон о необходимости обеспечить жилые дома водой минимум на 100 лет появился в 1980-х годах после серии скандалов: местные жители продавали землю переселенцам с восточного побережья. Приезжих привлекали теплым климатом и обманывали, что с водой нет никаких проблем. Не имея возможности проверить состояние почвы, многие покупали участки, как оказывалось, в пустыне.

С тех пор власти штата запретили продавать недвижимость без обеспечения водой, в 1993 году даже создали специальную организацию — Управление по восполнению грунтовых вод Центральной Аризоны (CAGRD), которая является частью более крупного Управления водными ресурсами Центральной Аризоны. Именно в ее обязанности входил анализ и восполнение грунтовых вод, которые обычные граждане выкачивали из земли, — CAGRD должна была восполнить воду из других источников, например из реки Колорадо. Примерно тогда же CAGRD уверяло, что вероятность дефицита воды в Аризоне в ближайшие 20 лет «практически отсутствует».

Фото: Mario Tama / Getty Images / AFP / Scanpix

Системного решения проблемы власти штата пока не предложили. Входящие же в агломерацию Финикса города стараются найти воду своими силами: они хотят поддержать строительный бум и экономический рост. Власти города Бакай, например, уже потратили на нее около 80 миллионов долларов. Правда, этой суммы хватит, чтобы обеспечить водой только 18 тысяч домов в следующие 100 лет, в реальности же городу потребуется примерно в 30 раз больше. «Это будет невероятно дорого», — признает мэр Бакая Эрик Орсборн.

По его словам, власти рассматривают и другие варианты решения проблемы: покупку земель рядом с водоемами, чтобы использовать их права на воду ради обеспечения города; создание новых дамб вместе с другими городами и даже использование солоноватой воды из реки Хила. Покупку прав на воду активно использует другой город Аризоны — Квин-Крик. Подобный прием действительно помогает решить локальные проблемы с водой, однако в реальности просто переносит их ниже по течению. При этом и сам Квин-Крик увеличил расходы на закупку воды с 60 миллионов в 2022 году до 168 миллионов долларов по итогам 2023-го.

Спрос на земли у водоемов и рек разгоняет цены на подобные участки в разы: купленная в 2018 году властями Квин-Крика вода оценивается в 21 миллион долларов, при этом сама ферма, чьи права на воду выкупил город, в 2013 году была продана всего за девять миллионов. На местном рынке уже появляются целые компании, которые занимаются перепродажей «водных ферм» и прав на водные ресурсы, одна из таких фирм — Greenstone.

Но и это не все: в попытках сократить экономический эффект от дефицита воды власти стараются перенести расходы с конечного потребителя, однако получается не очень. Например, счета за воду для жителей районов Аризоны, которые используют грунтовые воды, с 2002 года выросли почти в пять раз с 0,12 доллара до 0,62 доллара за кубометр в 2021 году. И они продолжат расти.

Одним из способов сокращения расходов на воду при сохранении темпов строительства власти называют банальное повышение цен на недвижимость. Глава управления ЖКХ Квин-Крика Пол Гарднер не видит проблемы в том, чтобы заложить будущие расходы в стоимость новых домов. По его оценкам, средняя стоимость жилья в Квин-Крике вырастет из-за этого всего лишь на 15 тысяч долларов, что не должно отпугнуть покупателей.

Эксперты же не согласны с Гарднером. За последние четыре года средняя цена на недвижимость в Аризоне выросла уже на 51%. Водный кризис же только подстегнет рост цен, что поставит под сомнение привлекательность штата с точки зрения покупки недвижимости и открытия бизнеса.

Варианты решения проблемы дефицита воды, к которым сейчас прибегают местные власти, нравятся далеко не всем в Аризоне. Например, представители округа Ла-Пас выступают категорически против бездумной скупки «водных ферм». Местная чиновница Холли Ирвин настаивает, что выкупаемые ради воды фермерские хозяйства лишаются сельскохозяйственного статуса, а значит, должны платить налог за пользование природными ресурсами, к которым в том числе относится и вода. «Это богатство, которое достается из земли и вывозится. Мы должны получить соответствующую компенсацию», — считает она.

Решить проблему дефицита мог бы водный мегапроект — создание гигантского опреснительного завода в мексиканском Калифорнийском заливе. Стоимость проекта оценивается в пять миллиардов долларов, отфильтрованную воду в Аризону планируется поставлять по трубопроводам, длина которых составит более 300 километров. Проект предложила израильская компания IDE Technologies, в настоящий момент Управление по финансированию водной инфраструктуры Аризоны рассматривает его целесообразность. Однако «мегазавод» уже вызывает слишком много вопросов у экологов, ведь он рискует нарушить хрупкую экосистему залива, а трубопровод будет проходить через территорию Национального парка кактусов.

Будет хуже

«Мегазавод» пока единственный проект, который, невзирая на свою амбициозность и потенциальный вред экологии, мог бы реально помочь Аризоне решить проблемы. Власти штата уже полгода не предоставляют собственного плана, а все спорные моменты касательно водного потребления между городами публично комментировать отказываются. Реализация первой ветки опреснительного завода дала бы Аризоне примерно 370 миллионов кубов воды в год.

Пока же большинство местных жителей жалуются на растущие счета и сокращают потребление, а бизнес пытается обогатиться на локальном кризисе, некоторые американцы уже буквально остались без воды. Речь идет о городке Рио-Верде, который десятилетиями полагался на поставки воды из соседнего Скотсдейла. Теперь Рио-Верде решает проблемы, с которыми в ближайшем будущем рискует столкнуться весь штат: в городе жесткий дефицит воды.

В Рио-Верде нет централизованного водопровода, и местные жители пользуются собственными резервуарами. Раньше они наполнялись по звонку: компания привозила воду в грузовике и наполняла резервуар, когда вода в нем заканчивалась. Но Скотсдейл остановил поставки в Рио-Верде из-за сокращения собственных запасов, а ближайший источник пресной воды находится в нескольких километрах от Рио-Верде. Споры с соседями полгода вынуждали местных жить в условиях жесткой экономии: они отказывались от душа, смывали в туалете дождевой водой, стирали вместе с соседями и ели из картонной посуды. Только в июне в ситуацию вмешалась губернатор штата и обязала Скотсдейл возобновить поставки воды в Рио-Верде.

Город стал олицетворением столкновения бурной урбанизации с суровыми климатическими реалиями: шикарная недвижимость с видом на горы превратилась в дорогущий палаточный лагерь.