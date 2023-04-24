В Белгороде обезвредили вторую «нештатно сошедшую» с российского бомбардировщика авиабомбу, а подразделения ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра. Главные новости минувших выходных

В Белгороде успешно обезвредили вторую «нештатно сошедшую» с российского бомбардировщика авиабомбу

Первая взорвалась через несколько секунд после падения на землю поздно вечером 20 апреля. Второй 500-килограммовый фугасный боеприпас пролежал на глубине нескольких метров два дня. После обнаружения саперы и взрывотехники приняли решение вывезти боеприпас на полигон и обезвредить там. Для этого властям потребовалось эвакуировать более трех тысяч жителей 17 многоэтажных жилых домов в радиусе 200 метров от места падения бомбы.

Спустя несколько часов власти Белгорода отчитались об успешном «уничтожении взрывоопасного предмета».

После падения и взрыва в центре Белгорода первой авиабомбы в российском Минобороны объяснили произошедшее «нештатным сходом боеприпаса». Однако ряд военных экспертов отметили, что речь скорее всего идет о корректируемых планирующих авиабомбах, которые могут преодолеть расстояние в десятки километров от точки сброса. В связи с этим специалисты предположили, что сброс над Белгородом не был «нештатным сходом». По их словам, российская авиация, атакуя украинские объекты, намеренно сбрасывает бомбы еще над территорией России, чтобы самолеты не заходили в зону поражения украинской ПВО. Падение же бомб на Белгород эксперты объяснили отказом систем корректировки боеприпасов, из-за которой бомбы не долетели до своих целей в Украине.

Подразделения ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — ISW

Об этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) написали в очередной сводке 23 апреля. При этом они сослались на информацию в том числе из российских телеграм-каналов, согласно которой неизвестное количество украинских военных проникли и закрепились в застроенные частными домами районы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Аналитики подчеркнули, что не располагают информацией, в каких целях Украина использует освобожденную территорию и планируют ли украинские военные удерживать эти позиции и дальше.

Тем не менее, российские военные, судя по всему, серьезно отнеслись к выводам американских экспертов и вскоре после публикации этой сводки нанесли массированные артиллерийские и авиационные удары в этом районе. Об этом в эфире национального марафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. Произошел мощный обстрел Херсонского и Бериславского районов. Разрушены около 30 жилых домов, пострадали люди. В одном из населенных пунктов уничтожена школа», — рассказала она.

Германия массово высылает российских дипломатов, российский МИД пообещал принять «зеркальные меры»

Об этом на своем официальном сайте сообщило российское внешнеполитическое ведомство. «Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — заявили там.

В МИДе также отметили, что Берлин намеренно организовал утечку информации о высылке дипломатов в СМИ.

«Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации “контролируемых утечек” и дезинформационных “вбросов”», — заявили в ведомстве.

При этом там пообещали принять «зеркальные меры». Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что из страны вышлют более 20 германских дипломатов. А газета Bild, ссылаясь на свои источники, написала, что Россию покинут 34 из 90 германских дипломатических работников.

В свою очередь, МИД Германии объяснил высылку российских дипломатов попыткой «сократить присутствие российской разведки» в стране.

Аннексированный Севастополь атаковали надводные дроны

По словам губернатора города Михаила Развозжаева, все произошло в половину четвертого утра понедельника.

«Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — написал он в своем телеграм-канале.

Последний раз власти региона сообщали об атаках беспилотников 22 марта. Тогда Развозжаев рассказал, что три беспилотника пытались проникнуть в бухту, но их сбили.

Алексею Москалеву, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок в школе, могут ужесточить наказание

Ранее Москалева приговорили к двум годам колонии по статье о повторной «дискредитации» российской армии. Теперь прокурор требует также запретить ему на три года администрировать интернет-ресурсы. По мнению гособвинения, это необходимо, так как Москалев совершил преступление в условиях вооруженного конфликта.

Кроме того, в деле Москалева появился новый адвокат — Ростислав Куликов из Калининграда. Он не знает о местонахождении Москалева и работает по соглашению с человеком, которого отказался называть.

При этом в апелляционной жалобе на приговор Куликов признал, что Москалев виновен, хотя до сих пор Москалев и его защита настаивали на его полной невиновности.

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