Генпрокуратура не нашла нарушений в действиях полицейских, которые пытали девушек, задержанных на антивоенной акции в Москве

Генпрокуратура не стала проводить процессуальную проверку по факту пыток девушек, задержанных на антивоенном митинге. В ходе служебной проверки ведомство не нашло нарушений в действиях силовиков. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который направил в органы аудиозапись со звуками избиений задержанных в ОВД «Братеево».

«Никто из должностных лиц не поставил под сомнение подлинность аудиозаписи, но уголовное дело так и не возбуждено. Последнее письмо за подписью первого заместителя генерального прокурора Разинкина А.В.: оснований для проведения процессуальной проверки нет», — написал Ступин в своем телеграм-канале.

22-летняя Марина, 19-летняя Анастасия и 26-летняя Александра были задержаны 6 марта 2022 года на антивоенной акции в центре Москвы. Их доставили в ОВД «Братеево», где вместе с другими задержанными их по очереди вызывали на допрос в отдельный кабинет. Там полицейский в штатском требовал отвечать на вопросы, оскорблял задержанных, избивал их бутылкой с водой, надевал на головы полиэтиленовый пакет и угрожал пистолетом. Одной из задержанных удалось записать допрос на диктофон.

Впоследствии диктофонная запись, на которой полицейский в частности хвастается тем, что может убить задержанных и «ему за это ничего не будет», широко цитировалась в российской и зарубежной прессе.

С помощью журналистов «Русской службы Би-би-си» пострадавшие идентифицировали силовиков, причастных к пыткам. Ими оказались полицейский Иван Рябов, непосредственно избивавший задержанных, и его руководитель, исполняющий обязанности начальника ОВД «Братеево» Александр Федоринов. В преддверии 8 марта 2023 года Евросоюз ввел санкции против официальных лиц, причастных к насилию над женщинами. В список попали в том числе Рябов и Федоринов.

Источник: Евгений Ступин

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