Поэтесса Лида Юсупова живет в Центральной Америке и пишет на русском языке стихи о насилии, смерти и войне. Ее цикл «Приговоры» основан на текстах приговоров российских судов: как заметила поэтесса Галина Рымбу, Юсупова «превращает мертвое в живое, приговор — в плач». Спецкор «Холода» Олеся Остапчук поговорила с Юсуповой об экспрессии официального языка, о связи между Путиным и Чикатило и о поэзии во время войны.

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Чем вас тронул приговор, который стал основой для первого стихотворения? (Оно основано на деле об убийстве девушки Ирины, которую утопил в ручье знакомый, возмутившийся, как он утверждал в суде, тем, что она хотела заняться с ним сексом и оскорбляла.)

— Когда я прочитала про Ирину, я увидела и почувствовала произошедшее с ней, как если бы я была ей. В приговоре даны точные координаты места в лесу, где нашли ее тело. Я открыла Гугл-карты и на огромном мониторе увидела зеленые макушки деревьев, а меж листвы — серебристые отблески ручья. Я подумала: «Может быть, спутник сфотографировал лес и ручей, когда убийца убивал Ирину».

Эта реальность пронзает, обхватывает и трясет меня, когда я читаю об убитых женщинах — особенно о молодых убитых женщинах. Я знаю: это могла быть я. В другой ситуации, да, но с той же участью.

Когда я прочитала приговор убийце Ирины, я не могла забыть его, потому что судья назвал поведение убитой женщины аморальным. Потому что судья поверил убийце. И я хотела показать миру ложь убийцы и несправедливость, я должна была это сделать для Ирины. Но все, что у меня было — слова убийцы и слова судьи, — и только ими я могла рассказать о Ирине.

Всю взрослую жизнь, которой я жила в России, я хотела сделать жизнь лучше. То есть я сама себе сказала, что я хочу сделать жизнь людей вокруг меня лучше. Я подбирала пьяных на морозных улицах, просила прохожих помочь мне завести их в теплый подъезд, чтобы они не замерзли насмерть. И помогала разным, разным людям…

А в юности вы видели много насилия?

— В моей книге «Dead Dad» есть стихотворение об изнасиловании, которое произошло со мной, когда мне было 23 года (сейчас Юсуповой 59 лет. — Прим. «Холода»). Оно называется «Матеюк» — это настоящая фамилия насильника. Его было очень трудно писать. Казалось, что я лечу в пропасть: я ощущала себя в полном одиночестве, это было еще до движения #MeToo.

Но первое, что сейчас пришло мне в голову, — воспоминание из детства. Мне 10 лет, я учусь в четвертом классе. Всех девочек попросили прийти в кабинет завуча, и там милая женщина с ласковым голосом — учителя с нами разговаривали строго, поэтому эта ласковость так поразила меня тогда, — спросила, видели ли мы незнакомого мужчину в школе и трогал ли он нас. И оказалось, что многие девочки его видели и некоторых он трогал. Меня и мою подружку Иру он тоже трогал в очереди в буфете. Женщина с ласковым голосом была из милиции, она попросила нас, если мы снова увидим этого мужчину, сразу же бежать к взрослым и сказать, что его ищет милиция.

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Предновогодний магазин «Детский мир» в Петрозаводске, много народа. Я с мамой, пробираюсь сквозь толпу к прилавку с елочными игрушками. Я вижу их — завораживающе красивые. И вдруг чья-то рука трогает меня между ног. И вот, в новогоднем «Детском мире» я оборачиваюсь и вижу того самого маньяка из буфета. Я бегу к маме и все ей рассказываю. Она вызывает милицию, и мужчину задерживают. Нас с мамой отвезли в участок, где женщина, очень похожая на ту, что приходила в школу, попросила меня рассказать о том, что случилось в магазине, и все записала. А потом она прочитала мне мои слова — и это были не мои слова. То есть все записали так, как и было, но она почему-то сделала мою речь детской. Маньяка — в составленном ей документе — я называю «дядечкой».

Почему вы обратили на это внимание?

— Мне очень не нравилось быть ребенком, я никогда не говорила детским языком и не читала детских книг. Меня очень поразило это преображение моей речи в документе. Подобное случилось 15 лет спустя, когда я вызвала милицию, потому что мой бывший муж хотел меня задушить. Его пятерни отпечатались у меня на шее. Приехали милиционеры и вот так же взяли у меня показания и прочитали их мне. И снова я не узнала своей речи.

Милиционер, который брал показания, кстати, был хорошим, очень сочувствующим и серьезным. Я тогда подумала, что, наверное, он видел мертвых жертв домашнего насилия, задушенных женщин, и поэтому так бледнел и краснел одновременно: у него был яркий алый румянец и белая-белая кожа. Полицейский очень уважительно ко мне отнесся. Бывшего мужа увезли и продержали в отделении всю ночь: его не судили, но после той ночи он приехал испуганный и ни разу больше меня не трогал.

С канцеляритом и эмоциональной составляющей приговоров непросто работать. Почему вам это интересно?

— Я стала писать цикл «Приговоры», потому что люблю право. Может быть, это началось с того, что мне повезло застать в школе экспериментальные уроки законодательства — я единственная в классе обожала этот предмет. Не помню, были ли в учебнике маленькие истории, напечатанные мелким шрифтом — примеры совершения преступлений и применения законов, — но они точно были в учебниках для юридических вузов, которые я стала покупать после школы и все годы, что жила в России (Юсупова эмигрировала в 1996 году и сейчас живет в Канаде и Белизе. — Прим. «Холода»). Эти истории очаровывали меня.

Лида Юсупова перед отъездом из России в феврале 1996 года

Я не считаю язык приговоров неживым, неэкспрессивным. Это тоже язык людей: приговоры пишутся судьями, потом распечатываются кем-то, а потом кто-то еще переносит этот текст в базу данных. И в приговоре по пути возникают опечатки, ошибки, удивительные автокоррекции — у меня есть одно стихотворение, состоящее из автокоррекций, оно называется «клитор» (отгадайте, какое слово имелось в виду).

Кстати, приговоры в большинстве своем — это женское письмо, и важно сказать, что я уважаю и ценю труд этих женщин-судей. Они искренне и честно пытаются найти справедливость — я говорю о тех женщинах-судьях, которые вопреки государственному неправосудию и устарелой коррумпированной судебной системе пытаются найти справедливость, особенно по отношению к женщинам. Я очень благодарна им за то, что они есть.

Вы же много лет живете не в России, но получается, что живете русским языком?

— Язык хуже религии. Это такое страшное, мощное порабощение — ограничение свободы — и я говорю не о русском языке, я говорю о языке вообще. Об их множестве и о том, что нас в мире до сих пор разделяет эта архаика.

Я почти 30 лет не живу в России, и в моей жизни очень мало людей, с которыми я общаюсь по-русски — мне сейчас легче делать это на английском. В целом русский язык превратился для меня в язык письменный, как иногда происходит с мертвыми языками. Может, поэтому я нашла поэзию в приговорах российских судов.

Последнее стихотворение из цикла «Приговоры» я написала уже во время войны России против Украины. Оно называется «ВОЙНА» и было опубликовано в третьем номере ROAR (Russian Oppositional Arts Review, «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры». — Прим. «Холода»). В нем слово «ВОЙНА» хаотично возникает внутри текста — и разрушает текст. Стихотворение построено из приговора Чикатило, и, когда я писала его, для меня это был приговор Путину и его войне. Путин — психопат у власти, убийца, и то, что он делает в Украине — это преступления Чикатило в большем, в намного-намного большем масштабе. В стихотворении использован приговор Чикатило, потому что еще не существует приговора Путину — но я очень надеюсь, что обвинительный приговор Путину появится. Я его очень жду.

Стихотворение «ВОЙНА» видел себя Большим политическим Деятелем

ВОЙНА

представляет собой ограниченную,

ординарную,

серую личность

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

с низким, примитивным интеллектом,

который мыслит и говорит газетными штампами и цитатами,

абсолютно не способный на критическую самооценку ВОЙНА

как самого себя, так и своего поведения,

ВОЙНА ВОЙНА для которого удовлетворение своих личных преступных желаний

всегда является решающим

и достигается им любым способом и любыми средствами.

ВОЙНА

В то же время постоянно выражает большие беспредметные амбиции

громадное личное самомнение

о своей исключительности и незаменимости как человека

безнаказанно убивая свои жертвы

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

чувствовал свою абсолютную всевластность над жертвой,

упиваясь сознанием того, что именно от него в данный момент зависит

ВОЙНА

вопрос жизни и смерти

ВОЙНА

От сознания этого вырастал в собственных глазах

и, проявляя звериную жестокость,

беспощадно и хладнокровно

кромсал ВОЙНА свои жертвы,

буквально растерзывая еще живых ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

безжалостно наносил им страшные телесные повреждения —

распаривал ножом животы и отрезал молочные железы,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

вырывал кишки руками,

ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

откусывал живым детям языки и соски грудных желез

и поедал их,

руками отрывал мальчикам мошонку и вырезал яичники;

ВОЙНА

ВОЙНА

сознательно и хладнокровно,

чтобы не наступила преждевременно,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

до получения им сексуального наслаждения,

смерть ребенка и девушки,

наносил им поначалу десятки несмертельных ножевых ранений

в лицо, шею, верхнюю часть груди, ВОЙНА

отчего дети испытывали жесточайшую боль и муки,

а он получал сексуальное наслаждение,

ВОЙНА ВОЙНА

проявляя при этом

полнейшее равнодушие и пренебрежение к чужой боли и страданиям…

ВОЙНА

Являясь, по сути своей, трусливой и низкой натурой,

ВОЙНА

для которого высшей ценностью были ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

собственная жизнь и здоровье,

к чему относился всегда трепетно и бережно,

никогда не вступал в контакт с человеком,

который мог оказать ему реальное сопротивление,

а тем более — остаться в живых и изобличить его.

Поэтому объектом преступных посягательств всегда были

ВОЙНА

только малолетние дети, подростки, девушки и молодые женщины.

ВОЙНА

Ограниченность и примитивность личности

наглядно проявляются и в том, что он

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

завидовал мальчикам и подросткам за их высокую половую потенцию,

ВОЙНА

свойственную их возрасту юношеской гиперсексуальности. ВОЙНА

он, человек с высшим образованием,

знающий наизусть имена всех генсеков компартий всех стран —

ВОЙНА ВОЙНА и в то же время не может вести активную ВОЙНА половую жизнь.

А эти двоечники и прогульщики — ВОЙНА

мальчики и подростки ВОЙНА без высшего образования —

могут и активно этим занимаются.

Это злило,

ВОЙНА

он завидовал им

ВОЙНА и, совершая убийства мальчиков с особой жестокостью,

вырезал их половые органы или грубо отрывал их руками.

ВОЙНА

Являясь в обыденной жизни примитивной, ограниченной натурой,

при совершении преступлений проявлял

особую изощренность,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

хитрость,

буквально преображался,

ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

действовал цинично,

нагло и дерзко,

ВОЙНА

проявляя изобретательность

и большую предусмотрительность.

ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

Будучи абсолютно равнодушным к чужим страданиям и к чужой боли,

ВОЙНА

безжалостно и с особой жестокостью убивая детей и девушек,

совершенно спокойно относился к их мучениям,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

обладая ЖЕЛЕЗНОЙ ПСИХИКОЙ,

на которую ничто и никогда не могло повлиять,

в том числе вид страшных мучений жертв,

ВОЙНА

чего сознательно

и добивался теми страшными телесными повреждениями,

которые он им причинял,

причем дети и девушки буквально были залиты собственной кровью.

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

нападал внезапно,

неожиданно для жертвы

ВОЙНА

С каждой новой жертвой возрастала жестокость и безжалостность

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

Если первой жертве нанес три ножевых ранения,

ВОЙНА

то впоследствии он стал наносить жертвам десятки ран,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

вырезать внутренние органы,

вспаривать животы,

откусывать языки и соски,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

а последние жертвы он буквально растерзал,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

глумясь над жертвами,

и проявлял свою звериную жестокость

и абсолютную беспощадность.

ВОЙНА

К р а й н е б о и т с я з а с в о ю Ж И З Н Ь

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

буквально дрожит за свою жизнь,

ВОЙНА

всячески пытается избежать расплаты за содеянные злодеяния,

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

очень хочет и надеется остаться в живых

В целях обеспечения собственной БЕЗОПАСНОСТИ

вносит различные предложения

прекрасный ВОЙНА аппетит

Часто тайком ест ночью

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

Сон нормальный

половая конституция ослаблена

ВОЙНА

ПРИ СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВ

ДЕЙСТВОВАЛ с ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ и БЕСПОЩАДНОСТЬЮ,

ФАКТИЧЕСКИ РАСТЕРЗЫВАЛ ДЕТЕЙ и ДЕВУШЕК,

ОТКУСЫВАЛ и ОТРЕЗАЛ ЯЗЫКИ и СОСКИ,

ВТЫКАЛ и КРУТИЛ НОЖ В ТЕЛЕ ЖЕРТВЫ

от убийства к убийству действовал всё более зверски и жестоко

ВОЙНА

отрезанные яички мальчиков н е н а ш л и НИ РАЗУ

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ЗАЧЕМ ОН ВЫРЕЗАЛ У ДЕВОЧКИ СЕРДЦЕ?

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

ВОЙНА

фантазирование не свойственно

железная психика и стальные нервы

четко и хладнокровно оценивал обстановку,

принимал трезвые, обдуманные решения

контролировал каждый свой шаг

и каждое свое убийство

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА ВОЙНА

Будучи изощренным преступником,

быстро продумывал все детали возникших обстоятельств по обстановке

или тщательно готовил свои преступления.

ВОЙНА

убивал он свои жертвы не сразу,

ВОЙНА

а чтобы они мучались и кричали,

ВОЙНА

наносил им десятки несмертельных ударов ножом в шею, грудь,

чтобы видеть мучения жертвы

ВОЙНА

и получить от этого сексуальное наслаждение.

ВОЙНА

в самый кульминационный момент совершения преступления

ВОЙНА

четко и хладнокровно контролировал свои действия

ВОЙНА

и это повторялось не раз и не два

ВОЙНА

на всех этапах совершения преступления

ВОЙНА

четко руководил своими действиями, давал им отчет

ВОЙНА

учитывая

чудовищные злодеяния,

что он творил, ВОЙНА

судебная коллегия

не может

не назначить ему

единственное наказание, ВОЙНА

которое он

заслуживает —

ВОЙНА

исключительную меру —

и приговаривает его —

К С М Е Р Т Н О Й К А З Н И.

Окончательное наказание

назначить в виде —

С М Е Р Т Н О Й К А З Н И.

ВОЙНА

А вы с детства смотрели на мир через язык, через поэзию?

— С детства я была наблюдательницей. Часто я вообще забывала о своем существовании и как будто полностью становилась другими людьми — теми, за которыми я наблюдала. Потом, когда я стала делать это более осмысленно, я часто думала о том, что хочу не только посмотреть на мир их глазами, вот в этот миг, но и иметь в себе их историю и предчувствовать их будущее. Мне было недостаточно быть только собой.

Эволюционно воображение нам дано природой, чтобы избегать опасности: чем сильнее воображение, тем больше шансов выжить. Я помню, когда мне было лет шесть, старшие дети поднялись на чердак нашего шестиэтажного дома, и я с ними. Потом они полезли по пожарной лестнице на крышу — я единственная не полезла туда, потому что представила, что упаду. Я запомнила этот момент, потому что это был не просто страх, а осознанное решение, основанное на очень ясном «видении» моей смерти, которой я не хотела. И эти истории о преступлениях из учебников были для моего воображения как то видение о возможной опасности, но я в этом видении была уже не я.

Лида Юсупова на Белизе, фото: Janatan Sheinbaum

​​Что вы почувствовали с началом войны?

— Шок. Я жила всю зиму и всю весну как во сне. Первого марта я написала стихотворение:

видео: российский солдат на снегу

вместо лица мясная дыра

это россия

вместо лица дыра

вместо россии дыра

всё что было россией дыра

новая реальность

дыра

Изменилось ли как-то ваше отношение к своим текстам на фоне войны?

— Мне сложно говорить о своих текстах. Мне сложно сосредоточиться, потому что все покрывает чувство, что моя поэзия потеряла всякий смысл: той России, где издавались мои книги, уже нет. Она умерла, когда начала войну. И вообще, о своих текстах мне не хочется говорить: они должны говорить за себя сами. Для меня самое важное — чтобы их читали. Иногда мне кажется, что мне все равно, кто и что о них думает. Но иногда — когда кто-то отзывается очень точно, делает какие-то очень точные наблюдения — я понимаю, что для меня это очень важно. Это ощущается не только как необходимая поддержка, но и как заряжающий контакт. Для того, чтобы продолжить писать, даже когда все теряет смысл.

Вы все еще пытаетесь сделать мир лучше?

— Да, конечно, я хочу, чтобы этот мир стал лучше, и пытаюсь что-то для этого делать и помогаю людям. Но это совсем другое: тогда, в России до Путина, в той России, которая хотела стать демократией, в той жизни в 1990-е годы, полной надежд и свободы, — тогда у меня была цель сделать Россию лучше, потому что у меня была надежда, что она станет лучше. Сейчас у меня нет надежды.

Как может Чикатило стать лучше? Он уже преступник и убийца. Как может путинская Россия стать лучше? Путин сделал Россию преступницей и убийцей. Все мои надежды сейчас — чтобы кончилась война, чтобы Украина и весь мир победили зло по имени Путин. Что станет с Россией после этого? Превратится ли она во вторую Северную Корею или станет множеством — нормальных — стран? Я сейчас не хочу об этом думать. Все это в такой тьме. Но, да, пусть скорее закончится эта война победой добра над злом — это пока все, что я хочу для этого мира.