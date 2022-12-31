Кажется, 2022 год длится уже примерно пять лет. Помните, что когда-то не было войны? А в новостях были метавселенная Цукерберга и церемония «Оскар» с Уиллом Смитом. Постойте, или это было в прошлом году? Пройдите сложный тест «Холода» и узнайте, можете ли вы вспомнить, какие события случились в 2022-м, а какие — раньше.

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Всех участников южнокорейского бойз-бэнда BTS призвали в армию. Да, помню такое! Нет, в 2022 году такого точно не было Назад Дальше На аукционе Christie's продали самую дорогую картину NFT Beeple — Everydays: The First 5000 Days за рекордные 69,35 миллиона долларов. Продажа состоялась в 2022 году Нет, это было раньше Назад Дальше Компания Facebook провела ребрендинг и теперь называется Meta. Помню, как это обсуждали в январе 2022 года Точно новость из 2021-го Назад Дальше Раз уж заговорили про Facebook, вот еще одна новость. Компанию Meta признали в России экстремистской организацией. В 2022-м. И не только ее признали экстремистской… Кажется, что в 2021-м Назад Дальше Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ застрелили на митинге. Да, это было в 2022 Это точно было раньше Назад Дальше На «Оскаре» актер Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии комику Крису Року. Конечно, в 2022 году. Весь интернет стоял на ушах! Это точно было на церемонии «Оскар» 2021 года Назад Дальше Си Цзиньпина снова избрали китайским генсеком и председателем на третий срок подряд. Это было в 2022 году Разве в 2022 году? Не думаю Назад Дальше В Мьянме случился военный переворот. Да, помню такое Это новость 2021 года Назад Дальше Появилась игра Wordle, в которую играют миллионы. В этом году! Тем более это один из самых популярных запросов в Google 2022-го Запустили эту игру точно раньше Назад Дальше Джонни Депп выиграл дело о клевете против бывшей жены Эмбер Херд. В 2022 году! Судебный процесс завершился еще в 2021 году Назад Посмотреть результат Ваш результат из 10

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