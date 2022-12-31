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Тесты

Это точно было в этом году?

Проверьте в тесте, как хорошо вам запомнился 2022-й

31.12.2022

Кажется, 2022 год длится уже примерно пять лет. Помните, что когда-то не было войны? А в новостях были метавселенная Цукерберга и церемония «Оскар» с Уиллом Смитом. Постойте, или это было в прошлом году? Пройдите сложный тест «Холода» и узнайте, можете ли вы вспомнить, какие события случились в 2022-м, а какие — раньше.

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Автор
редакция «Холода»
Фото
Scanpix; Vida Press; Unsplash; Wikimedia Commons
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