Кажется, 2022 год длится уже примерно пять лет. Помните, что когда-то не было войны? А в новостях были метавселенная Цукерберга и церемония «Оскар» с Уиллом Смитом. Постойте, или это было в прошлом году? Пройдите сложный тест «Холода» и узнайте, можете ли вы вспомнить, какие события случились в 2022-м, а какие — раньше.
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