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Истории

Где проводят фестиваль воблы, а где больше всего церквей на «квадрат»?

04.11.2022

В самом образованном городе России 75% жителей — с высшим образованием, а в самом быстрорастущем — прибавилось 18 тысяч жителей за 2020 год. Попробуйте угадать, о каких именно населенных пунктах речь в тесте «Холода». Уверены, что хорошо знаете города России?

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Об этом рассказывают еще в школе. Какой город России самый древний?

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В каком городе России нет метро, зато есть трамвай, который ездит под землей?

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А какой город России самый загрязненный?

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Какой город России самый быстрорастущий?

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В каком населенном пункте России больше всего колоний, тюрем и других учреждений Федеральной службы исполнения наказаний?

6 / 10

Заодно ответьте и на такой вопрос. В каком городе впервые в России открыли профильный класс для школьников, которые хотят работать в учреждениях ФСИН?

7 / 10

Раз уж разговор зашел об учебе... Какой город в России лидирует по числу людей с высшим образованием?

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В каком городе площадью всего 15 квадратных километров есть пять монастырей и около 50 церквей?

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Какой российский город переименовывали четыре раза за 10 лет XX века?

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В некоторых российских городах проходят свои местные праздники. В Суздале проходит день огурца, а в одном городе проводят даже фестиваль воблы. В каком?

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Автор
Олеся Павленко
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