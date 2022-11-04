В самом образованном городе России 75% жителей — с высшим образованием, а в самом быстрорастущем — прибавилось 18 тысяч жителей за 2020 год. Попробуйте угадать, о каких именно населенных пунктах речь в тесте «Холода». Уверены, что хорошо знаете города России?

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