Согласно списку учреждений на сайте ФСИН, больше всего колоний и других подведомственных ФСИН учреждений в Омске. В городе находится пять исправительных колоний, колония-поселение, две лечебно-исправительных учреждения, больница и СИЗО, не считая местного управления ФСИН. Еще две исправительных колонии находятся в Омском районе. При этом в области всего 14 учреждений, подведомственных местному управления ФСИН.
Согласно списку учреждений на сайте ФСИН, больше всего колоний и других подведомственных ФСИН учреждений в Омске. В городе находится пять исправительных колоний, колония-поселение, две лечебно-исправительных учреждения, больница и СИЗО, не считая местного управления ФСИН. Еще две исправительных колонии находятся в Омском районе. При этом в области всего 14 учреждений, подведомственных местному управления ФСИН.