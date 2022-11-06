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«Токсичный», «популизм», «брексит»

Проверяем, помните ли вы «слова года» и с какими событиями они были связаны

06.11.2022

Словарь английского языка Collins выбрал словом 2022 года термин permacrisis — «продолжительный период нестабильности и небезопасности». Именно этим словом удалось объединить главные события года: войну России с Украиной, климатические изменения и политическую нестабильность во всем мире. Предлагаем вспомнить, какие слова становились главными или входили в шорт-лист по версии разных словарей за последние годы и с чем они были связаны.

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Помимо слова «permacrisis» в 2022 году в топ вошли еще несколько слов и выражений. Какое из них мы придумали?

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«Слово года» выбирают и другие авторитетные словари. В каком году, по версии Оксфордского словаря, главным словом стало прилагательное «токсичный»?

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В отдельных странах тоже выбирают «слово года». В России такой конкурс проводится с 2007 года под руководством Михаила Эпштейна, профессора теории культуры и русской литературы университета Эмори. Какое слово или выражение, по мнению экспертного совета, стало главным ровно 10 лет назад?

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В России «слово года» определяет и Государственный институт русского языка имени Пушкина. Без каких двух слов, по мнению лингвистов, невозможно было представить 2020 год?

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В 2015 году Оксфордский словарь выбрал «словом года» эмодзи. Какой именно?

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Что случилось в год, когда Кембриджский словарь выбрал «словом года» термин «популизм»?

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Какое слово никогда не становилось «словом года»?

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Американское диалектическое общество выбирает не только слово года, но и слово десятилетия. Каким словам лингвисты отдали предпочтение в 2010 и 2020 годах?

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Когда «словом года», по мнению составителей британского словаря Collins, стал термин «Брексит», означающий выход Великобритании из состава ЕС? 

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Автор
Полина Малахова
Фото на обложке
Anna Velshan / Pexels
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