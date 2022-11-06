Словарь английского языка Collins выбрал словом 2022 года термин permacrisis — «продолжительный период нестабильности и небезопасности». Именно этим словом удалось объединить главные события года: войну России с Украиной, климатические изменения и политическую нестабильность во всем мире. Предлагаем вспомнить, какие слова становились главными или входили в шорт-лист по версии разных словарей за последние годы и с чем они были связаны.

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