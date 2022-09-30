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Нурия Фатыхова

Основательница проекта She is an expert и фестиваля «NOW. Как устроена современность», экс-координатор программы «Демократия» фонда им. Генриха Бёлля в России. Изучала филологию и журналистику, окончила аспирантуру по специальности «онтология и теория познания» в Челябинском государственном университете. Провела несколько семестров на философском факультете в рамках научных стипендий в Университете Карла Эберхарда в Тюбингене и в Университете им. Гумбольдта в Берлине.

Занимается исследованием  процессов трансформации институтов гражданского общества в России, образовательными проектами в области гендера и деколониальной мысли.

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