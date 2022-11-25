С 1 сентября каждый понедельник в школах и колледжах России начинается с поднятия флага и прослушивания гимна. Потом дети идут на специальные уроки — «Разговоры о важном», которые якобы должны воспитывать патриотизм. Мы изучили методички для учителей за вас. Пройдите тест «Холода» и узнайте, насколько хорошо вы бы усвоили школьный материал и получился бы из вас патриот.
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По методичке в День отца, 10 октября, учителю предлагается сыграть с учениками в «Поле чудес»: примеры слов, которые можно загадывать, уже прописаны. Какого слова там нет?
В уроке, посвященном Дню пожилых людей, упоминается Донбасс. Что, если верить методичке, там делают российские военные?
На уроке «Мы разные, мы вместе» учитель спрашивает, что же объединяет народы России. Ваш ответ:
На что готов каждый патриот?
Что нужно делать, чтобы население страны не убывало?
17 октября в школах прошел урок, посвященный Дню музыки. Какое событие учителям стоило вспомнить в этот день?
В сценарии к уроку о Дне учителя говорится, что иногда учителя могут сменить указку на другой предмет. Какой?
В сценариях к урокам упоминается российский военнослужащий Нурмагомед Гаджимагомедов. Там говорится, что в феврале 2022 года он героически сражался, пожертвовав своей жизнью. Но против кого?
По мнению авторов методичек, какую мысль нужно усвоить, изучая тему отцовства в литературных произведениях?
На какой вопрос учеников просят ответить на уроке «Наша страна — Россия» по предложению методички?
Ваш результат из 10
Для создания теста использовались методички отсюда.
если у вас есть дети и содержание таких уроков вас смущает, читайте этот текст