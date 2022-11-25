С 1 сентября каждый понедельник в школах и колледжах России начинается с поднятия флага и прослушивания гимна. Потом дети идут на специальные уроки — «Разговоры о важном», которые якобы должны воспитывать патриотизм. Мы изучили методички для учителей за вас. Пройдите тест «Холода» и узнайте, насколько хорошо вы бы усвоили школьный материал и получился бы из вас патриот.

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По методичке в День отца, 10 октября, учителю предлагается сыграть с учениками в «Поле чудес»: примеры слов, которые можно загадывать, уже прописаны. Какого слова там нет? «Домострой» «Семья» «Патриарх» Назад Дальше В уроке, посвященном Дню пожилых людей, упоминается Донбасс. Что, если верить методичке, там делают российские военные? Отстаивают свободу своих соотечественников Борются с нацистами Наносят превентивный удар по позициям НАТО Назад Дальше На уроке «Мы разные, мы вместе» учитель спрашивает, что же объединяет народы России. Ваш ответ: Территория Русский язык Президент Назад Дальше На что готов каждый патриот? Заботиться о благополучии сограждан Защищать родину с оружием в руках Прожить всю жизнь в своей стране Назад Дальше Что нужно делать, чтобы население страны не убывало? Улучшить социальное обеспечение Ограничить выезд за границу Рожать хотя бы трех детей Назад Дальше 17 октября в школах прошел урок, посвященный Дню музыки. Какое событие учителям стоило вспомнить в этот день? День рождения Шостаковича Великую Отечественную войну Написание Чайковским «Лебединого озера» Назад Дальше В сценарии к уроку о Дне учителя говорится, что иногда учителя могут сменить указку на другой предмет. Какой? Армейскую аптечку Повестку в военкомат Автомат Назад Дальше В сценариях к урокам упоминается российский военнослужащий Нурмагомед Гаджимагомедов. Там говорится, что в феврале 2022 года он героически сражался, пожертвовав своей жизнью. Но против кого? Неонацистов-боевиков Украинцев Солдат НАТО Назад Дальше По мнению авторов методичек, какую мысль нужно усвоить, изучая тему отцовства в литературных произведениях? Отец для семьи важен наравне с матерью В России множество семей без отца Отец в семье занимает главное место Назад Дальше На какой вопрос учеников просят ответить на уроке «Наша страна — Россия» по предложению методички? Что можно улучшить в стране? Кем я хочу стать в будущем? Что я могу сделать для своей родины? Назад Посмотреть результат Ваш результат из 10

Для создания теста использовались методички отсюда.